Choć od połowy grudnia ubiegłego roku PKP Intercity przyspieszyło część pociągów, a na głównych trasach zwiększyła się częstotliwość kursów realizowanych w stałych odstępach czasu, to dalekobieżny przewoźnik wciąż ma bardzo wiele do zrobienia w kwestii poprawy obsługi pasażerów. Na razie brakuje mu odpowiedniej klasy taboru – nowoczesnych i wygodnych wagonów, które będą spełniać rosnące oczekiwania podróżnych. Tych natomiast przybywa: w pierwszych czterech miesiącach 2025 r. pociągami PKP Intercity podróżowało 25,2 mln pasażerów, o prawie jedną dziesiątą więcej niż rok wcześniej oraz o jedną trzecią więcej w porównaniu do tego samego okresu w 2023 roku.

Zaledwie 300 kilometrów szybkich torów

W październiku 2024 r. spółka ogłosiła wart 10 mld zł przetarg na dostawę 42 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o maksymalnej prędkości 200 km/h z opcją rozszerzenia zakupu o kolejnych 30 składów. To największy projekt taborowy w historii PKP Intercity. O zamówienie konkurują Alstom, Siemens i Stadler. Pierwszy pociąg miałby zostać dostarczony przewoźnikowi w ciągu 44 miesięcy od zawarcia umowy, pozostałe z podstawowego zamówienia – do 77 miesięcy. Te z opcji – do 89 miesięcy od podpisania kontraktu.

Tymczasem problemem dla podróżnych jest nie tylko brak komfortowych pociągów, ale także odpowiednio szybkich tras. W ostatnich latach wzrosła liczba ograniczeń prędkości na przejazdach kolejowych. Przykładowo w 2023 r. średnia prędkość ekspresów miała wynosić 110 km/h, a wyniosła zaledwie 88 km/h. Na całej sieci kolejowej w Polsce jest niespełna 300 km, na których można jechać powyżej 160 km na godzinę.