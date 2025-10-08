Aktualizacja: 08.10.2025 12:13 Publikacja: 08.10.2025 11:45
Foto: Reuters
Dotkliwe skutki braku kontrolerów lotów, którym administracja nie wypłaca pensji, odczuwają m.in. korzystający z lotniska w Chicago, które w normalnych warunkach obsługuje po tysiąc lotów dziennie. We wtorek, 7 października amerykański regulator lotów, Federalna Agencja Lotnictwa (FAA) poinformowała, że liczba kontrolerów jest tam niewystarczająca do obsłużenia wszystkich lotów. Brakuje także pracowników służb meteo. „Odloty z lotniska O’Hare mają dzisiaj średnie opóźnienie 41 minut” – informowała FAA na swojej stronie internetowej. A pasażerom radzi sprawdzać status lotu na stronie: nasstatus.faa.gov.
W Nashville tylu kontrolerów nagle poczuło się niedysponowanych, że trzeba było wstrzymać operacje i zamknąć lotnisko. Potem kontrolę przejęła załoga z Memphis. Podobna sytuacja wystąpiła na lotnisku Burbank pod Los Angeles, z którego korzystają przyjeżdżający do Hollywoodu.
Jak informuje FAA, podobna sytuacja powtarza się od 7 dni także w innych portach. Kłopoty są odczuwalne zwłaszcza w Las Vegas i Houston, gdzie dodatkowo pojawiły się braki personelu w obsłudze naziemnej oraz na nowojorskim Newarku, gdzie w ostatnich godzinach kilka razy wstrzymywano, a potem wznawiano ruch lotniczy. Chociaż obydwa środowe rejsy LOT-u z Nowego Jorku – z JFK i Newark – lądowały w Warszawie w środę o czasie.
Kłopoty pojawiają się w przypadku lotów przesiadkowych, bo na brak kontrolerów skarżyli się zarządzający lotniskami w Bostonie, Atlancie, Filadelfii, w Jacksonville na Florydzie, w Waszyngtonie oraz Indianapolis.
Sean Duffy, amerykański sekretarz transportu, przyznał, że rzeczywiście niespodziewanie wielu kontrolerów poinformowało o nagłych niedyspozycjach. Jest to dla nich jedyne usprawiedliwienie, ponieważ zgodnie z prawem federalnym nie mogą np. strajkować. A ponieważ nawet przed kłopotami z budżetem kontrolerów i tak było zbyt mało, teraz ich brak powoduje ogromne komplikacje.
Czytaj więcej
Rząd USA zamknięty. Po raz pierwszy autorytarna kampania prezydenta została zatrzymana. Kim jest...
Teraz wszyscy z napięciem czekają na 14 października – to kolejny dzień wypłat. I jeśli do tego czasu sytuacja budżetowa nie zostanie rozwiązana, kontrolerzy otrzymają wynagrodzenie jedynie za dni przepracowane przed zamknięciem rządu. A jeśli do tego czasu nie dojdzie do wznowienia normalnych prac administracji, 28 października już żadnych wypłat nie będzie.
Organizacja zrzeszająca amerykańskich kontrolerów lotów, National Air Traffic Controllers Association wskazuje, że dzisiejsze kłopoty są wynikiem polityki władz, które już wcześniej nie były w stanie zapewnić pełnej obsady stanowisk nawigacyjnych.
– Jest nas zbyt mało, dysponujemy przestarzałym sprzętem. Ten system musi się zmienić. Jesteśmy gotowi do współpracy z FAA, aby przygotować wspólnie plan naprawczy, który spowoduje, że latanie będzie bezpieczne – mówił w w ABC Nick Daniels, prezes organizacji NATCA, reprezentującej 20 tys. kontrolerów, mechaników lotniczych i innych zatrudnionych w tej branży.
W odpowiedzi na ten apel Sean Duffy zapowiedział sprawdzenie podstaw przyczyn nieobecności, jakie przedstawili kontrolerzy, którzy nie stawili się w pracy.
– Jeśli jest się zatrudnionym w rządowej agencji, a taką jest służba w kontroli lotów, po trzech dniach nieobecności jest obowiązek jej usprawiedliwienia zwolnieniem lekarskim. Ale nawet i wcześniej, jeśli pracodawca ma wątpliwości, czy kontroler rzeczywiście nie czuje się dobrze, sam może skierować go do lekarza. Więc symulowanie nie jest dobrym pomysłem – komentowała w CNN sytuację Mary Schiavo, amerykańska analityczka rynku lotniczego. Wcześniej zatrudniona była na stanowisku inspektora w Departamencie Transportu. Przyznała jednocześnie, że obecna sytuacja poddała kontrolerów wyjątkowej presji, która może skutkować rozkojarzeniem i zmęczeniem.
Czytaj więcej
Jeśli negocjacje z Partią Demokratyczną dotyczące zakończenia tzw. shutdownu będą „zmierzać donik...
W tej sytuacji, na niektórych lotniskach piloci samolotów muszą radzić sobie sami. Jest to jednak ominięcie jednego z etapów kontroli bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Załogi samolotów korzystają teraz z Common Traffic Advisory Frequency (CTAF), za pośrednictwem którego informują o swojej pozycji i planach dalszego lotu. To rozwiązanie jest powszechnie stosowane na małych lotniskach, gdzie nie ma dostępnych normalnych wież nawigacyjnych. – W tej sytuacji piloci muszą zachowywać się jak załogi operujące małymi prywatnymi maszynami. Wykorzystują do tego normalne kanały do czatów – mówiła Mary Schiavo.
Według rekomendacji FAA piloci powinni przechodzić na ten kanał komunikacyjny, kiedy znajdują się o 10 mil od lotniska.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dotkliwe skutki braku kontrolerów lotów, którym administracja nie wypłaca pensji, odczuwają m.in. korzystający z lotniska w Chicago, które w normalnych warunkach obsługuje po tysiąc lotów dziennie. We wtorek, 7 października amerykański regulator lotów, Federalna Agencja Lotnictwa (FAA) poinformowała, że liczba kontrolerów jest tam niewystarczająca do obsłużenia wszystkich lotów. Brakuje także pracowników służb meteo. „Odloty z lotniska O’Hare mają dzisiaj średnie opóźnienie 41 minut” – informowała FAA na swojej stronie internetowej. A pasażerom radzi sprawdzać status lotu na stronie: nasstatus.faa.gov.
Dronowy atak na europejskie lotniska, z którym linie lotnicze musiały zmierzyć się w końcu września i na początk...
Czeski przewoźnik RegioJet rozszerza sieć połączeń kolejowych w Polsce. Oferując tanie bilety i wygodne pociągi...
Piloci Lufthansy szykują się do strajku. Spada rentowność operacji, nadchodzi cięcie zatrudnienia, flota się sta...
Rosjanie przystąpili do kolejnej ofensywy dyplomatycznej, która ma na celu wznowienie bezpośrednich lotów między...
Coraz trudniej wwieźć do Rosji objęte sankcjami dobra. Kazachstan rozpoczął masowe poszukiwania towarów objętych...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas