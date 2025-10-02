Z tego artykułu dowiesz się: Jakie skutki ma przedłużający się shutdown dla pracowników federalnych w USA?

Co jest przedmiotem sporu między Partią Demokratyczną a Partią Republikańską w kontekście obecnego shutdownu?

Jak długo trwał poprzedni shutdown?

Za przerwaniem procedury filibuster, polegającej na przedłużaniu debaty nad ustawą, co uniemożliwia jej przegłosowanie w Senacie, ponownie zagłosowało 55 senatorów, przeciw było 45. Tymczasem regulamin Senatu USA stanowi, że aby przełamać impas w takiej sytuacji potrzeba 60 głosów.

Senat USA: Do przełamania impasu brakuje pięciu głosów

Za przyjęciem ustawy zagłosowało troje senatorów Partii Demokratycznej – senator Catherine Cortez Masto, senator John Fetterman oraz senator Angus King. Przeciw był senator Partii Republikańskiej Rand Paul. Partia Republikańska dysponuje w Senacie 53 mandatami, Partia Demokratyczna – 45.

Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA Foto: PAP

Przy pierwszym głosowaniu w tej sprawie, 19 września, ustawę zapewniającą administracji finansowanie przez pierwszych siedem tygodni nowego roku fiskalnego spośród senatorów Partii Demokratycznej poparł jedynie senator Fetterman. Przeciw było wówczas dwoje senatorów Partii Republikańskiej – oprócz Paula również senator Lisa Murkowski.