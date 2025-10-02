Aktualizacja: 02.10.2025 08:35 Publikacja: 02.10.2025 08:01
Chuck Schumer, lider Partii Demokratycznej w Senacie
Foto: REUTERS
Za przerwaniem procedury filibuster, polegającej na przedłużaniu debaty nad ustawą, co uniemożliwia jej przegłosowanie w Senacie, ponownie zagłosowało 55 senatorów, przeciw było 45. Tymczasem regulamin Senatu USA stanowi, że aby przełamać impas w takiej sytuacji potrzeba 60 głosów.
Za przyjęciem ustawy zagłosowało troje senatorów Partii Demokratycznej – senator Catherine Cortez Masto, senator John Fetterman oraz senator Angus King. Przeciw był senator Partii Republikańskiej Rand Paul. Partia Republikańska dysponuje w Senacie 53 mandatami, Partia Demokratyczna – 45.
Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA
Foto: PAP
Przy pierwszym głosowaniu w tej sprawie, 19 września, ustawę zapewniającą administracji finansowanie przez pierwszych siedem tygodni nowego roku fiskalnego spośród senatorów Partii Demokratycznej poparł jedynie senator Fetterman. Przeciw było wówczas dwoje senatorów Partii Republikańskiej – oprócz Paula również senator Lisa Murkowski.
W związku z brakiem finansowania dla administracji publicznej ok. 700 tysięcy urzędników federalnych wysłano na przymusowe bezpłatne urlopy, a ci, którzy muszą wykonywać swoją pracę, nie otrzymują za nią wynagrodzenia do czasu zakończenia shutdownu. Na bezpłatne urlopy wysłano m.in. 45 proc. pracowników Departamentu Obrony (ok. 335 tys. osób), 81 proc. pracowników Departamentu Handlu (ok. 34,7 tys. osób) oraz 64 proc. pracowników Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ok. 8,5 tys. osób).
Czytaj więcej
Rząd USA zamknięty. Po raz pierwszy autorytarna kampania prezydenta została zatrzymana. Kim jest...
Tegoroczny shutdown jest wynikiem sporu o dopłaty do ubezpieczeń zdrowotnych dla najuboższych mieszkańców kraju. Program tych dopłat wkrótce wygasa, a Partia Demokratyczna domaga się, aby wprowadzić je na stałe, ponieważ w innym przypadku koszty ubezpieczeń społecznych dla Amerykanów objętych Ustawą o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act) znacząco wzrosną.
Partia Demokratyczna alarmuje, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, wówczas roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego.
Lider Partii Demokratycznej w Senacie Chuck Schumer po poniedziałkowym spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu (nie przyniosło przełomu) twierdził, że Trump „nie był świadom”, że tak wielu Amerykanów odczuje wzrost kosztów ubezpieczeń zdrowotnych.
Partia Republikańska deklaruje gotowość rozmowy o problemie, ale nie chce wiązać sprawy z kwestią finansowania administracji publicznej. Jednocześnie administracja wywiera presję na Partię Demokratyczną, obarczając ją odpowiedzialnością za impas i przymusowe bezpłatne urlopy dla urzędników. Co najmniej osiem agencji federalnych publicznie oskarżyło Partię Demokratyczną i lewicę za kryzys – co, zdaniem krytyków takich komunikatów, stanowi zerwanie z praktyką, że urzędnicy nie są wciągani w partyjne spory w USA.
O tym, że do kryzysu doprowadza „radykalna lewica” informował Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Podobne komunikaty przekazywały m.in. Departament Sprawiedliwości, Departament Zdrowia i Departament Rolnictwa.
Do przełamania impasu nie dojdzie na pewno przed 4 października, ponieważ w czwartek Senat się nie zbiera. Poprzednie zawieszenie administracji, do którego doszło na przełomie 2018 i 2019 roku i które trwało 35 dni, kosztowało amerykańską gospodarkę 3 mld dol. – wynika z szacunków Biura Budżetowego Kongresu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Za przerwaniem procedury filibuster, polegającej na przedłużaniu debaty nad ustawą, co uniemożliwia jej przegłosowanie w Senacie, ponownie zagłosowało 55 senatorów, przeciw było 45. Tymczasem regulamin Senatu USA stanowi, że aby przełamać impas w takiej sytuacji potrzeba 60 głosów.
Niemiecki model państwa opiekuńczego wydaje się być niezagrożony, ale cięcia są w nim nieuchronne. Dlaczego kanc...
Drony zaobserwowane w ub. tygodniu nad Szlezwikiem-Holsztynem miały dokonać pomiarów elektrowni, szpitala i sied...
Partia Demokratyczna, opozycyjna wobec administracji Donalda Trumpa, nie ma większości ani w Izbie Reprezentantó...
Napięcia między Kijowem a Budapesztem narastają. Lista wzajemnych oskarżeń i nieprzyjaznych gestów codziennie si...
Administracji Donalda Trumpa i Partii Republikańskiej nie udało się przełamać impasu w Senacie USA i przegłosowa...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas