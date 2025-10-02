Rzeczpospolita
USA: Paraliż administracji trwa. Senat znów nie przełamał impasu

Amerykańscy senatorowie ponownie nie przegłosowali przyjętej przez Izbę Reprezentantów ustawy zapewniającej finansowanie administracji Donalda Trumpa na najbliższych siedem tygodni. Zawieszenie działania administracji federalnej (shutdown) potrwa co najmniej do 3 października.

Publikacja: 02.10.2025 08:01

Chuck Schumer, lider Partii Demokratycznej w Senacie

Chuck Schumer, lider Partii Demokratycznej w Senacie

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie skutki ma przedłużający się shutdown dla pracowników federalnych w USA?
  • Co jest przedmiotem sporu między Partią Demokratyczną a Partią Republikańską w kontekście obecnego shutdownu?
  • Jak długo trwał poprzedni shutdown?

Za przerwaniem procedury filibuster, polegającej na przedłużaniu debaty nad ustawą, co uniemożliwia jej przegłosowanie w Senacie, ponownie zagłosowało 55 senatorów, przeciw było 45. Tymczasem regulamin Senatu USA stanowi, że aby przełamać impas w takiej sytuacji potrzeba 60 głosów. 

Senat USA: Do przełamania impasu brakuje pięciu głosów

Za przyjęciem ustawy zagłosowało troje senatorów Partii Demokratycznej – senator Catherine Cortez Masto, senator John Fetterman oraz senator Angus King. Przeciw był senator Partii Republikańskiej Rand Paul. Partia Republikańska dysponuje w Senacie 53 mandatami, Partia Demokratyczna – 45. 

Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA

Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA

Foto: PAP

Przy pierwszym głosowaniu w tej sprawie, 19 września, ustawę zapewniającą administracji finansowanie przez pierwszych siedem tygodni nowego roku fiskalnego spośród senatorów Partii Demokratycznej poparł jedynie senator Fetterman. Przeciw było wówczas dwoje senatorów Partii Republikańskiej – oprócz Paula również senator Lisa Murkowski. 

W związku z brakiem finansowania dla administracji publicznej ok. 700 tysięcy urzędników federalnych wysłano na przymusowe bezpłatne urlopy, a ci, którzy muszą wykonywać swoją pracę, nie otrzymują za nią wynagrodzenia do czasu zakończenia shutdownu. Na bezpłatne urlopy wysłano m.in. 45 proc. pracowników Departamentu Obrony (ok. 335 tys. osób), 81 proc. pracowników Departamentu Handlu (ok. 34,7 tys. osób) oraz 64 proc. pracowników Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ok. 8,5 tys. osób). 

Czytaj więcej

Lider senackiej mniejszości Chuck Schumer obok planszy z napisem „Trump nie jest królem”
Publicystyka
Jędrzej Bielecki: Demokraci znaleźli sposób na Donalda Trumpa

Shutdown w USA: Spór o ubezpieczenia zdrowotne dla najmniej zamożnych mieszkańców kraju

Tegoroczny shutdown jest wynikiem sporu o dopłaty do ubezpieczeń zdrowotnych dla najuboższych mieszkańców kraju. Program tych dopłat wkrótce wygasa, a Partia Demokratyczna domaga się, aby wprowadzić je na stałe, ponieważ w innym przypadku koszty ubezpieczeń społecznych dla Amerykanów objętych Ustawą o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act) znacząco wzrosną.

Partia Demokratyczna alarmuje, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, wówczas roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. 

Lider Partii Demokratycznej w Senacie Chuck Schumer po poniedziałkowym spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu (nie przyniosło przełomu) twierdził, że Trump „nie był świadom”, że tak wielu Amerykanów odczuje wzrost kosztów ubezpieczeń zdrowotnych. 

Do przełamania impasu nie dojdzie na pewno przed 4 października, ponieważ w czwartek Senat się nie zbiera

Partia Republikańska deklaruje gotowość rozmowy o problemie, ale nie chce wiązać sprawy z kwestią finansowania administracji publicznej. Jednocześnie administracja wywiera presję na Partię Demokratyczną, obarczając ją odpowiedzialnością za impas i przymusowe bezpłatne urlopy dla urzędników. Co najmniej osiem agencji federalnych publicznie oskarżyło Partię Demokratyczną i lewicę za kryzys – co, zdaniem krytyków takich komunikatów, stanowi zerwanie z praktyką, że urzędnicy nie są wciągani w partyjne spory w USA. 

O tym, że do kryzysu doprowadza „radykalna lewica” informował Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Podobne komunikaty przekazywały m.in. Departament Sprawiedliwości, Departament Zdrowia i Departament Rolnictwa. 

Do przełamania impasu nie dojdzie na pewno przed 4 października, ponieważ w czwartek Senat się nie zbiera. Poprzednie zawieszenie administracji, do którego doszło na przełomie 2018 i 2019 roku i które trwało 35 dni, kosztowało amerykańską gospodarkę 3 mld dol. – wynika z szacunków Biura Budżetowego Kongresu.

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump

Za przerwaniem procedury filibuster, polegającej na przedłużaniu debaty nad ustawą, co uniemożliwia jej przegłosowanie w Senacie, ponownie zagłosowało 55 senatorów, przeciw było 45. Tymczasem regulamin Senatu USA stanowi, że aby przełamać impas w takiej sytuacji potrzeba 60 głosów. 

Senat USA: Do przełamania impasu brakuje pięciu głosów

