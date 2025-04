Spółki budowlane liczą na więcej inwestycji kolei

Kolej szykuje się w tym roku na kolejny wzrost liczby pasażerów. W 2024 r. przewiozła 407,5 mln osób. To najwyższa liczba pasażerów w Polsce po 1997 r. W porównaniu z rokiem wcześniejszym liczba podróżnych wzrosła o ponad 33 mln, czyli o niemal 9 proc. Wskaźnik wykorzystania kolei sięgnął 10,8 proc., co oznacza, że statystycznie każdy mieszkający w Polsce wsiadł w ubiegłym roku do pociągu niemal 11 razy. To w porównaniu z poprzednimi latami niezły wynik, choć w stosunku do innych krajów europejskich nie zachwyca. – Porównanie z innymi krajami pokazuje, że kolej w naszym kraju ma jeszcze znaczny potencjał do rozwoju – skomentował Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dla utrzymania tempa wzrostu konieczne są jednak duże inwestycje w infrastrukturę i tabor. Do tej pory te pierwsze były spowolnione przez opóźnienia w transferze środków unijnych do Polski przy jednoczesnym braku mechanizmów finansowania inwestycji kolejowych z budżetu państwa. Teraz mają nabierać tempa: plany zakładają, iż w latach 2027–2028 nastąpi kumulacja wydatków inwestycyjnych na poziomie około 18 mld zł rocznie.

Zarządzająca infrastrukturą spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) planuje w 2025 r. ogłoszenie przetargów na kwotę ok. 16 mld zł. Wśród inwestycji o wartości przekraczającej 100 mln zł znajdzie się m.in. przebudowa odcinka linii Tymbark – Limanowa, budowa stacji Biała Rawska, przebudowa odcinków: Gdańsk-Osowa – Gdynia Główna, Maksymilianowo – Wierzchucin, Stalowa Wola-Rozwadów – Przeworsk, Lipowa Tucholska – Kościerzyna czy przebudowa stacji Warszawa Wschodnia. Do tego dojdzie szereg przedsięwzięć polegających m.in. na przebudowie kilku lub kilkunastokilometrowych odcinków linii kolejowych, na budowie lub przebudowie obiektów inżynieryjnych, jak mosty, wiadukty kolejowe i drogowe, poprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami, przebudowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym czy instalacji informacji pasażerskiej.

Na nowe zlecenia liczą spółki budowlane, które w segmencie kolejowym upatrują możliwość dywersyfikacji swojego portfela. Przykładem jest Budimex, który w ramach konsorcjum z turecką firmą Gülermak modernizuje linię kolejową pomiędzy Limanową i Klęczanami. Warta blisko 2 mld zł inwestycja zakłada budowę najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce, który będzie drążony tarczami TBM. – To przedsięwzięcie wyznacza nowy kierunek w polskiej infrastrukturze kolejowej. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na inwestycje w nowe maszyny drążące, które znacząco podnoszą naszą efektywność i precyzję – powiedział prezes Budimeksu Artur Popko. Jak podkreślił, firma planuje samodzielną realizację kolejnych dużych kontraktów, które będą stanowiły naturalny krok w jej rozwoju.