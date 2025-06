Propozycję ułatwień legalizacji samowoli budowlanych chłodno ocenia dr hab. Aleksander Maziarz, profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Jego zdaniem część inwestorów może celowo dokonywać istotnych odstępstw wobec braku możliwości zrealizowania określonych robót budowlanych w sposób legalny.

– Do takich zachowań zachęca stosunkowo krótki okres, po którym będzie możliwa legalizacja w postępowaniu uproszczonym. Może być więc to sposób na obejście zgodności z porządkiem planistycznym, ponieważ legalizacja w tym przypadku nie będzie uzależniona od zgodności z planem miejscowym czy decyzją o warunkach zabudowy – uważa ekspert. Zauważa jednak, że mechanizm „żółtej kartki” zasługuje na uznanie. – Jeżeli naruszenia zostaną usunięte, nastąpi niejako legalizacja wykonanych robót budowlanych, bowiem inwestor dobrowolnie doprowadzi je do stanu zgodnego z prawem – uważa prof. Maziarz.

Budowa małych basenów i tarasów bez formalności

Znowelizowana ustawa zlikwiduje też obowiązek uzyskiwania pozwolenia budowlanego dla całego szeregu obiektów. Trzeba będzie jedynie zgłosić ich budowę. Ma to dotyczyć m.in. wolnostojących przydomowych budowli ochronnych o powierzchni użytkowej do 35 mkw. (bez zmiany zewnętrznych ścian i konstrukcji). Zgłoszenie wystarczy także przy budowie wolnostojących budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej do 200 mkw., kontenerów telekomunikacyjnych do 35 mkw. powierzchni i 3 m wysokości, a także przydomowych zadaszonych tarasów do 50 mkw. powierzchni zadaszenia. Takie tarasy, jeśli będą miały powierzchnię do 35 mkw., będzie można budować w ogóle bez zgłoszenia.

Nowe przepisy ułatwią w ten sam sposób budowę bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o łącznej pojemności do 15 m sześc. Mniejsze zbiorniki o objętości do 5 m sześ. będzie można budować nawet bez zgłoszenia.

Zmiany obejmą również budowę basenów i oczek wodnych. Takie obiekty o powierzchni do 50 mkw. będzie można budować bez zgłoszenia, a baseny do 15 mkw. i oczka do 10 mkw. – w rodzinnych ogrodach działkowych.

Większość projektowanych regulacji ma wejść w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.