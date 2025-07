Trwające od wtorku 22 lipca posiedzenie Sejmu jest w znacznym stopniu poświęcone rozpatrywaniu rządowych projektów ustaw deregulacyjnych. Jednak upraszczanie prawa i procedur odbywa się nie tylko w drodze ustawowej. Wiele postulatów społecznej inicjatywy „SprawdzaMY” zostało już zrealizowanych w formie rozporządzeń.

Reklama Reklama

Łatwiej o świadczenia po poronieniu

Najnowszy przykład to dwa rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej likwidujące obowiązek określenia płci po utracie ciąży i dotyczące zasiłku pogrzebowego oraz prawa do zasiłku macierzyńskiego dla rodziców w przypadku utraty dziecka. Skutkiem ich wydania będzie lepsza dostępność zasiłku pogrzebowego i urlopu dla kobiet po poronieniu – bez nieprzyjemnych i kosztownych procedur.

Dziś bowiem, jeśli nie da się ustalić płci dziecka, nie można uzyskać aktu urodzenia, co jest wymagane przy ubieganiu się o świadczenia. Dzisiejsza medycyna pozwala wprawdzie na przeprowadzenie badań, które to ustalą, ale NFZ ich nie refunduje. Rodzice mają też bardzo krótki czas na decyzję o pochówku, co w praktyce często ich tej możliwości pozbawia. Jak się dowiedziała „Rzeczpospolita”, rozporządzenia te już zostały podpisane i oczekują na publikację w Dzienniku Ustaw.