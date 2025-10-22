Aktualizacja: 22.10.2025 14:52 Publikacja: 22.10.2025 13:11
Foto: Adobe Stock
Pandemia Covid-19 to dla większości z nas przeszłość. Chociaż ta jednostka chorobowa zostanie z nami zapewne na stałe, to już raczej nie powróci w najostrzejszej formie. W sądach cały czas toczą się jednak sprawy, które są pokłosiem pandemicznych regulacji, także w sferze zatrudnienia. I właśnie takim przypadkiem zajmował się po raz kolejny SN.
Sprawa dotyczyła kobiety, która pracowała w dziale kadr w punkcie krwiodawstwa. Została jednak zwolniona z pracy z powodu utraty zaufania do niej pracodawcy. Najogólniej mówiąc, chodziło o niechęć do poddania się szczepieniu na Covid-19. W uzasadnieniu wypowiedzenia doprecyzowano, że pracownica nie złożyła informacji o odbyciu szczepienia ani nie przedłożyła zaświadczenia o przeciwwskazaniu do niego. Placówka medyczna twierdziła, że taka powinność wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (DzU z 2021 r. poz. 2398). Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 obowiązkowi szczepień przeciwko Covid-19 podlegały m.in. osoby wykonujące czynności zawodowe w podmiotach realizujących działalność leczniczą, także inne niż wykonywanie zawodu medycznego. Zwolnieni z tego byli jedynie pracownicy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do szczepienia.
Sprawa trafiła do sądu. Kobieta domagała się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia do pracy.
Problematyczne w sprawie okazało się już samo uzyskanie informacji na temat szczepienia na Covid-19. Sporne było, czy w kontekście RODO pracodawca w ogóle może pozyskiwać takie dane i czy ma prawo domagać się ich potwierdzenia, np. poprzez przedłożenie zaświadczenia o szczepieniu.
Istotna była też kwestia formy, w jakiej obowiązek szczepień na Covid-19 został wprowadzony. Dlaczego to takie ważne? Chodzi o konstytucyjną zasadę, że nie można ograniczyć swobód i wolności obywatelskich innym aktem aniżeli ustawa. Tymczasem taki obowiązek został nałożony rozporządzeniem. W efekcie powstała wątpliwość, czy jego złamanie może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę.
Sądy I i II instancji uznały, że nie. Skargę kasacyjną wywiódł pracodawca. Sąd Najwyższy postanowił odroczyć rozpoznanie sprawy i przekazał składowi siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne. Po pierwsze, chodzi o ustalenie, czy art. 22[1] § 4 kodeksu pracy w związku z § 12 rozporządzenia ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii stanowi podstawę dla pracodawcy do domagania się od pracownika podania danych wrażliwych obejmujących informację dotyczącą odbycia/braku szczepienia na Covid-19 bądź domagania się przedłożenia zaświadczenia o przeciwwskazaniach do odbycia szczepienia.
Po drugie, SN ma odpowiedzieć na pytanie, czy możliwość domagania się przez pracodawcę, na podstawie art. 22[1] § 4 k.p. w związku z § 12a wspomnianego rozporządzenia ministra zdrowia, podania przez pracownika danych wrażliwych dotyczących odbycia/braku szczepienia na Covid-19 bądź domagania się przedłożenia zaświadczenia o przeciwwskazaniach do odbycia szczepienia, stanowi wyjątek, o którym mowa w art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia RODO 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Sygn. akt: III PSKP 43/24
Źródło: rp.pl
