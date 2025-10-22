Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Wraca temat obowiązku szczepień na Covid-19 w czasie epidemii. SN rozstrzygnie wątpliwości

Czy osoby pracujące w podmiotach medycznych można było zwolnić za odmowę zaszczepienia się na Covid-19? O tym ma zdecydować powiększony skład Sądu Najwyższego.

Publikacja: 22.10.2025 13:11

Wraca temat obowiązku szczepień na Covid-19 w czasie epidemii. SN rozstrzygnie wątpliwości

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Pandemia Covid-19 to dla większości z nas przeszłość. Chociaż ta jednostka chorobowa zostanie z nami zapewne na stałe, to już raczej nie powróci w najostrzejszej formie. W sądach cały czas toczą się jednak sprawy, które są pokłosiem pandemicznych regulacji, także w sferze zatrudnienia. I właśnie takim przypadkiem zajmował się po raz kolejny SN.

Pracownica działu kadr zwolniona za brak szczepienia. Czy to legalne?

Sprawa dotyczyła kobiety, która pracowała w dziale kadr w punkcie krwiodawstwa. Została jednak zwolniona z pracy z powodu utraty zaufania do niej pracodawcy. Najogólniej mówiąc, chodziło o niechęć do poddania się szczepieniu na Covid-19. W uzasadnieniu wypowiedzenia doprecyzowano, że pracownica nie złożyła informacji o odbyciu szczepienia ani nie przedłożyła zaświadczenia o przeciwwskazaniu do niego. Placówka medyczna twierdziła, że taka powinność wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (DzU z 2021 r. poz. 2398). Zgodnie  z § 12 ust. 1 pkt 1 obowiązkowi szczepień przeciwko Covid-19 podlegały m.in. osoby wykonujące czynności zawodowe w podmiotach realizujących działalność leczniczą, także inne niż wykonywanie zawodu medycznego. Zwolnieni z tego byli jedynie pracownicy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do szczepienia.

Sprawa trafiła do sądu. Kobieta domagała się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia do pracy.

Problematyczne w sprawie okazało się już samo uzyskanie informacji na temat szczepienia na Covid-19. Sporne było, czy w kontekście RODO pracodawca w ogóle może pozyskiwać takie dane i czy ma prawo domagać się ich potwierdzenia, np. poprzez przedłożenie zaświadczenia o szczepieniu.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Firma nie zwolni wcześniej seniora? Kluczowa uchwała SN
Praca, Emerytury i renty
Firma nie zwolni wcześniej seniora? Kluczowa uchwała SN

W jakiej formie można nakładać obowiązek szczepień? Zdecyduje Sąd Najwyższy

Istotna była też kwestia formy, w jakiej obowiązek szczepień na Covid-19 został wprowadzony. Dlaczego to takie ważne? Chodzi o konstytucyjną zasadę, że nie można ograniczyć swobód i wolności obywatelskich innym aktem aniżeli ustawa. Tymczasem taki obowiązek został nałożony rozporządzeniem. W efekcie powstała wątpliwość, czy jego złamanie może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę.

Sądy I i II instancji uznały, że nie. Skargę kasacyjną wywiódł pracodawca. Sąd Najwyższy postanowił odroczyć rozpoznanie sprawy i przekazał składowi siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne. Po pierwsze, chodzi o ustalenie, czy art. 22[1] § 4 kodeksu pracy w związku z § 12 rozporządzenia ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii stanowi podstawę dla pracodawcy do domagania się od pracownika podania danych wrażliwych obejmujących informację dotyczącą odbycia/braku szczepienia na Covid-19 bądź domagania się przedłożenia zaświadczenia o przeciwwskazaniach do odbycia szczepienia.

Po drugie, SN ma odpowiedzieć na pytanie, czy możliwość domagania się przez pracodawcę, na podstawie art. 22[1] § 4 k.p. w związku z § 12a wspomnianego rozporządzenia ministra zdrowia, podania przez pracownika danych wrażliwych dotyczących odbycia/braku szczepienia na Covid-19 bądź domagania się przedłożenia zaświadczenia o przeciwwskazaniach do odbycia szczepienia, stanowi wyjątek, o którym mowa w art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia RODO 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sygn. akt: III PSKP 43/24

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy COVID-19

Pandemia Covid-19 to dla większości z nas przeszłość. Chociaż ta jednostka chorobowa zostanie z nami zapewne na stałe, to już raczej nie powróci w najostrzejszej formie. W sądach cały czas toczą się jednak sprawy, które są pokłosiem pandemicznych regulacji, także w sferze zatrudnienia. I właśnie takim przypadkiem zajmował się po raz kolejny SN.

Pracownica działu kadr zwolniona za brak szczepienia. Czy to legalne?

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Przegląd auta „na papierze”. Prawomocny wyrok dla diagnosty i kierowcy
Prawo karne
Przegląd auta „na papierze”. Prawomocny wyrok dla diagnosty i kierowcy
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Syn skazany za jazdę po alkoholu, auto straciła matka
Prawo karne
Syn skazany za jazdę po alkoholu, auto straciła matka
Marcin Walasik: sędziowie będą mieli jednolity status. A co z wynagrodzeniem?
Sądy i trybunały
Marcin Walasik: sędziowie będą mieli jednolity status. A co z wynagrodzeniem?
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska
Internet i prawo autorskie
Organizacje twórców apelują do minister kultury. „Pani decyzja przejdzie do historii"
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Czy kolizja w trakcie egzaminu na prawo jazdy go unieważnia? Jest ważny wyrok NSA
Prawo drogowe
Czy kolizja w trakcie egzaminu na prawo jazdy go unieważnia? Jest ważny wyrok NSA
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie