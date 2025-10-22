Rzeczpospolita
Prokurator Barbara Zapaśnik nie straci immunitetu. W tle walka o prokuratora krajowego

Sąd Najwyższy nie zgodził się we wtorek na uchylenie immunitetu szczecińskiej prokurator Barbarze Zapaśnik. Domagał się tego adwokat Przemysław Wiaczkis. Zarzuca on śledczej w przekroczenie uprawnień, którego miała się dopuścić prowadząc przeciwko niemu postępowanie.

Publikacja: 22.10.2025 13:08

Prokurator Barbara Zapaśnik stała się mimowolną ofiarą interpretacji przepisów ustawy wprowadzającej

Prokurator Barbara Zapaśnik stała się mimowolną ofiarą interpretacji przepisów ustawy wprowadzającej prawo o prokuraturze, której dokonał poprzedni Prokurator Generalny Adam Bodnar

Foto: PAP/Afa Pixx/Krzysztof Wellman

Mateusz Mikowski, Piotr Szymaniak

– SN uznał, że w realiach dowodowych tej sprawy brak jest uzasadnionych dostatecznie podstaw, by przyjąć, że pani prokurator popełniła trzy przestępstwa zarzucone jej przez pana mecenasa Wiaczkisa w jego subsydiarnym akcie oskarżenia – uzasadniał podjętą decyzję sędzia Wiesław Kozielewicz.

Sprawa Barbary Zapaśnik i powrót służby Dariusza Barskiego. Adwokat oskarża szczecińską prokurator

Prokurator Barbara Zapaśnik jest prokuratorem w stanie spoczynku. Stała się mimowolną ofiarą interpretacji przepisów ustawy wprowadzającej prawo o prokuraturze, której dokonał poprzedni Prokurator Generalny Adam Bodnar, chcąc usunąć ze stanowiska swojego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. minister Bodnar uznał wtedy, że przepis, który pozwalał na powrót do służby czynnej miał charakter czasowy i obowiązywał tylko przez dwa miesiące od momentu wejścia ustawy. Na podstawie tego samego przepisu, również po upływie owych wyinterpretowanych po latach 60 dni przywrócono do służby czynnej prokurator Barbarę Zapaśnik na jej wniosek.

Jest zwrot ws. prokurator Zapaśnik. W tle spór o prokuratora krajowego
Prawnicy
Jest zwrot ws. prokurator Zapaśnik. W tle spór o prokuratora krajowego

W tym czasie śledcza prowadziła m.in. postępowanie karne przeciwko adwokatowi Przemysławowi Wiaczkisowi. Prokuratura Regionalna w Szczecinie, w której pracowała Barbara Zapaśnik postawiła Wiaczkisowi szereg zarzutów, od niepłacenia podatków, przez utrudnianie postępowania po groźby. Jednak po tym, jak sądy, w tym SN, przychyliły się do interpretacji dokonanej przez Adama Bodnara i uznały, że przywrócenie prok. Zapaśnik nie było skuteczne, nadal do rozstrzygnięcia pozostawała sprawa skuteczności czynności podejmowanych przez nią lub na jej zlecenie w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych. W części spraw sądy nakazują powtórzenie czynności dowodowych.

Niezależnie od tego mec. Wiaczkis dwukrotnie składał zawiadomienie o popełnienie przestępstwa przekroczenia uprawnień przez prok. Barbarę Zapaśnik (za każdym razem prokuratura odmawiała wszczęcia postępowania), a następnie wniósł prywatny akt oskarżenia. Zarzucił w nim prok. Zapaśnik przekroczenie uprawnień w prowadzonej przez nią sprawie poprzez m.in. nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań, niedopełnienie obowiązków przy zabezpieczeniu przedmiotów, tworzenie fałszywych dowodów. Jednak do postawienia prokurator przed sądem karnym niezbędne jest uchylenie jej immunitetu.

Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie Zapaśnik. Prokurator nie stanie przed sądem

We wtorek Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nieprawomocnie odmówiła zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności prok. Zapaśnik. Uzasadniając tę decyzję sędzia Kozielewicz wskazywał, że protokoły przesłuchań świadków, których dokonała szczecińska prokurator nie wskazują, by osoby te były przymuszane do czegokolwiek lub by sugerowano im określone odpowiedzi. – Nie dopatruję się, by prokurator Zapaśnik popełniła to przestępstwo – stwierdził sędzia.

Według Sądu Najwyższego nie ma też podstaw do uznania za prawdopodobne, że prok. Zapaśnik przekroczyła uprawnienia przy zabezpieczaniu przedmiotów Wiaczkisa. Chodzi o komputer, pendrivy, telefony, pieczątkę i różne dokumenty. Co ważne, adwokat dopiero po dłuższym czasie argumentował, że na tych nośnikach znajdują się materiały objęte tajemnicą obrończą. – Oględziny nośników złożono przed złożeniem oświadczenia, że te nośniki mogą zawierać tajemnicę obrończą. (…) Trudno przyjąć, by doszło do intencjonalnego naruszenia przez panią prokurator przepisów, które zapewniają określony poziom ochrony tajemnicy obrończej i adwokackiej – mówił sędzia Kozielewicz.

Sygn. akt I ZI 43/25

