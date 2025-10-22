Aktualizacja: 22.10.2025 14:36 Publikacja: 22.10.2025 13:08
Prokurator Barbara Zapaśnik stała się mimowolną ofiarą interpretacji przepisów ustawy wprowadzającej prawo o prokuraturze, której dokonał poprzedni Prokurator Generalny Adam Bodnar
Foto: PAP/Afa Pixx/Krzysztof Wellman
– SN uznał, że w realiach dowodowych tej sprawy brak jest uzasadnionych dostatecznie podstaw, by przyjąć, że pani prokurator popełniła trzy przestępstwa zarzucone jej przez pana mecenasa Wiaczkisa w jego subsydiarnym akcie oskarżenia – uzasadniał podjętą decyzję sędzia Wiesław Kozielewicz.
Prokurator Barbara Zapaśnik jest prokuratorem w stanie spoczynku. Stała się mimowolną ofiarą interpretacji przepisów ustawy wprowadzającej prawo o prokuraturze, której dokonał poprzedni Prokurator Generalny Adam Bodnar, chcąc usunąć ze stanowiska swojego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. minister Bodnar uznał wtedy, że przepis, który pozwalał na powrót do służby czynnej miał charakter czasowy i obowiązywał tylko przez dwa miesiące od momentu wejścia ustawy. Na podstawie tego samego przepisu, również po upływie owych wyinterpretowanych po latach 60 dni przywrócono do służby czynnej prokurator Barbarę Zapaśnik na jej wniosek.
Czytaj więcej
Sąd Apelacyjny w Szczecinie uchylił w środę wcześniejsze postanowienie sądu okręgowego o umorzeni...
W tym czasie śledcza prowadziła m.in. postępowanie karne przeciwko adwokatowi Przemysławowi Wiaczkisowi. Prokuratura Regionalna w Szczecinie, w której pracowała Barbara Zapaśnik postawiła Wiaczkisowi szereg zarzutów, od niepłacenia podatków, przez utrudnianie postępowania po groźby. Jednak po tym, jak sądy, w tym SN, przychyliły się do interpretacji dokonanej przez Adama Bodnara i uznały, że przywrócenie prok. Zapaśnik nie było skuteczne, nadal do rozstrzygnięcia pozostawała sprawa skuteczności czynności podejmowanych przez nią lub na jej zlecenie w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych. W części spraw sądy nakazują powtórzenie czynności dowodowych.
Niezależnie od tego mec. Wiaczkis dwukrotnie składał zawiadomienie o popełnienie przestępstwa przekroczenia uprawnień przez prok. Barbarę Zapaśnik (za każdym razem prokuratura odmawiała wszczęcia postępowania), a następnie wniósł prywatny akt oskarżenia. Zarzucił w nim prok. Zapaśnik przekroczenie uprawnień w prowadzonej przez nią sprawie poprzez m.in. nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań, niedopełnienie obowiązków przy zabezpieczeniu przedmiotów, tworzenie fałszywych dowodów. Jednak do postawienia prokurator przed sądem karnym niezbędne jest uchylenie jej immunitetu.
We wtorek Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nieprawomocnie odmówiła zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności prok. Zapaśnik. Uzasadniając tę decyzję sędzia Kozielewicz wskazywał, że protokoły przesłuchań świadków, których dokonała szczecińska prokurator nie wskazują, by osoby te były przymuszane do czegokolwiek lub by sugerowano im określone odpowiedzi. – Nie dopatruję się, by prokurator Zapaśnik popełniła to przestępstwo – stwierdził sędzia.
Według Sądu Najwyższego nie ma też podstaw do uznania za prawdopodobne, że prok. Zapaśnik przekroczyła uprawnienia przy zabezpieczaniu przedmiotów Wiaczkisa. Chodzi o komputer, pendrivy, telefony, pieczątkę i różne dokumenty. Co ważne, adwokat dopiero po dłuższym czasie argumentował, że na tych nośnikach znajdują się materiały objęte tajemnicą obrończą. – Oględziny nośników złożono przed złożeniem oświadczenia, że te nośniki mogą zawierać tajemnicę obrończą. (…) Trudno przyjąć, by doszło do intencjonalnego naruszenia przez panią prokurator przepisów, które zapewniają określony poziom ochrony tajemnicy obrończej i adwokackiej – mówił sędzia Kozielewicz.
Sygn. akt I ZI 43/25
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– SN uznał, że w realiach dowodowych tej sprawy brak jest uzasadnionych dostatecznie podstaw, by przyjąć, że pani prokurator popełniła trzy przestępstwa zarzucone jej przez pana mecenasa Wiaczkisa w jego subsydiarnym akcie oskarżenia – uzasadniał podjętą decyzję sędzia Wiesław Kozielewicz.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok dla diagnosty i kierowcy, którzy umówili się na fikcyjny przegląd...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Sąd Najwyższy rozstrzygnął kasację w sprawie konfiskaty pojazdu należącego do osoby bliskiej kierowcy skazanego...
Pracujemy nad projektem wprowadzającym jednolity status sędziego. Zniknąłby podział na sędziów sądów rejonowych,...
Przedstawiciele blisko dwudziestu organizacji, reprezentujących branże związane z kulturą, zaapelowali do minist...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Zakończony pozytywnym wynikiem egzamin na prawo jazdy, w trakcie którego doszło do kolizji, jest nieważny nawet...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas