Aktualizacja: 22.10.2025 16:14 Publikacja: 22.10.2025 15:37
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, w której Andrzej Włodarczyk opowiada o różnicach między instrumentami współczesnymi i historycznymi, o działających w czasach Chopina warszawskich fabrykach fortepianów, o dzisiejszym rynku instrumentów historycznych i o specjalistach, którzy dają starym fortepianom drugie życie.
