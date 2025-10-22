Konkurs Chopinowski 2025

Fortepiany z czasów Chopina. Rozmowa z Andrzejem Włodarczykiem

Instrumenty, których używał Fryderyk Chopin, były znacznie cichsze, miały inną barwę, inny mechanizm. Nie nadawały się do wielkich przestrzeni koncertowych, bardziej do muzykowania w salonach – mówi w wideopodcaście „Rzeczpospolitej” Andrzej Włodarczyk, stroiciel i budowniczy fortepianów, właściciel Pracowni Pianin i Fortepianów z podwarszawskiego Słupna.

