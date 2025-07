– Pierwsza połowa 2025 roku pokazała, że potrafimy skutecznie odpowiadać na potrzeby inwestorów, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. To najlepsze półrocze w historii PAIH, które dowodzi, że Polska pozostaje stabilnym i atrakcyjnym miejscem do inwestowania – podkreśla Paweł Pudłowski, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), komentując opublikowane w czwartek dane agencji o wynikach I półrocza br. W tym okresie PAIH wsparła łącznie 21 projektów inwestycyjnych o deklarowanej wartości aż 2,4 mld euro. To oznacza, że wprawdzie projektów było teraz nieco mniej niż przed rokiem (29), ale za to ich łączna wartość wzrosła ponad czterokrotnie – z 526,6 mln euro w I połowie 2024 r.

Ożywienie w produkcji

To rekord półrocza w historii PAIH, która przypomina, że wcześniej barierę miliarda euro przekroczono w pierwszej połowie roku tylko trzy razy (w 2014, 2020 i 2021 roku). Ten wyjątkowo dobry wynik potwierdza opisywane niedawno w „Rzeczpospolitej” optymistyczne przewidywania PAIH, według której Polska – jako członek Unii Europejskiej i NATO – jest postrzegana jako kraj bezpieczny dla inwestorów, pomimo toczącej się od ponad trzech lat wojny na Ukrainie.

Jak wynika z danych PAIH, w tym roku zmienił się profil inwestycji wspieranych przez agencję. Podczas gdy przed rokiem połowę z nich stanowiły te z branży usług biznesowych (BSS), to w I półroczu 2025 r. większość, bo 13 projektów miało charakter produkcyjny. Ich łączna wartość inwestycji produkcyjnych (na czele z elektromobilnością i gospodarką odpadami) ma sięgnąć około 2,37 mld euro, przy utworzeniu 1,22 tys. nowych miejsc pracy.

Więcej pracowników zamierzają zatrudnić (ponad 1,34 tys. osób) inwestorzy w centra usług biznesowych, którzy na osiem projektów realizowanych przy wsparciu PAIH przeznaczą ok. 10 mln euro.