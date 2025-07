Rząd poinformował również o wprowadzeniu automatycznej rejestracji wyborców i umożliwieniu wyborcom korzystania z kart bankowych jako formy identyfikacji w lokalach wyborczych.

Frekwencja w wyborach w 2024 r. wyniosła 59,7 proc. a to - jak się zauważa - najniższy poziom od ponad dwóch dekad.

„Największą reforma systemu wyborczego od 1969 r.”

Harry Quilter-Pinner, szef think tanku Institute for Public Policy Research, powiedział agencji Associated Press, że zmiany te stanowią „największą reformę systemu wyborczego Wielkiej Brytanii od 1969 r.”, kiedy to wiek uprawniający do głosowania obniżono z 21 do 18 lat.