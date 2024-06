Obecnie w Polsce czynne prawo wyborcze mają osoby, które ukończyły 18 lat. Bierne prawo wyborcze — czyli „prawo do bycia wybieranym” - jest zróżnicowane i zależy od rodzaju wyborów, o których jest mowa.



Czynne prawo wyborcze: Jakie progi obowiązują w Polsce w poszczególnych wyborach?

Najniższy próg obowiązuje w wyborach do rad gminy, powiatu lub sejmiku wojewódzkiego — tu bierne prawo wyborcze uzyskuje się w tym samym momencie, w którym uzyskuje się czynne prawo — czyli po ukończeniu 18 lat. W wyborach do Sejmu i wyborach do Parlamentu Europejskiego bierne prawo wyborcze uzyskuje się po ukończeniu 21 lat.



Wyższy próg obowiązuje w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta — w tym przypadku trzeba mieć ukończone 25 lat. Z kolei 30 lat musi mieć ukończone kandydat na senatora. W wyborach prezydenckich próg biernego prawa wyborczego jest najwyższy — i wynosi 35 lat.



Prawo wyborcze na świecie: Gdzie 16-latkowie mają prawo wyborcze?

W ostatnich latach pojawiają się postulaty, by wiek czynnego prawa wyborczego obniżyć do 16 lat. Taką rekomendację zawierały wnioski z przeglądu prawa wyborczego zleconego przez rząd Jacindy Ardern, byłej premier Nowej Zelandii. W raporcie z dwuletnich prac panelu zajmującego się tą sprawą czytamy, że 16-latkowie mogą podejmować równie świadome decyzje jak osoby, które mają 18 lat. Jednak rząd Christophera Luxona, który przejął władzę po wyborach w 2023 roku, odrzucił ten postulat.