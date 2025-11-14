Aktualizacja: 14.11.2025 22:53 Publikacja: 14.11.2025 22:15
Zainteresowanie współpracą powinno wypływać od strony przedsiębiorców, ale naukowcy powinni wyraźnie wskazać, że...
Laureat pierwszej edycji konkursu „Młody Wynalazca” organizowanego przez Rzeczpospolitą i Urząd Patentowy, Macie...
Poznaj Kornelię Wieczorek — laureatkę konkursu z 2024 roku, która opowiada, jak udział w projekcie zmienił jej ż...
Minął rok od śmierci Janusza Olejniczaka, wybitnego pianisty i pedagoga. Symbolicznie się złożyło, że otwarcie K...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Są obszary w gospodarce, w których państwo musi być mniej lub bardziej obecne. To m.in. infrastruktura krytyczna...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
