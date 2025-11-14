Reklama
Karol Nawrocki podsumował 100 dni swojej prezydentury. „Nie oszczędzałem się”

- Pracuję ciężko dla wszystkich Polek i Polaków, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy żyli w normalnym kraju i żeby Polska się rozwijała. Takie było te 100 dni - mówił na wiecu w Mińsku Mazowieckim prezydent Karol Nawrocki. - Nie oszczędzałem się - ani ja, ani moi współpracownicy - zapewniał.

Aktualizacja: 14.11.2025 19:18 Publikacja: 14.11.2025 19:17

Prezydent RP Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu mińskiego

Prezydent RP Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu mińskiego

Foto: PAP/Przemysław Piątkowski

Bartosz Lewicki

– Powtarzałem w każdej swojej decyzji "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy". Tak powinna wyglądać każda prezydentura i tak będzie wyglądało kolejne 100, 200, 300 i 400 dni mojej prezydentury – zapewniał w Mińsku Mazowieckim Karol Nawrocki. 

– Po tych 100 dniach mam głębokie przekonanie, że każdy prezydent Polski i każda osoba w życiu publicznym, także premier, także ministrowie, pierwsze, co powinni mieć w swoim sercu, to miłość do Polski, bo polityka to nie jest zwykły zawód – powiedział prezydent podczas spotkania z mieszkańcami.

– Obok miłości do Polski ważna jest pracowitość. Każdy z tych 100 dni wypełniłem ciężką pracą dla Polski – stwierdził. 

Karol Nawrocki przypomina własne inicjatywy ustawodawcze. „Parlament nie zajął się wszystkimi”

Nawrocki przypomniał wniesione przez siebie inicjatywy ustawodawcze – m.in. tę o zwolnieniu z podatku PIT rodziców dwójki i więcej dzieci. – Upomniałem się także o tych emerytów, którzy dostają najmniejsze emerytury i o to, aby do procentowego naliczania emerytur dodać także konkretną kwotę 150 zł – wspominał. – Wielkość państwa polega na tym, że to jest państwo silne wobec silnych, ale empatyczne wobec tych, którzy potrzebują interwencji państwa. Stąd moja inicjatywa ustawodawcza – tłumaczył. 

Nawrocki zwrócił uwagę, że parlament nie zajął się dotąd wszystkimi złożonymi przez niego projektami ustaw. – Wierzę, że niezależnie od pewnych wizji politycznych, partyjnych i pewnych różnic, jeśli nie teraz, to w przyszłości znajdzie się taki polski Sejm i parlament, który powie, że zgodnie z tym, co proponuje prezydent Nawrocki, jesteśmy za rozwojem, za rodziną, za pokonaniem kryzysu demograficznego, za ochroną polskich rolników, za emerytami – wyliczał. – Jak nie dziś, to za jakiś czas, w to głęboko wierzę, bo widzę waszą energię – podsumował, zwracając się do zgromadzonych. 

Historia Karola Nawrockiego o rozmowie z oficerem. „Jutro ruszamy rozwijać Polskę”

Opowiedział też uczestnikom wiecu o rozmowie z jednym z chroniących go oficerów. – 6 sierpnia spytał mnie: „Kiedy ruszamy, panie prezydencie, do pracy po tak wypełnionym wieloma aktywnościami dniu pana zaprzysiężenia?”. A ja powiedziałem do niego: „Panie chorąży, jutro, 7 sierpnia, od samego rana ruszamy, żeby rozwijać Polskę” – relacjonował.

W wystąpieniu Nawrockiego pojawił się też temat Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego poparcia dla tego projektu. 

– My musimy być narodem ambitnym. Dlatego powiedziałem – nie tylko w słowach, ale w inicjatywie ustawodawczej, „tak dla Centralnego Portu Komunikacyjnego”, dla tych, którzy przyjdą po nas za lat 10, 15, 20 i 30, bo jesteśmy ambitni – oświadczył Karol Nawrocki. 

Karol Nawrocki podziękował też tym, którzy oddali na niego głos w wyborach, a tych, którzy na niego nie zagłosowali zapewnił, że „każdego dnia pracuje także na ich bezpieczeństwo, dobrobyt, rozwój i przyszłość”.

Oceny działalności prezydentów

Oceny działalności prezydentów

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Miejsca Polska mazowieckie Osoby Karol Nawrocki Mińsk Mazowiecki

