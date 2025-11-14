Karol Nawrocki podsumował 100 dni swojej prezydentury. „Nie oszczędzałem się”

– Powtarzałem w każdej swojej decyzji "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy". Tak powinna wyglądać każda prezydentura i tak będzie wyglądało kolejne 100, 200, 300 i 400 dni mojej prezydentury – zapewniał w Mińsku Mazowieckim Karol Nawrocki.

– Po tych 100 dniach mam głębokie przekonanie, że każdy prezydent Polski i każda osoba w życiu publicznym, także premier, także ministrowie, pierwsze, co powinni mieć w swoim sercu, to miłość do Polski, bo polityka to nie jest zwykły zawód – powiedział prezydent podczas spotkania z mieszkańcami.

– Obok miłości do Polski ważna jest pracowitość. Każdy z tych 100 dni wypełniłem ciężką pracą dla Polski – stwierdził.

Karol Nawrocki przypomina własne inicjatywy ustawodawcze. „Parlament nie zajął się wszystkimi”

Nawrocki przypomniał wniesione przez siebie inicjatywy ustawodawcze – m.in. tę o zwolnieniu z podatku PIT rodziców dwójki i więcej dzieci. – Upomniałem się także o tych emerytów, którzy dostają najmniejsze emerytury i o to, aby do procentowego naliczania emerytur dodać także konkretną kwotę 150 zł – wspominał. – Wielkość państwa polega na tym, że to jest państwo silne wobec silnych, ale empatyczne wobec tych, którzy potrzebują interwencji państwa. Stąd moja inicjatywa ustawodawcza – tłumaczył.