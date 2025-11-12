Podczas swojego wystąpienia prezydent Karol Nawrocki podkreślił, iż nominowanie sędziów jest konstytucyjną prerogatywą prezydenta, która nie wymaga kontrasygnaty premiera.

- Każdy sędzia nominowany przez Prezydenta RP jest sędzią RP. Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa: odmawiam nominacji 46 sędziów - oświadczył prezydent.

– To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości – zapowiedział Karol Nawrocki.

