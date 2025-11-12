Aktualizacja: 12.11.2025 14:04 Publikacja: 12.11.2025 13:22
Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Podczas swojego wystąpienia prezydent Karol Nawrocki podkreślił, iż nominowanie sędziów jest konstytucyjną prerogatywą prezydenta, która nie wymaga kontrasygnaty premiera.
- Każdy sędzia nominowany przez Prezydenta RP jest sędzią RP. Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa: odmawiam nominacji 46 sędziów - oświadczył prezydent.
– To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości – zapowiedział Karol Nawrocki.
Artykuł jest aktualizowany.
Czytaj więcej
Zdaniem Karola Nawrockiego próby kwestionowania statusu tzw. neosędziów są bezprawiem, a wręcz na...
