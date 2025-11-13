Nawrocki przeszedł przyspieszoną szkołę dojrzewania i w roli prezydenta Polski czuje się jak ryba w wodzie. Jego polityczne plany nie kończą się na jednej kadencji, ani na dekadzie w Pałacu Prezydenckim. Nie zamierza popełnić błędów Andrzeja Dudy i uzależnić się od jednej partii politycznej oraz woli jej prezesa, ale sam zamierza stworzyć wokół siebie nowy obóz polityczny, który będzie go niósł i zmieni polityczny krajobraz w Polsce. Czy to mu się uda? Jest zdeterminowany, żeby nie powtórzyć losów Andrzeja Dudy, który po złożeniu urzędu pierwszej osoby w państwie stał się politykiem marginalnym. Karol Nawrocki swoje urzędowanie zaczął więc z przytupem, ale i z konkretnymi deklaracjami.

Strategia Karola Nawrockiego: prezydent obiecuje, ale to rząd wykonuje

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na Prezydenta RP 6 sierpnia 2025 r. Po ceremonii, która odbyła się przed Zgromadzeniem Narodowym wygłosił pierwsze orędzie, przedstawiając szereg obietnic i deklaracji. Już wcześniej zapewniał, że doprowadzi do tego, że w 100 dni prąd będzie tańszy, przedstawi pakiet ustaw obniżających podatki w pierwszym dniu urzędowania oraz doprowadzi do referendum w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Nic takiego jednak się nie stało.

Dopiero teraz Paweł Szefernaker, prezydencki minister zapowiedział, że „zgodnie z obietnicą, jeszcze przed upływem 100 dni prezydentury” przedstawi projekt ustawy obniżający ceny prądu o 33 proc. Przykład obrazuje, jak wygląda różnica zapowiedzi realizacji obietnic przez kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego z realizacją deklaracji przez prezydenta Karola Nawrockiego. W lutym, podczas spotkania w Augustowie, Nawrocki, ubiegając się o najwyższy urząd w państwie mówił: – Musimy wrócić do cen energii elektrycznej sprzed czasów pandemii. I nie tylko diagnozuję sytuację, ale gwarantuję państwu, że w ciągu swoich pierwszych stu dni od objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej wprowadzę z pełną determinacją plan „Prąd 33 proc.”, który oznacza, że będziecie państwo po stu dniach od mojego przejęcia urzędu prezydenta Polski płacić o jedną trzecią mniej za rachunki energii elektrycznej – zapewniał.

Prezydent obiecywał więc Polakom efekt, a nie rozpoczęcie procesu legislacyjnego, który może trwać i na którego realizację ostatecznego wpływu nie ma. I to jest plan Nawrockiego.