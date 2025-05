Mentzen: Strategiczna Rezerwa Bitcoina

Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen mówi, że „marzy mu się silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska”, jednak proponuje przede wszystkim programy uszczuplające finanse państwa, jak likwidację podatku od spadków, podatku Belki, PCC od mieszkań czy dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Najmocniej wyróżnił się jednak hasłem z listopada, że Polska powinna stworzyć Strategiczną Rezerwę Bitcoina.



– Myślę, że autor tej propozycji nie ma pojęcia, o co tu może chodzić – mówi prof. Orłowski, który wskazuje, że to jest kopia haseł prezydenta Trumpa, ale Polska i USA mają inne pozycje gospodarcze. Zauważa, że nadmierna swoboda w zakresie regulacji kryptowalut mogłaby dużo kosztować najpierw inwestorów, a potem państwo.

– Dzięki „przyjaznym” regulacjom ludzie będą tracić pieniądze, inwestując hazardowo w kryptowaluty. A gdy dochodzi do kryzysu walutowego, państwo wydaje miliardy na wypłatę ubezpieczeń oraz sprawy sądowe, gdy ludzie chcą przekonywać, że to rozluźnione regulacje ich do tego doprowadziły – mówi Orłowski.

Ekspert Lewiatana uważa z kolei, że takie regulacje istotnie zwiększają zaufanie do kryptowaluty, co chwilowo wpłynęłoby na jej kurs. I podkreśla, że coraz więcej państw będzie się nad tym zastanawiać. – Patrząc jednak z poziomu Komisji Europejskiej, takie działanie byłoby w kontrze do planów wspólnej wirtualnej waluty – zaznacza Mariusz Zielonka.

Hołownia: połowa wydatków na obronność dla polskich firm

Reprezentujący Trzecią Drogę Szymon Hołownia chce inwestowania połowy wydatków na obronność w Polsce. Tyle że – to już się właściwie dzieje, zależy, jak mierzyć. – Już blisko połowa pieniędzy na obronność jest wydawana w kraju, na płace dla wojska, emerytury etc. Chyba że chodzi o wydatki na sprzęt. Tu są dwa rodzaje wydatków, pierwszy to inwestycje, zakup sprzętu, a drugi rodzaj wydatków to jego utrzymanie, serwisowanie. I te usługi mogłyby już być świadczone w Polsce – mówi Piotr Soroczyński z KIG.

Witold Orłowski zwraca uwagę, że polskie wojsko musi dostać najlepszą broń, więc polski przemysł musi być w stanie ją wyprodukować. – Jeśli te pieniądze miałyby być wydane na broń gorszej jakości, to oczywiście zły pomysł – zauważa ekonomista.