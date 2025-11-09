Donald Tusk czy Karol Nawrocki? Którego z nich Polacy postrzegają jako „lepszego” polityka

Spór między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem

Od początku prezydentury Karola Nawrockiego obaj politycy, prezydent i premier, nie kryją politycznego dystansu, jaki ich dzieli – zauważa Wirtualna Polska w opisie badania. Widać to było między innymi w trakcie Rady Gabinetowej w sierpniu, jak i przy okazji medialnej „wymiany uprzejmości” w sprawie kreowania polityki zagranicznej, w tym m.in. wskazywania kandydatów na ambasadorów.

W piątek, 7 listopada premier Donald Tusk zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że ten zablokował promocję 136 osób na pierwszy stopień oficerski w kontrwywiadzie wojskowym i ABW. – Tam idą ci młodzi ludzie, żeby służyć Polsce. To jest ich jedyny wybór. I oni właśnie, przed 11 listopada mieli dostać promocję na pierwszy stopień oficerski. Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji – oświadczył Tusk w wystąpieniu zamieszczonym na platformie społecznościowej X, dodając, że jest to „dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem”. – Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów – podsumował Tusk.

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się prezydent Karol Nawrocki. „Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X. Trzeba jeszcze umieć rządzić i stawiać państwo ponad partyjne interesy. Bezpieczeństwo Polaków nie ma barw partyjnych, premierze rządu bezprawia” – tak Karol odpowiedział Tuskowi w opublikowanym w serwisie X wpisie, do którego załączył także materiał wideo.