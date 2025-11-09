Donald Tusk czy Karol Nawrocki? Którego z nich Polacy postrzegają jako „lepszego” polityka

Aktualizacja: 09.11.2025 12:18 Publikacja: 09.11.2025 11:52
Karol Nawrocki, Donald Tusk
Łączne wskazania dla urzędującego prezydenta wyniosły w sondażu 44,9 proc. Z kolei premiera wskazało 49,4 proc. respondentów. „Mimo że sumarycznie to premier Tusk ma przewagę 4,5 punktu procentowego, analiza szczegółowych kategorii rzuca nowe światło na te preferencje” – zaznacza Wirtualna Polska.
Nawrocki prowadzi w kategorii „zdecydowanie lepszy” z wynikiem 32,0 proc. wobec 29,8 proc. dla Tuska. Oznacza to, że osoby popierające prezydenta są bardziej przekonane do swojego wyboru. Premier notuje jednak znacznie wyższe poparcie w kategorii „raczej lepszy” – 19,6 proc. wobec 12,9 proc. dla Nawrockiego.
Łącznie 5,7 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie o preferowanego polityka.
Od początku prezydentury Karola Nawrockiego obaj politycy, prezydent i premier, nie kryją politycznego dystansu, jaki ich dzieli – zauważa Wirtualna Polska w opisie badania. Widać to było między innymi w trakcie Rady Gabinetowej w sierpniu, jak i przy okazji medialnej „wymiany uprzejmości” w sprawie kreowania polityki zagranicznej, w tym m.in. wskazywania kandydatów na ambasadorów.
W piątek, 7 listopada premier Donald Tusk zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że ten zablokował promocję 136 osób na pierwszy stopień oficerski w kontrwywiadzie wojskowym i ABW. – Tam idą ci młodzi ludzie, żeby służyć Polsce. To jest ich jedyny wybór. I oni właśnie, przed 11 listopada mieli dostać promocję na pierwszy stopień oficerski. Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji – oświadczył Tusk w wystąpieniu zamieszczonym na platformie społecznościowej X, dodając, że jest to „dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem”. – Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów – podsumował Tusk.
Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się prezydent Karol Nawrocki. „Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X. Trzeba jeszcze umieć rządzić i stawiać państwo ponad partyjne interesy. Bezpieczeństwo Polaków nie ma barw partyjnych, premierze rządu bezprawia” – tak Karol odpowiedział Tuskowi w opublikowanym w serwisie X wpisie, do którego załączył także materiał wideo.
Prezydent oskarżył premiera o uniemożliwienie kontaktu z szefami służb, które – jak stwierdził – są kluczowe dla bezpieczeństwa kraju. – W ten sposób premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – powiedział Nawrocki.
Napięcie między prezydentem a premierem „nie dziwi, bo już po pierwszych tygodniach prezydentury spodziewali się go sami Polacy” – czytamy w serwisie Wirtualnej Polski, która wspomina wykonany pod koniec sierpnia sondaż, w którym niemal 90 proc. pytanych zakładało częste konflikty między politykami.
Badanie przeprowadzone zostało w dniach 24-26 października 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie 1000 dorosłych Polaków.
Ranking zaufania do polityków CBOS, październik 2025 r.
