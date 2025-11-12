Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jarosław Kaczyński wziął udział w Marszu Niepodległości. Marcin Mastalerek: Jest niewiarygodny

Marcin Mastalerek, szef gabinetu Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, powiedział w rozmowie z RMF FM, że prezes PiS Jarosław Kaczyński, który wziął udział w tegorocznym Marszu Niepodległości, był w tym „całkowicie niewiarygodny”.

Publikacja: 12.11.2025 10:49

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na Marszu Niepodległości w Warszawie.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na Marszu Niepodległości w Warszawie.

Foto: PAP/Albert Zawada

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Marcin Mastalerek uważa, że udział Jarosława Kaczyńskiego w Marszu Niepodległości był niewiarygodny?
  • Jakie były odniesienia szefa gabinetu Kancelarii Prezydenta do udziału prezydenta Karola Nawrockiego w Marszu Niepodległości?
  • Co według Marcina Mastalerka oznacza pobyt Zbigniewa Ziobry na Węgrzech?
  • Jak Marcin Mastalerek postrzega konflikt na linii premier–prezydent?

Jak co roku 11 listopada ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości, organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. W tym roku na wydarzeniu pojawił się Karol Nawrocki. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zaznaczał, że polityk w minionych latach – będąc jeszcze prezesem IPN – często uczestniczył w imprezie.

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od ronda Dmows

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego.

Foto: PAP

Do sprawy odniósł się w rozmowie z RMF FM szef gabinetu Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, który ocenił, że udział głowy państwa w demonstracji to pozytywny ruch. – Prezydent Karol Nawrocki zabrał całe polityczne powietrze, więc to jest realny problem dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że dziś nie jest odniesieniem ani dla rządu, ani dla mediów. Tym odniesieniem jest prezydent Karol Nawrocki i całkowicie niezauważona przeszła obecność prezesa Kaczyńskiego na Marszu Niepodległości – powiedział Marcin Mastalerek. 

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości w Warszawie
Polityka
Sto dni Karola Nawrockiego. Polacy w sondażu ocenili prezydenta
Reklama
Reklama

Jak zauważył, w ubiegłych latach prezes PiS nie brał udziału w Marszach Niepodległości. Mastalerek dodał też, że w 2014 r. – kiedy 11 listopada partia Kaczyńskiego przedstawiała swojego kandydata na prezydenta Andrzeja Dudę – PiS unikało marszu w Warszawie. – I dziś Jarosław Kaczyński, nagle idący w marszu jest po prostu niewiarygodny – stwierdził Mastalerek. 

Czy Zbigniew Ziobro zostanie na Węgrzech? Mastalerek: Na dłuższą metę mu się to nie opłaci

Szef gabinetu Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy odniósł się również do tego, że Sejm zdecydował w piątek o uchyleniu immunitetu i zgodzie na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Budapeszcie – jeszcze przed piątkowym głosowaniem polityk przekonywał, że będąc na Węgrzech ma prawo odnieść się do zarzutów, a w Polsce „byłby tego prawa pozbawiony”.

Jak ocenił Marcin Mastalerek, „na dłuższą metę pobyt na Węgrzech Ziobrze się nie opłaci”. – Z jednej strony premier Donald Tusk z ministrem Żurkiem przesądzili o losie Zbigniewa Ziobry, mówiąc mu, że trafi do aresztu. Wydaje mi się, że człowiek, który budował swoją karierę na pokazywaniu, że jest twardym politykiem, może na tym stracić – zaznaczył. 

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Polityka
Sejm podjął decyzję ws. zatrzymania i tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry

Mastalerek: Donaldowi Tuskowi opłaca się konflikt z Karolem Nawrockim

Marcin Mastalerek skomentował również konflikt na linii premier – prezydent. W ostatnim czasie Karol Nawrocki zarzucił Donaldowi Tuskowi blokowanie kontaktów szefów służb specjalnych z głową państwa. – Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – stwierdził Nawrocki w opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie. 

Reklama
Reklama

Wcześniej szef rządu krytykował prezydenta za to, iż uznał, że nie podpisze promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. 

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk
Polityka
Tusk: Prezydent zablokował promocję oficerów wywiadu. Nawrocki: Premier kłamie

– Do wyborów parlamentarnych w 2027 r. Donaldowi Tuskowi opłaca się konflikt z prezydentem Karolem Nawrockim – stwierdził Marcin Mastalerek, odnosząc się do sprawy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Święta Święta Narodowe i Państwowe Marsz Niepodległości Osoby Donald Tusk Jarosław Kaczyński Marcin Mastalerek Zbigniew Ziobro 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości Karol Nawrocki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Marcin Mastalerek uważa, że udział Jarosława Kaczyńskiego w Marszu Niepodległości był niewiarygodny?
  • Jakie były odniesienia szefa gabinetu Kancelarii Prezydenta do udziału prezydenta Karola Nawrockiego w Marszu Niepodległości?
  • Co według Marcina Mastalerka oznacza pobyt Zbigniewa Ziobry na Węgrzech?
  • Jak Marcin Mastalerek postrzega konflikt na linii premier–prezydent?
Pozostało jeszcze 91% artykułu

Jak co roku 11 listopada ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości, organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. W tym roku na wydarzeniu pojawił się Karol Nawrocki. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zaznaczał, że polityk w minionych latach – będąc jeszcze prezesem IPN – często uczestniczył w imprezie.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z RMF FM szef gabinetu Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, który ocenił, że udział głowy państwa w demonstracji to pozytywny ruch. – Prezydent Karol Nawrocki zabrał całe polityczne powietrze, więc to jest realny problem dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że dziś nie jest odniesieniem ani dla rządu, ani dla mediów. Tym odniesieniem jest prezydent Karol Nawrocki i całkowicie niezauważona przeszła obecność prezesa Kaczyńskiego na Marszu Niepodległości – powiedział Marcin Mastalerek. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Maciej Lasek
Polityka
Działka pod CPK i spotkania polityków KO z przedstawicielami Dawtony. Co wiadomo?
Prezydent Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości w Warszawie
Polityka
Sto dni Karola Nawrockiego. Polacy w sondażu ocenili prezydenta
Karol Nawrocki przemawia w dniu Narodowego Święta Niepodległości
Polityka
Bronisław Komorowski o przemówieniu Karola Nawrockiego: Aż strasznie słuchać
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Maciej Berek cieszy się zaufaniem premiera, który uważnie go słucha
Polityka
Szara eminencja rządu Donalda Tuska. Kim jest Maciej Berek?
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama