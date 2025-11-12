Jak zauważył, w ubiegłych latach prezes PiS nie brał udziału w Marszach Niepodległości. Mastalerek dodał też, że w 2014 r. – kiedy 11 listopada partia Kaczyńskiego przedstawiała swojego kandydata na prezydenta Andrzeja Dudę – PiS unikało marszu w Warszawie. – I dziś Jarosław Kaczyński, nagle idący w marszu jest po prostu niewiarygodny – stwierdził Mastalerek.

Czy Zbigniew Ziobro zostanie na Węgrzech? Mastalerek: Na dłuższą metę mu się to nie opłaci

Szef gabinetu Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy odniósł się również do tego, że Sejm zdecydował w piątek o uchyleniu immunitetu i zgodzie na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Budapeszcie – jeszcze przed piątkowym głosowaniem polityk przekonywał, że będąc na Węgrzech ma prawo odnieść się do zarzutów, a w Polsce „byłby tego prawa pozbawiony”.

Jak ocenił Marcin Mastalerek, „na dłuższą metę pobyt na Węgrzech Ziobrze się nie opłaci”. – Z jednej strony premier Donald Tusk z ministrem Żurkiem przesądzili o losie Zbigniewa Ziobry, mówiąc mu, że trafi do aresztu. Wydaje mi się, że człowiek, który budował swoją karierę na pokazywaniu, że jest twardym politykiem, może na tym stracić – zaznaczył.

Mastalerek: Donaldowi Tuskowi opłaca się konflikt z Karolem Nawrockim

Marcin Mastalerek skomentował również konflikt na linii premier – prezydent. W ostatnim czasie Karol Nawrocki zarzucił Donaldowi Tuskowi blokowanie kontaktów szefów służb specjalnych z głową państwa. – Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – stwierdził Nawrocki w opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie.