Głównym punktem warszawskich obchodów będzie Marsz Niepodległości. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Jeden naród, silna Polska". Uczestnicy zgromadzą się o godz. 13.00 na rondzie Dmowskiego, gdzie zaplanowano modlitwę i odśpiewanie hymnu narodowego. O godz. 14.00 marsz ruszy w kierunku błoni Stadionu Narodowego. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie ma mieć charakter patriotyczny i pokojowy. Do udziału zachęcał prezydent Karol Nawrocki, podkreślając, że to okazja do pokazania jedności oraz dumy z polskiej historii.
We Wrocławiu rusza Radosna Parada Niepodległości, wydarzenie, które od ponad 20 lat przynosi mieszkańcom mnóstwo radości i pozytywnej energii. To barwny, rodzinny przemarsz pełen muzyki, śpiewu i wspólnego świętowania, który łączy ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. Parada przejdzie ulicami miasta i zakończy się na wrocławskim rynku.
Prezydent Karol Nawrocki złożył we wtorek, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, wieńce przed znajdującymi się przy Trakcie Królewskim pomnikami Ojców Niepodległości. Prezydent złożył wieńce przed pomnikami: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. W ceremonii towarzyszyła mu małżonka Marta Nawrocka.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Prezydent RP Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka podczas złożenia wieńca przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze w Warszawie
Foto: PAP/Radek Pietruszka
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości Robert Lewandowski jako pierwszy w historii Polak symbolicznie rozświetlił polskimi barwami narodowymi legendarny nowojorski drapacz chmur Empire State Building. Wyraził dumę z faktu, że jest Polakiem.
„11 listopada upamiętnia odzyskanie przez Polskę suwerenności po 123 latach zaborów. Zakończenie I wojny światowej w 1918 roku umożliwiło odrodzenie niepodległego państwa polskiego” - przypomina we wpisie na portalu X Ministerstwo Obrony Narodowej.
