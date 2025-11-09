Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Święto Niepodległości w Warszawie. Drugi stopień alarmowy, bez rac i bez dronów

Policja przygotowuje się do obchodów Święta Niepodległości. Szczególnie środki wprowadzone zostaną w Warszawie, gdzie przejdzie Marsz Niepodległości. Będzie tu obowiązywał zakaz noszenia broni i używania środków pirotechnicznych. Nad stolicą obowiązywać będą ograniczenia w lotach bezzałogowych statków powietrznych.

Publikacja: 09.11.2025 16:01

Marsz Niepodległości 11 listopada w Warszawie. Zdjęcie archiwalne z 2024 r.

Marsz Niepodległości 11 listopada w Warszawie. Zdjęcie archiwalne z 2024 r.

Foto: PAP/Paweł Supernak

Bartosz Lewicki

„Minister Marcin Kierwiński zwrócił się do służb z prośbą o koordynację działań oraz rozmieszczenie sił i środków, które mają zagwarantować spokojny przebieg zgromadzeń i uroczystości 11 listopada” – przekazało MSWiA. Wprowadzony zostanie drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP).

„Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu” – poinformował resort spraw wewnętrznych. 

Zakaz lotów dronami

Podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji poinformował, że w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń związanych z obchodami 11 listopada KSP w porozumieniu ze Służbą Ochrony Państwa wprowadza ograniczenia w lotach bezzałogowych statków powietrznych nad Warszawą. Strefa ograniczona o symbolu EPR840 obowiązywać będzie 11 listopada 2025 r. między godziną 7:00 a 23:00. 

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości? Prezydent rozwiał wątpliwości
Reklama
Reklama

„Zakaz obejmuje wysokość pionową od poziomu gruntu do 305 metrów oraz tworzy okrąg o promieniu 3500 metrów, gdzie jako środek okręgu wyznaczono Skwer Kahla w Warszawie” – poinformowała stołeczna policja na stronie internetowej. 

KSP zaznaczyła, że od zakazu są wyjątki – całkowity zakaz wykonywania lotów nie dotyczy lotów lotnictwa państwowego, lotów jednostek wykonywanych po uzgodnieniu z zarządzającym strefą, a także statków należących do zarządzającego strefą. Policja ostrzega, że za niezastosowanie się do zakazu grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat. Odpowiedzialność karna grozi nawet w sytuacji nieumyślnego naruszenia.

Ograniczenia ruchu na Wiśle

Ze względu na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podczas odbywającego się Święta Niepodległości osoby korzystające z drogi wodnej na odcinku warszawskim mogą spodziewać się utrudnień.

Jak przekazał Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie, ograniczenia dotyczyć będą odcinka od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Policja Miejsca Polska Święta Święta Narodowe i Państwowe 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości Warszawa

„Minister Marcin Kierwiński zwrócił się do służb z prośbą o koordynację działań oraz rozmieszczenie sił i środków, które mają zagwarantować spokojny przebieg zgromadzeń i uroczystości 11 listopada” – przekazało MSWiA. Wprowadzony zostanie drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP).

„Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu” – poinformował resort spraw wewnętrznych. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Europejskie stolice podążają w kierunku usunięcia e-hulajnóg z przestrzeni miasta
Społeczeństwo
Czas wyrzucić hulajnogi z Warszawy? Na Zachodzie sobie poradzili. Paryż i Praga pozbyły się problemu
Coraz więcej polskich nastolatków pali chińskie e-papierosy
Społeczeństwo
Chińskie e-papierosy zalewają polski rynek. Sięgnął po nie już co drugi nastolatek
Jadwiga Jankowska-Cieślak, Longin Pastusiak, Stanisław Brudny, Adam Strzembosz, Stanisław Tym, Joann
Społeczeństwo
Wszystkich Świętych 2025. Znani Polacy, którzy odeszli w ostatnim roku
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Służby gasiły ogień do drugiej w nocy.
Społeczeństwo
Państwo w państwie. Prawdziwy pożar w fikcyjnym bloku
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama