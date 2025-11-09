Święto Niepodległości w Warszawie. Drugi stopień alarmowy, bez rac i bez dronów

„Minister Marcin Kierwiński zwrócił się do służb z prośbą o koordynację działań oraz rozmieszczenie sił i środków, które mają zagwarantować spokojny przebieg zgromadzeń i uroczystości 11 listopada” – przekazało MSWiA. Wprowadzony zostanie drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP).

„Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu” – poinformował resort spraw wewnętrznych.

Zakaz lotów dronami

Podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji poinformował, że w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń związanych z obchodami 11 listopada KSP w porozumieniu ze Służbą Ochrony Państwa wprowadza ograniczenia w lotach bezzałogowych statków powietrznych nad Warszawą. Strefa ograniczona o symbolu EPR840 obowiązywać będzie 11 listopada 2025 r. między godziną 7:00 a 23:00.