Święto Niepodległości w Warszawie. Drugi stopień alarmowy, bez rac i bez dronów

Marsz Niepodległości 11 listopada w Warszawie. Zdjęcie archiwalne z 2024 r.
„Minister Marcin Kierwiński zwrócił się do służb z prośbą o koordynację działań oraz rozmieszczenie sił i środków, które mają zagwarantować spokojny przebieg zgromadzeń i uroczystości 11 listopada” – przekazało MSWiA. Wprowadzony zostanie drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP).
„Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu” – poinformował resort spraw wewnętrznych.
Podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji poinformował, że w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń związanych z obchodami 11 listopada KSP w porozumieniu ze Służbą Ochrony Państwa wprowadza ograniczenia w lotach bezzałogowych statków powietrznych nad Warszawą. Strefa ograniczona o symbolu EPR840 obowiązywać będzie 11 listopada 2025 r. między godziną 7:00 a 23:00.
„Zakaz obejmuje wysokość pionową od poziomu gruntu do 305 metrów oraz tworzy okrąg o promieniu 3500 metrów, gdzie jako środek okręgu wyznaczono Skwer Kahla w Warszawie” – poinformowała stołeczna policja na stronie internetowej.
KSP zaznaczyła, że od zakazu są wyjątki – całkowity zakaz wykonywania lotów nie dotyczy lotów lotnictwa państwowego, lotów jednostek wykonywanych po uzgodnieniu z zarządzającym strefą, a także statków należących do zarządzającego strefą. Policja ostrzega, że za niezastosowanie się do zakazu grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat. Odpowiedzialność karna grozi nawet w sytuacji nieumyślnego naruszenia.
Ze względu na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podczas odbywającego się Święta Niepodległości osoby korzystające z drogi wodnej na odcinku warszawskim mogą spodziewać się utrudnień.
Jak przekazał Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie, ograniczenia dotyczyć będą odcinka od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie.
