Jak co roku 11 listopada ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości, organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Na wydarzenie przyjeżdżają ludzie z całej Polski. W ubiegłym roku organizatorzy szacowali, że ulicami stolicy przemaszerowało 250 tys. osób, natomiast Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa szacowało liczbę uczestników na 90 tys.

Karol Nawrocki: Spotkajmy się na Marszu Niepodległości

Marsz Niepodległości organizowany jest przez środowiska narodowe. W 2024 r. w wydarzeniu wzięli udział także politycy Prawa i Sprawiedliwości, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.

W tym roku pojawiały się sygnały, że na marszu pojawi się prezydent Karol Nawrocki. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił, że Nawrocki w minionych latach często uczestniczył w wydarzeniu. Zastrzegł przy tym, że nie ma żadnych informacji, czy Karol Nawrocki jako prezydent także będzie obecny na marszu. Sam Nawrocki określił Marsz Niepodległości mianem pięknej tradycji.