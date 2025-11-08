Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości? Prezydent rozwiał wątpliwości

W ostatnim czasie spekulowano, czy prezydent weźmie udział w tegorocznym Marszu Niepodległości w Warszawie. W sobotę Karol Nawrocki poinformował o swojej decyzji w tej sprawie.

Publikacja: 08.11.2025 15:43

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Tomasz Waszczuk

Jakub Czermiński

Jak co roku 11 listopada ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości, organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Na wydarzenie przyjeżdżają ludzie z całej Polski. W ubiegłym roku organizatorzy szacowali, że ulicami stolicy przemaszerowało 250 tys. osób, natomiast Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa szacowało liczbę uczestników na 90 tys.

Czytaj więcej

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz odniósł się do słów premiera Donalda Tuska
Polityka
„To człowiek, który kłamie każdego dnia”. Marcin Przydacz komentuje słowa Donalda Tuska

Karol Nawrocki: Spotkajmy się na Marszu Niepodległości

Marsz Niepodległości organizowany jest przez środowiska narodowe. W 2024 r. w wydarzeniu wzięli udział także politycy Prawa i Sprawiedliwości, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.

W tym roku pojawiały się sygnały, że na marszu pojawi się prezydent Karol Nawrocki. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił, że Nawrocki w minionych latach często uczestniczył w wydarzeniu. Zastrzegł przy tym, że nie ma żadnych informacji, czy Karol Nawrocki jako prezydent także będzie obecny na marszu. Sam Nawrocki określił Marsz Niepodległości mianem pięknej tradycji.

Reklama
Reklama

W sobotę prezydent w serwisie X opublikował krótkie nagranie, w którym odniósł się do tematu. – Marsz Niepodległości to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada. Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci z biało-czerwoną w dłoni, świętować niepodległość oraz pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny ponad wszelkimi podziałami – powiedział.

Karol Nawrocki zaznaczył, że w tym roku marsz odbywa się pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. – To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni, zdeterminowani, by budować wielką Polskę – ocenił. – Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie – zaapelował prezydent, kończąc wystąpienie deklaracją „do zobaczenia”.

Od kilku lat trasa Marszu Niepodległości jest stała: wydarzenie rozpoczyna się na rondzie Dmowskiego, następnie uczestnicy Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego idą na błonia Stadionu Narodowego, gdzie odbywa się koncert.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Święta Święta Narodowe i Państwowe Marsz Niepodległości Osoby 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości Karol Nawrocki

Jak co roku 11 listopada ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości, organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Na wydarzenie przyjeżdżają ludzie z całej Polski. W ubiegłym roku organizatorzy szacowali, że ulicami stolicy przemaszerowało 250 tys. osób, natomiast Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa szacowało liczbę uczestników na 90 tys.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz odniósł się do słów premiera Donalda Tuska
Polityka
„To człowiek, który kłamie każdego dnia”. Marcin Przydacz komentuje słowa Donalda Tuska
Na zdjęciu działka w Zabłotni, przez którą przebiegać ma linia kolei szybkich prędkości łącząca Wars
Polityka
Sondaż: Kogo najbardziej obciąża sprawa sprzedaży działki pod CPK?
Prezes PiS Jarosław Kaczyński (L) i szef KP PiS Mariusz Błaszczak (P) w Sejmie w Warszawie
Polityka
PiS ruszy w Polskę. Czy to wystarczy, by przekonać wyborców?
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Premier Donald Tusk
Polityka
Tusk: Prezydent zablokował promocję oficerów wywiadu. Nawrocki: Premier kłamie
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama