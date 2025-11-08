Aktualizacja: 08.11.2025 16:11 Publikacja: 08.11.2025 15:43
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Tomasz Waszczuk
Jak co roku 11 listopada ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości, organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.
Na wydarzenie przyjeżdżają ludzie z całej Polski. W ubiegłym roku organizatorzy szacowali, że ulicami stolicy przemaszerowało 250 tys. osób, natomiast Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa szacowało liczbę uczestników na 90 tys.
Czytaj więcej
– Premier Donald Tusk wstaje i zastanawia się, jak kolejny raz Polaków okłamywać. Nie jestem sobi...
Marsz Niepodległości organizowany jest przez środowiska narodowe. W 2024 r. w wydarzeniu wzięli udział także politycy Prawa i Sprawiedliwości, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.
W tym roku pojawiały się sygnały, że na marszu pojawi się prezydent Karol Nawrocki. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił, że Nawrocki w minionych latach często uczestniczył w wydarzeniu. Zastrzegł przy tym, że nie ma żadnych informacji, czy Karol Nawrocki jako prezydent także będzie obecny na marszu. Sam Nawrocki określił Marsz Niepodległości mianem pięknej tradycji.
W sobotę prezydent w serwisie X opublikował krótkie nagranie, w którym odniósł się do tematu. – Marsz Niepodległości to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada. Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci z biało-czerwoną w dłoni, świętować niepodległość oraz pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny ponad wszelkimi podziałami – powiedział.
Karol Nawrocki zaznaczył, że w tym roku marsz odbywa się pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. – To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni, zdeterminowani, by budować wielką Polskę – ocenił. – Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie – zaapelował prezydent, kończąc wystąpienie deklaracją „do zobaczenia”.
Od kilku lat trasa Marszu Niepodległości jest stała: wydarzenie rozpoczyna się na rondzie Dmowskiego, następnie uczestnicy Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego idą na błonia Stadionu Narodowego, gdzie odbywa się koncert.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak co roku 11 listopada ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości, organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.
Na wydarzenie przyjeżdżają ludzie z całej Polski. W ubiegłym roku organizatorzy szacowali, że ulicami stolicy przemaszerowało 250 tys. osób, natomiast Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa szacowało liczbę uczestników na 90 tys.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
– Premier Donald Tusk wstaje i zastanawia się, jak kolejny raz Polaków okłamywać. Nie jestem sobie w stanie wyob...
„Kogo Pani/Pana zdaniem najbardziej obciąża afera dotycząca sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia k...
W najbliższym czasie PiS wróci do aktywności w terenie, spotkań z wyborcami i rozmów o przyszłym programie. Czy...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
- Żeby być prezydentem nie wystarczy wygrać wyborów - oświadczył premier Donald Tusk informując o zablokowaniu p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas