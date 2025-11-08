– Pan premier w swoim stylu skłamał i nie wyjaśnił, co naprawdę się wydarzyło. Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z Prezydentem RP. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – mówił w nagraniu Nawrocki. – W czasie gdy za naszą granicą trwa wojna, zdecydował, że Zwierzchnik Sił Zbrojnych ma być pozbawiony najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa. Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta, podczas posiedzenia Kolegium do spraw Służb Specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb specjalnych. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich. Tak się jednak nie stało, bo pomylono interes państwa z interesem partyjnym. Na to nie może być i nie będzie mojej zgody – dodał.

Marcin Przydacz zarzuca Donaldowi Tuskowi kłamstwo. „Kłamie każdego dnia”

W sobotę w rozmowie z RMF FM sprawę komentował sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Nie zgodził się on ze stwierdzeniem, że prezydent odmówił nominacji 136 osobom. – To jest nieprawda. To jest kłamstwo, kolejne kłamstwo – powiedział. – Premier Donald Tusk po prostu wstaje i zastanawia się, jak kolejny raz Polaków okłamywać, każdego jednego dnia. Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak ten człowiek jest w stanie funkcjonować i patrzeć w lustro, kłamiąc codziennie w każdej jednej sprawie – dodał. – Jak tak można? – zastanawiał się.

Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości przy Pomniku w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom - Obrońcom Ojczyzny 1939 - 1956 na Placu Armii Krajowej w Kętrzynie Foto: PAP/Tomasz Waszczuk

Przydacz zaznaczył, że nie było ustalonej żadnej daty nominacji. – Nie ma odmowy nominacji. Jest dyskusja na temat tego, w jakiej formule te nominacje mają być prowadzone i m.in. to miało być przedmiotem rozmów z szefami służb, którzy zostali zaproszeni do pana prezydenta – kontynuował. Według jego relacji, spotkanie szefów służb z Karolem Nawrockim było umówione, ale zaproszeni goście nie przyszli, nie informując przy tym, że tak postąpią. – Później się okazało, że premier Tusk zakazał im przychodzenia do prezydenta. To jest skandal – oświadczył prezydencki minister.

Gdy prowadzący powiedział, iż Tusk mówił, że to nie była jego decyzja, Przydacz odparł: – Widzi pan, dlatego mówię, że to jest człowiek, który kłamie każdego dnia.

Sprawa braku nominacji. „Jak się nie chce rozmawiać z prezydentem...”

Szef Biura Polityki Międzynarodowej zaznaczył, że art. 18 ustawy o ABW i innych służbach wprost mówi, że prezydent może zasięgać informacji od szefów służb. – Trzeba to jednak przeciąć. Premier Tusk wychodzi, kłamie w żywe oczy Polaków – kontynuował.