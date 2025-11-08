Aktualizacja: 08.11.2025 14:35 Publikacja: 08.11.2025 13:58
Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz odniósł się do słów premiera Donalda Tuska
W piątek premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych oraz w późniejszej wypowiedzi dla mediów zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że ten zablokował promocję 136 osób na pierwszy stopień oficerski w kontrwywiadzie wojskowym i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
– Przed każdym 11 listopada tego typu wnioski płyną do Kancelarii Prezydenta. Ci młodzi ludzie po studiach, po kursach oficerskich, idą tam nie dla kariery, to są patrioci. (...) Tam idą ci młodzi ludzie, żeby służyć Polsce. To jest ich jedyny wybór. I oni właśnie, przed 11 listopada mieli dostać promocję na pierwszy stopień oficerski. Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji – oświadczył Tusk, oceniając, że to „dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem”. – Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów – powiedział.
Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się prezydent Karol Nawrocki. „Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X. Trzeba jeszcze umieć rządzić i stawiać państwo ponad partyjne interesy. Bezpieczeństwo Polaków nie ma barw partyjnych, premierze rządu bezprawia” – napisał w opublikowanym w serwisie X wpisie, do którego załączył także materiał wideo.
– Pan premier w swoim stylu skłamał i nie wyjaśnił, co naprawdę się wydarzyło. Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z Prezydentem RP. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – mówił w nagraniu Nawrocki. – W czasie gdy za naszą granicą trwa wojna, zdecydował, że Zwierzchnik Sił Zbrojnych ma być pozbawiony najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa. Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta, podczas posiedzenia Kolegium do spraw Służb Specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb specjalnych. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich. Tak się jednak nie stało, bo pomylono interes państwa z interesem partyjnym. Na to nie może być i nie będzie mojej zgody – dodał.
W sobotę w rozmowie z RMF FM sprawę komentował sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Nie zgodził się on ze stwierdzeniem, że prezydent odmówił nominacji 136 osobom. – To jest nieprawda. To jest kłamstwo, kolejne kłamstwo – powiedział. – Premier Donald Tusk po prostu wstaje i zastanawia się, jak kolejny raz Polaków okłamywać, każdego jednego dnia. Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak ten człowiek jest w stanie funkcjonować i patrzeć w lustro, kłamiąc codziennie w każdej jednej sprawie – dodał. – Jak tak można? – zastanawiał się.
Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości przy Pomniku w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom - Obrońcom Ojczyzny 1939 - 1956 na Placu Armii Krajowej w Kętrzynie
Przydacz zaznaczył, że nie było ustalonej żadnej daty nominacji. – Nie ma odmowy nominacji. Jest dyskusja na temat tego, w jakiej formule te nominacje mają być prowadzone i m.in. to miało być przedmiotem rozmów z szefami służb, którzy zostali zaproszeni do pana prezydenta – kontynuował. Według jego relacji, spotkanie szefów służb z Karolem Nawrockim było umówione, ale zaproszeni goście nie przyszli, nie informując przy tym, że tak postąpią. – Później się okazało, że premier Tusk zakazał im przychodzenia do prezydenta. To jest skandal – oświadczył prezydencki minister.
Gdy prowadzący powiedział, iż Tusk mówił, że to nie była jego decyzja, Przydacz odparł: – Widzi pan, dlatego mówię, że to jest człowiek, który kłamie każdego dnia.
Szef Biura Polityki Międzynarodowej zaznaczył, że art. 18 ustawy o ABW i innych służbach wprost mówi, że prezydent może zasięgać informacji od szefów służb. – Trzeba to jednak przeciąć. Premier Tusk wychodzi, kłamie w żywe oczy Polaków – kontynuował.
W rozmowie z RMF FM Marcin Przydacz zaprzeczył, że ruch prezydenta to zemsta za sprawę poświadczenia bezpieczeństwa szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. – Nie ma to nic wspólnego. Politycy Platformy będą mówić to, co im każe Donald Tusk, przecież oni są wychowani do tego, żeby każdego dnia wychodzić i powtarzać po swoim premierze, także i te kłamstwa. Do spotkania nie doszło wbrew przepisom ustawy, zablokował to Donald Tusk – dodał. Podkreślił, że prezydenci spotykali się z szefami służb przez 30 lat.
– Zostało to zablokowane, a tam miała być m.in. rozmowa o tym, kiedy i jakie nominacje, w jakiej formule. Jak się nie chce rozmawiać z prezydentem, to niech się nie dziwią, że później nie ma nominacji – powiedział minister.
Wcześniej do sprawy odniósł się Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Zadeklarował on, iż jest nieprawdą, że służby specjalne nie przekazują informacji prezydentowi. „Współpracę prezydenta ze służbami specjalnymi regulują przepisy, które nie przewidują indywidualnych odpraw prezydenta z szefem służby. Obok przekazywanych dokumentów formą współpracy prezydenta ze służbami jest Kolegium do spraw Służb Specjalnych, w którym zasiadają przedstawiciele prezydenta i BBN. Nigdy nie odmówiono im jakichkolwiek informacji” – napisał w mediach społecznościowych.
„Zablokowanie przez prezydenta awansów na pierwszy stopień oficerski nijak się ma do nieprawdziwych zastrzeżeń prezydenta i jest zemstą na funkcjonariuszach, których zasłużone awanse nie mają nic wspólnego ze współpracą rządu i prezydenta. Wielki błąd i wielki wstyd” – ocenił Siemoniak.
W serwisie X współpracownikowi premiera odpowiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Napisał on, że podwładni Donalda Tuska powielają „retorykę fałszu i manipulacji, rodem z podręczników szkoleniowych komunistycznej »bezpieki«”. „Fakty są takie, że pierwszy raz w historii III RP szefowie służb specjalnych nie przyjęli zaproszenia Prezydenta RP na spotkania dotyczące istotnych spraw związanych z bezpieczeństwem państwa. Odcięto Pana Prezydenta od dostępu do informacji” – oświadczył rzecznik.
„Najgorsza jest w tym wszystkim postawa szefów służb specjalnych. Wysokich rangą oficerów, którym zabrakło poczucia odpowiedzialności i odwagi, by stawić się na zaproszenie Pana Prezydenta – najwyższego przedstawiciela RP odpowiedzialnego za bezpieczeństwo państwa. Po to, żeby zrealizować ich ustawowe obowiązki opisane w artykule 18 ustawy o ABW i AW, a także w art. 19 ustawy o SKW i SWW” – ocenił.
