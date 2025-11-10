Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Wiemy, jak Polacy oceniają Marsz Niepodległości

„Jak ocenia Pani/Pan organizowany co roku w dniu Narodowego Święta Niepodległości Marsz Niepodległości?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 10.11.2025 09:04

Marsz Niepodległości 2024

Marsz Niepodległości 2024

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Artur Bartkiewicz

Marsz Niepodległości towarzyszy obchodom Narodowego Święta Niepodległości od kilkunastu lat. Do 2009 roku, było to wydarzenie o niewielkiej skali, gromadzące ok. kilkuset osób związanych z polskim ruchem narodowym. Sytuacja zmieniła się w 2010 roku, gdy temat Marszu Niepodległości podjęły – krytykując inicjatywę – „Gazeta Wyborcza” i organizacje lewicowe, a w reakcji na to do maszerujących dołączyli przedstawiciele różnych organizacji prawicowych i grup kibicowskich. 

Jakie kontrowersje towarzyszyły Marszowi Niepodległości?

Od 2011 roku organizatorem marszu jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. W 2011 roku w Marszu Niepodległości uczestniczyło już ok. 20 tysięcy osób. W 2018 roku w Marszu Niepodległości organizowanym w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę udział miało wziąć nawet 250 tysięcy osób.

Czytaj więcej

Za granicą pamiętają, że Polacy przyjęli do swych domów ukraińskich uchodźców, gdy uciekali po ataku
Plus Minus
Estera Flieger: Nie oddajmy niepodległości Polski inteligenckim smutasom

Marszowi Niepodległości towarzyszyły liczne kontrowersje związane z agresywnymi zachowaniami niektórych jego uczestników, a także radykalnymi hasłami, które prezentowali niektórzy uczestnicy marszu. W 2013 roku uczestnicy marszu podpalili instalację artystyczną „Tęcza” na placu Zbawiciela oraz zaatakowali jeden z stołecznych squatów. Rok później doszło do starcia uczestników marszu z policją na rondzie Waszyngtona.

45,2 proc.

Tylu ankietowanych ocenia Marsz Niepodległości pozytywnie

W 2017 roku brytyjski „The Independent” określił marsz mianem jednego z największych w Europie zgromadzeń „faszystów i skrajnej prawicy”. Lewicowy brytyjski dziennik zwracał uwagę m.in. na pojawiające się w czasie marszu hasła rasistowskie. 

Czytaj więcej

Można odhaczać kolejne punkty programu: przemocowe hasła na Marszu Niepodległości, lewicowcy i liber
Komentarze
Estera Flieger: Jak polubić 11 listopada. Wylogować się do świętowania

W 2020 roku w trakcie marszu doszło do starć manifestujących z policją w rejonie ronda de Gaulle’a, na trasie marszu doszło też do podpalenia mieszkania po obrzuceniu racami budynku na trasie marszu z powodu tęczowej flagi, która pojawiła się w oknie budynku.

W ostatnich latach Marszowi Niepodległości nie towarzyszyły już żadne poważniejsze incydenty. Marsz gromadzi obecnie od kilkudziesięciu do nawet ok. 150 tys. uczestników. W tym roku udział w marszu zapowiedział prezydent Karol Nawrocki, w marszu uczestniczyć będą także prezes PiS Jarosław Kaczyński i liderzy Konfederacji – prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak i prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen.

Tegoroczny Marsz Niepodległości odbywa się pod hasłem: „Jeden naród, silna Polska”. 

Sondaż: 60 proc. najmłodszych respondentów ocenia Marsz Niepodległości pozytywnie

Uczestników sondażu  SW Research  dla rp.pl spytaliśmy jak oceniają organizowany co roku w dniu Narodowego Święta Niepodległości Marsz Niepodległości.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

45,2 proc. badanych ocenia go „pozytywnie”.

28,4 proc. respondentów ocenia marsz negatywnie.

Z kolei 26,4 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania. 

– Marsz jest dobrze postrzegany częściej w przypadku mężczyzn (49 proc.) niż kobiet (42 proc.). Wydarzenie pozytywnie odbiera sześć na dziesięć osób, które nie skończyły jeszcze 24 roku życia i podobny odsetek uczestników badania posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (57 proc.). Ze względu na miejsce zamieszkania takie zdanie najczęściej podzielają respondenci z miast liczących nie więcej niż 20 tys. osób (53 proc.) – komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 4-5 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

Źródło: rp.pl

Święta Święta Narodowe i Państwowe Marsz Niepodległości 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

