Marsz Niepodległości 2024
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Marsz Niepodległości towarzyszy obchodom Narodowego Święta Niepodległości od kilkunastu lat. Do 2009 roku, było to wydarzenie o niewielkiej skali, gromadzące ok. kilkuset osób związanych z polskim ruchem narodowym. Sytuacja zmieniła się w 2010 roku, gdy temat Marszu Niepodległości podjęły – krytykując inicjatywę – „Gazeta Wyborcza” i organizacje lewicowe, a w reakcji na to do maszerujących dołączyli przedstawiciele różnych organizacji prawicowych i grup kibicowskich.
Od 2011 roku organizatorem marszu jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. W 2011 roku w Marszu Niepodległości uczestniczyło już ok. 20 tysięcy osób. W 2018 roku w Marszu Niepodległości organizowanym w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę udział miało wziąć nawet 250 tysięcy osób.
Marszowi Niepodległości towarzyszyły liczne kontrowersje związane z agresywnymi zachowaniami niektórych jego uczestników, a także radykalnymi hasłami, które prezentowali niektórzy uczestnicy marszu. W 2013 roku uczestnicy marszu podpalili instalację artystyczną „Tęcza” na placu Zbawiciela oraz zaatakowali jeden z stołecznych squatów. Rok później doszło do starcia uczestników marszu z policją na rondzie Waszyngtona.
W 2017 roku brytyjski „The Independent” określił marsz mianem jednego z największych w Europie zgromadzeń „faszystów i skrajnej prawicy”. Lewicowy brytyjski dziennik zwracał uwagę m.in. na pojawiające się w czasie marszu hasła rasistowskie.
W 2020 roku w trakcie marszu doszło do starć manifestujących z policją w rejonie ronda de Gaulle’a, na trasie marszu doszło też do podpalenia mieszkania po obrzuceniu racami budynku na trasie marszu z powodu tęczowej flagi, która pojawiła się w oknie budynku.
W ostatnich latach Marszowi Niepodległości nie towarzyszyły już żadne poważniejsze incydenty. Marsz gromadzi obecnie od kilkudziesięciu do nawet ok. 150 tys. uczestników. W tym roku udział w marszu zapowiedział prezydent Karol Nawrocki, w marszu uczestniczyć będą także prezes PiS Jarosław Kaczyński i liderzy Konfederacji – prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak i prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen.
Tegoroczny Marsz Niepodległości odbywa się pod hasłem: „Jeden naród, silna Polska”.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jak oceniają organizowany co roku w dniu Narodowego Święta Niepodległości Marsz Niepodległości.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
45,2 proc. badanych ocenia go „pozytywnie”.
28,4 proc. respondentów ocenia marsz negatywnie.
Z kolei 26,4 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.
– Marsz jest dobrze postrzegany częściej w przypadku mężczyzn (49 proc.) niż kobiet (42 proc.). Wydarzenie pozytywnie odbiera sześć na dziesięć osób, które nie skończyły jeszcze 24 roku życia i podobny odsetek uczestników badania posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (57 proc.). Ze względu na miejsce zamieszkania takie zdanie najczęściej podzielają respondenci z miast liczących nie więcej niż 20 tys. osób (53 proc.) – komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 4-5 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
