Aktualizacja: 23.12.2025 05:55 Publikacja: 23.12.2025 04:30
Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz
Koledzy i koleżanki z redakcji namówili mnie, bym właśnie w takiej formie rozwinął życzenia dla Państwa. Ale najpierw, nim przejdę do życzeń, dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom, że są Państwo z nami. Dziękujemy tym, którzy nas czytają, wertując strony gazety i tym, którzy przeglądają wydania elektroniczne. Dziękujemy tym, którzy klikają w nasze teksty w aplikacji „Rzeczpospolitej” i na stronie rp.pl, tak samo tym, którzy słuchają naszych podcastów, oglądają nasze wideo. Dziękujemy tym, z którymi spotykamy się na naszych debatach, konferencjach czy rankingach. To Państwo, nasi odbiorcy, nadają sens naszej pracy i sprawiają, że codziennie z zapałem piszemy, nagrywamy, analizujemy, komentujemy, debatujemy czy tworzymy zestawienia.
Na ten szczególny czas Bożego Narodzenia życzę Państwu, byście znaleźli odrobinę przestrzeni do refleksji, do uporządkowania myśli, radości i pokoju w towarzystwie najbliższych. A na następny rok? Oj, dużo jest tych życzeń. Wszystkiego, czego życzę Państwu, życzę też samemu sobie, Polsce i całemu światu.
Po pierwsze, życzmy sobie pokoju. Niech przyszły rok przyniesie nam i naszym sąsiadom sprawiedliwy pokój, który nie będzie ani upokorzeniem, ani początkiem końca marzenia o wolnej, zamożnej i suwerennej Ukrainie oddzielającej nas od Rosji. Klęska Ukrainy byłaby czymś więcej niż tylko porażką militarną, bo końcem marzenia o pokoju w Europie.
Niech więc ten pokój nie będzie początkiem nowych podziałów, niech nie dzieli świata nową żelazną kurtyną, nie spycha naszych sąsiadów w obce sfery wpływów. Życzę Państwu i nam wszystkim, by przywódcy mocarstw nie dogadali się ponad głowami wolnych i suwerennych narodów, dzieląc świat na obszary przez nie kontrolowane.
Po drugie, życzę naprawdę potężnego wzrostu gospodarczego, bo tylko on może uratować nas od klęski finansów publicznych, a też przyczynić się do pomyślności i zamożności wszystkich Polaków. Finanse są napięte jak cięciwa, a sytuacja polityczna wyklucza wszelkie głębsze reformy tak po stronie budżetowych wydatków, jak i wpływów podatkowych. Życzmy sobie więc jak największego wzrostu, bo dzięki temu przychody do budżetu będą rosnąć. Pamiętajmy też, że bez wzrostu gospodarczego nie będzie przestrzeni na głęboką reformę polskiej armii i całego systemu bezpieczeństwa. Bez potężnej gospodarki nie będzie bezpiecznej Polski.
Foto: Tomasz Sitarski
Dlatego życzmy sobie, by ani Polska, ani Unia Europejska nie zmieniły się w przyszłym roku (ani też w kolejnych latach) w skansen gospodarczy czy technologiczny. Życzmy sobie, byśmy stanęli w szranki z najlepszymi w wyścigu na innowacje, centra danych, moce obliczeniowe i zdolności wykorzystania sztucznej inteligencji. Życzmy sobie i światu, by pionierzy nowych technologii byli ludźmi odpowiedzialnymi, by nowe kolejne etapy rozwoju sztucznej inteligencji – w czym Polska, jak marzymy, będzie liderem – stały się błogosławieństwem, a nie przekleństwem dla ludzkości.
Życzmy sobie też, by naukowcy i inżynierowie rychło doprowadzili do przełomowych odkryć, które sprawią, że ludzkość będzie miała pod dostatkiem taniej i czystej energii, która będzie napędzać nasze gospodarki, nowe odkrycia i postęp naukowy i technologiczny. I by ten postęp służył człowiekowi, byśmy byli lepsi.
Ze swej strony chciałem zaś Państwu życzyć, byście mogli o tym wszystkim, o czym wyżej pisałem, przeczytać w „Rzeczpospolitej”. Daję słowo, że będziemy te procesy opisywać, analizować i tłumaczyć tak, byście Państwo cały czas trzymali rękę na pulsie najważniejszych przemian naszego świata.
Wesołych Świąt!
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Układ polityczny w Polsce zaczyna niepokojąco przypominać dynamikę w Wielkiej Brytanii przed referendum brexitowym.
W Warszawie Wołodymyr Zełenski nie tyko przełamał lody z Karolem Nawrockim, ale doświadczył istnego spektaklu po...
Premier Donald Tusk miał uruchomić swoje kontakty w Brukseli, prezydent Karol Nawrocki w Waszyngtonie. To drugie...
Doktor historii Karol Nawrocki odrzuca kompromis Okrągłego Stołu, prezentując jego wersję jako zdradę. To symbol...
Lęk przed utratą głosów skrajnej prawicy definiuje politykę Karola Nawrockiego. Źle to wróży przyszłości relacji...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas