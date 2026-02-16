Wirtuale 2026: Nominacje dla dziennikarek „Rzeczpospolitej” i grupy PTWP

Siedziba redakcji "Rzeczpospolitej"
Wirtuale 2026 zostaną wręczone w 15 kategoriach, m.in. Medium roku, wydarzenie medialne roku, publikacja roku czy osobowość medialna roku. Nagrody przyznawane są przez kapitułę złożoną z dziennikarzy, szefów wydziałów dziennikarstwa polskich uczelni oraz ludzi ze świata mediów.
W kategorii wydarzenie medialne roku nominowano przejęcie Gremi Media przez grupę PTWP. "Jedno z najbardziej znaczących przetasowań na polskim rynku mediów biznesowych ostatnich lat. Transakcja o realnym znaczeniu strukturalnym i długofalowych konsekwencjach. Należąca do Wojciecha Kuśpika Grupa PTWP dokonała dużego skoku, wzmacniając pozycję niezależnego, krajowego wydawcy w segmencie opiniotwórczej prasy biznesowej. Transakcja była wyraźnym sygnałem konsolidacji rynku oraz próbą budowy silnej grupy medialnej opartej na treściach jakościowych, co w kontekście globalnych trendów i presji ekonomicznej na media czyni ją wydarzeniem o istotnym ciężarze gatunkowym" - oceniono.
Grażyna Zawadka i Izabela Kacprzak zostały nominowane w kategorii Publikacja roku (polityka, wydarzenia) za artykuł „Polska rakieta uderzyła w dom na Lubelszczyźnie”.
Publikacja „Rzeczpospolitej” dotycząca zdarzenia w Wyrykach była jednym z najczęściej cytowanych newsów 2025 roku we wszystkich mediach. Redakcja ujawniła, że uszkodzenie domu, początkowo wiązane z rosyjskim dronem naruszającym polską przestrzeń powietrzną, w rzeczywistości było skutkiem działania rakiety wystrzelonej w celu jego zniszczenia. Informacja ta istotnie zmieniła narrację wokół incydentu, wywołała szeroką debatę publiczną i była punktem odniesienia dla dyskusji o bezpieczeństwie oraz procedurach reagowania państwa – czytamy w uzasadnieniu nominacji.
Wśród nominowanych jest również Daria Chibner. Za artykuł „Załóż te majtki” została wyróżniona w kategorii Publikacji roku (kultura, rozrywka). „Czy czytanie jest wartością samą w sobie? Daria Chibner podała w wątpliwość powszechne przekonanie o jednoznacznych korzyściach płynących z lektury książek. W odważnym tekście zwróciła uwagę m.in. na erotyczne treści obecne w tzw. literaturze young adult, kierowanej głównie do nastolatek. A także na wizję relacji międzyludzkich, jaką te publikacje podsuwają młodym czytelniczkom. To społecznie istotny temat, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokie nakłady i popularność tego typu książek” - oceniła kapituła konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszono 9 marca.
