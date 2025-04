Michał Długosz: Polska, technologiczny skansen

W 2023 roku bardzo dużą popularnością cieszyła się książka T.R. Reidaw „The Chip: How Two Americans Invented the Microchip and Launched a Revolution” („Chip: Jak dwóch Amerykanów wynalazło mikrochip i zaczęło rewolucję”). Produkcja półprzewodników stała się gałęzią gospodarki tak ważną, że cały zespół Trumpa i jego polityka oparta jest na supremacji USA właśnie w tej dziedzinie. W jaki sposób? Amerykanie liczą na to, że tak jak rewolucja związana z zastosowaniem maszyny parowej pozwoliła Europie Zachodniej zdominować świat, tak dziś USA rozwój „sztucznej inteligencji” pozwoli zachować dominującą imperialną pozycję na świecie. Tylko że AI potrzebuje mikroprocesorów, półprzewodników, bez tego zasobu nie ma budowy ani rozwoju tej technologii. Zresztą bez mikroobwodów nie będzie smartfonów czy komputerów osobistych, a kto bez tego wyobraża sobie dzisiaj życie?