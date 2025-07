„Początki popularności internetu to era hakerów i wirusów, które naprawdę zbierały żniwa na początku lat dwutysięcznych. Nie miejmy więc wielkich złudzeń – czasy rozkwitu AI przynoszą nam erę deep fake’ów” – opowiadał mi pracownik dużej korporacji, odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów informatycznych. Internetowi hakerzy, którzy uprzykrzali życie użytkownikom sieci przeszło dwie dekady temu, byli jednak przestępcami zupełnie innego typu niż współcześni eksperci od deep fake’ów. Dawni hakerzy działali zwykle w pojedynkę, czasem w małych grupach. Przede wszystkim natomiast wówczas nie było twardej granicy pomiędzy „poszukiwaczem przygód”, aktywistą a cyberprzestępcą. Hakerzy sprzed dwóch dekad byli nierzadko nastolatkami, którzy zafascynowali się internetem i chcieli zobaczyć, czy ze swojego domowego komputera mogą zhakować strony najważniejszych światowych instytucji. Albo zainfekować wirusami komputery na całym globie. Czasem robili to, by popisać się przed innymi hakerami, czasem, by przetestować swoje możliwości lub – rzadziej – nagłośnić jakiś temat polityczny. I owszem, nierzadko zdarzali się rasowi cyberprzestępcy, którzy wyłudzali dane czy szantażowali firmy. Nie było natomiast tak, że dla wszystkich hakerów motywacja finansowa była najistotniejsza. To zmieniło się diametralnie, a świat internetowej przestępczości mocno się sprofesjonalizował. Współcześnie wyrafinowane internetowe oszustwa często – by nie powiedzieć zazwyczaj – są dziełem zorganizowanych grup, które niezwykle trudno namierzyć. Dysponują one bowiem nowoczesnymi narzędziami i – co nie jest wielką tajemnicą – często są mniej lub bardziej powiązane z reżimami. Ślady takich ataków prowadzą zwykle do służb rosyjskich czy północnokoreańskich.

Powiązania te rzecz jasna trudno do końca udowodnić czy nawet uchwycić. Wydaje się natomiast, że dyktatury, wspierając takie ataki, mogą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony ataki powodują chaos, zamieszanie i poczucie niepewności w krajach Zachodu. Z drugiej – takie działania są też po prostu źródłem pieniędzy dla reżimów. Zapobieganie atakom hakerów staje się więc większym wyzwaniem – i zarazem ambitniejszą profesją. „To coraz trudniejsza robota. By być w niej naprawdę dobrym, trzeba być skrzyżowaniem Jamesa Bonda i Elona Muska” – mówił mi pół żartem, pół serio menedżer z branży IT. Biorąc natomiast pod uwagę skalę cyberzagrożeń i szkody, które mogą w przyszłości powodować, można założyć, że nie tylko tak genialne osoby będą się w stanie odnaleźć w zawodach związanych z bezpieczeństwem w sieci.

Zarobić na ekologii

Nieco trudniej wskazać, jakie nowe profesje może wykreować kryzys klimatyczny, który ma się pogłębiać w nadchodzących dekadach – można natomiast nieco tu pospekulować. Wrócę do wspomnianego odcinka „Znienawidzeni” serialu „Czarne lustro”. Tam pszczoły-drony były wykorzystywane do zapylania gatunku, któremu groziło wyginięcie. Od premiery odcinka minęła niemal dekada, ale ciągle pozostaje to oddaloną od rzeczywistości wizją. Nietrudno natomiast wyobrazić sobie, że robotyka będzie szła właśnie w tym kierunku – co by znaczyło, że wielkie możliwości otworzą się przed biologami z kompetencjami technologicznymi.

Ale zejdźmy nieco na ziemię. Obecnie większość dużych firm właśnie ekologią próbuje wytłumaczyć inwestycje w nowoczesne technologie. Na przykład zrobotyzowanie fabryki oznacza zwykle bardzo dużą oszczędność energii – i korporacje rzecz jasna lubią to podkreślać. Ktoś może powiedzieć, że to greenwashing, czyli próba przekierowania kłopotliwych dla firm tematów poprzez skupienie uwagi na ekologii. Trudno powiedzieć, jak często są to słuszne zarzuty – na pewno natomiast firmom łatwiej mówić, jak bardzo inwestycja w AI czy roboty przysłuży się środowisku, niż o tym, ilu ludzi może stracić przez nią pracę. Na pewno natomiast poszukiwani będą specjaliści od wykorzystywania sztucznej inteligencji w celach ekologicznych. Potrzebna im będzie wiedza technologiczna, umiejętność dostrzeżenia wyzwań ekologicznych, ale też zdolność do odpowiedniego sprzedania projektów. Na przykład podczas otwarcia „robotycznego” magazynu firmy DHL w Gorzowie Wielkopolskim (…) menedżer firmy Paweł Gierszewski kazał gościom spojrzeć na gigantyczną bryłę nowego magazynu. Potem pokazał na telebimie grafikę przedstawiającą toster i liczbę 8. Następnie wyjaśnił, że ten wielki magazyn zużywa tyle energii, co osiem domowych tosterów. Zrobiło to na gościach wrażenie. „Z wdrażaniem ekologicznych rozwiązań są dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze, firmy nie wiedzą, jak mogą na tym zyskać w krótkim terminie, a po drugie – ludzie nie pojmują, czemu mają się godzić na te wszystkie wyrzeczenia” – opowiadał mi jeden z menedżerów dużej firmy produkcyjnej.