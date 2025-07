Rosnąć może – i robi to w coraz szybszym tempie – stopień wysublimowania tej automatyzacji. Ale podstawowa reguła nie może się zmienić. To zawsze będzie pasjans, równanie, zabawa schematami, partia szachów, gdzie zamiast figur występować będą trendy i toposy. I teraz, panowie autorzy, przyznajcie się bez bicia – czy nie na tym polega często wasza praca? Na mieszaniu bez końca w garze wypełnionym gotowcami. Strach przed narzędziem, które będzie w stanie robić to samo szybciej i sprawniej – przed automatycznym superchochlo-mikserem – nie działa na waszą korzyść. W rzeczywistości ekspansja AI jest dla ludzkiej twórczości wielką szansą, okazją na nowe otwarcie. Zgoda, trochę w duchu biblijnego potopu, który oczyszcza, zmiatając z powierzchni ziemi, ale może czasami tak trzeba.

Sztuczna inteligencja, będąc bezcielesna, musi być jednocześnie bezduszna. A to sprawia, że chcąc stanąć z nią do starcia (a to czeka nas tak czy inaczej), trzeba odzyskać obie te sfery, oba sposoby doświadczania rzeczywistości, obie przestrzenie. Ciało i dusza, natura i umysł. Dokonać tego można – i do tego są nam właśnie potrzebne gołe stopy Sokratesa – tylko równocześnie. Wschodnia duchowość leży – z punktu widzenia nadchodzącego potopu sztucznej inteligencji – na terenach zalewowych. Bo jeśli świat jest złudzeniem, to co za różnica, czy doświadczamy takiej czy innej iluzji? I jeżeli najwyższy punkt duchowej wspinaczki oznacza rozpłynięcie się w nicości, to po co, w imię czego opierać się sile, która może szybciej i skuteczniej doprowadzać do „zaniku ja”?

Przyroda, z całą jej wybujałą nieprzewidywalnością, niepoddająca się żadnej optymalizacji i prognozom, posiada jednocześnie własny, cudownie regularny rytm. W miejsce schematu oferuje los. I jako takiej wyszła jej na spotkanie, w postaci bosego Sokratesa, europejska dusza. Będąca nie tym, co w nas najgłębiej ukryte, ale najszersze. Nieskończona przestrzeń, dzikie pola ducha, gdzie wiatr naprawdę może wiać kędy chce. Myślenie zaczęło się od czucia. Poruszenie duszy od ukłucia w gołą stopę. I od tamtej pory tych dwóch rzeczywistości nijak nie da się od siebie oddzielić. Kiedy jedną uznawano za złudzenie, los drugiej pozostawał już tylko kwestią czasu.

A wszystkim czującym na plecach gorący oddech rozgrzanych do czerwoności serwerów majtający nogami w strumieniu Sokrates przypomina: „Dawniej ludzie nie byli tacy mądrzy, jak wy, młodzi, w prostocie ducha umieli i dębu, i głazu posłuchać, byleby tylko prawdę mówił”.