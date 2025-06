I może właśnie – jak to nazwał kiedyś wybitny filozof katolicki ks. Józef Tischner – „myślenie według wartości” będzie naszą jedyną, ostatnią przewagą nad sztuczną inteligencją?

W tym momencie powiedział coś, czego nie mówią inżynierowie. Zwrócił uwagę na fundamentalny problem związany z rozwojem AI, który technooptymiści na ogół pomijają. – Pozbawieni pracy ludzie mogą utracić poczucie sensu życia – stwierdził ojciec chrzestny AI. I choć uwaga opinii publicznej skupiła się na tym, że jego zdaniem w ciągu 24 miesięcy zniknie wiele miejsc pracy, że pierwszy raz w historii ludzkości stworzyliśmy maszynę, która może przewyższyć nas intelektualnie, to fundamentalnie ważne wydaje mi się poruszenie kwestii poczucia sensu naszej egzystencji.

W swym filozoficznej monografii „Osoba i czyn” Jan Paweł II – wywodząc tę myśl jeszcze z księgi Rodzaju, gdy Bóg powiedział człowiekowi, by czynił sobie ziemię poddaną – pokazywał, że praca, zmienianie rzeczywistości powodują, że stajemy się osobą, podmiotem moralnym. Praca nadaje nam więc podmiotowość moralną i poczucie sensu. Wcześniej na dehumanizujące zjawiska, odczłowieczenie związane z upokarzającą, wyalienowaną pracą, zwracał uwagę mało dziś popularny myśliciel Karol Marks. Demokratyczna rewolucja z końca XIX i całego XX wieku spowodowała nie tylko to, że znikały niewolnictwo czy praca pańszczyźniana, ale że miliardy ludzi zaczynało pracować godnie. Na tym polegał fenomen powojennego ładu, który dał relatywne bogactwo niespotykanym wcześniej rzeszom. Teraz AI jest w stanie temu zagrozić. A społeczeństwom, które już dziś borykają się ze zdrowiem psychicznym, zafundować egzystencjalistyczny kryzys sensu istnienia.

Rozwój AI wyznacza nam zadania, które wykraczają poza technologiczny namysł

Co ciekawe, mniej więcej w tym samym czasie, gdy Hinton snuł swe czarne scenariusze, dwukrotnie w tej sprawie wypowiedział się papież Leon XIV. W liście do II Rzymskiej Konferencji o AI, a także na sobotnim spotkaniu z politykami (między innymi z premier Włoch Giorgią Meloni) zwrócił uwagę na konieczność etycznego patrzenia na AI, które ma być narzędziem służącym ludziom, a nie służącym do zastąpienia ludzi. – Nasze życie osobiste ma większą wartość niż jakikolwiek algorytm, a relacje społeczne potrzebują przestrzeni do rozwoju, które daleko wykraczają poza ograniczone schematy, jakie może z góry zaproponować bezduszna maszyna – mówił.

Z kolei we wspomnianym przesłaniu do uczestników konferencji o AI papież pisał: „Sztuczna inteligencja, zwłaszcza generatywna AI, otworzyła nowe horyzonty na wielu płaszczyznach – w tym w zakresie rozwoju badań w ochronie zdrowia i odkryć naukowych – ale rodzi również niepokojące pytania dotyczące jej możliwego wpływu na otwartość ludzkości na prawdę i piękno oraz na naszą wyjątkową zdolność pojmowania i przetwarzania rzeczywistości”. I dodał: „Dostęp do danych – nawet najbardziej rozległy – nie może być utożsamiany z inteligencją, która zakłada otwartość człowieka na ostateczne pytania życia i ukierunkowanie na Prawdę i Dobro”.