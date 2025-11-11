– Stąd to piękno 11 listopada 1918 roku, bo było to wielkie święto, na które pracowało tak wiele pokoleń i ojcowie naszej niepodległości. Ale niepodległość, która wówczas przyszła była z jednej strony wielką radością, a z drugiej strony – ogromną odpowiedzialnością. Polska musiała bić się o polskie granice, musiała wytrzymać napór bolszewików ze wschodu – kontynuował. – Było to możliwe tylko dlatego, że wciąż w polskim żołnierzu i w polskim chłopie było to, co Maurycy Mochnacki nazwał jestestwem, było przywiązanie do narodowych wartości i do naszej tożsamości – dodał podkreślając, że „polski chłop i polski żołnierz chciał ginąć za to, co polskie i za biało-czerwone barwy”.

Polacy chcą móc dostać się do lekarza, chcą móc być wyleczeni, chcą taniej płacić za prąd. Nasza niepodległość, wolność i solidarność to także sprawiedliwość społeczna Karol Nawrocki, prezydent RP

Następnie Nawrocki mówił, że II RP była skonfliktowana, ale „nie przestała marzyć”, że Polska będzie wielka – w tym kontekście przypomniał budowę portu w Gdyni, budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego, a także wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym dzięki czemu „pokolenia II RP nigdy po 1939 roku nie oddały wolności i niepodległości” i, jak dodał, dzięki temu żyjemy dziś w wolnej Polsce.

– W XX wieku Polska niepodległą i suwerenną była tylko 31 lat. (...) Co my dziś zrobimy dla polskiej wolności i suwerenności w XXI wieku? (...) Czy wiek XXI będzie wiekiem, gdy przez całe 100 lat będziemy wolni i niepodlegli? Pytam więc, patrząc na ponad 1000 lat polskiej historii (...) gdzie jest nasze jestestwo, gdzie są nasze wartości chrześcijańskie, które budowały fundamenty Rzeczpospolitej i czemu musimy być świadkami i odpierać presję protezy wartości chrześcijańskich, jaką miały być obce nam ideologie w polskich szkołach i polskim systemie edukacji. To nie nasze, to nie polskie, prezydent Polski nie pozwoli, abyśmy znów stali się pawiem i papugą narodów (...) I mówię to jako zwolennik Polski w UE. Ale mówiący przede wszystkim: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy – kontynuował Nawrocki.