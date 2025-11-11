Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jarosław Kuisz: Pułapka fasadowego nacjonalizmu

Konfliktowe rozumienie słów i symboli zapewnia ich trwałość. Najtrwalsze są wieloznaczne, nacechowane emocjonalnie, zatem historycznie nieprzemijające. Większym problemem jest to, że nacjonalistyczne slogany powszechnie brane są za rzeczywistość.

Publikacja: 11.11.2025 10:59

Jarosław Kuisz: Pułapka fasadowego nacjonalizmu

Foto: PAP/Adam Warżawa

Jarosław Kuisz

„Jestem nacjonalistą!”, wykrzyknął młody publicysta polskiej prawicy. Podczas debaty o ideach sugerował, że mówi coś niegrzecznego. Wypowiadał mimo wszystko słowa banalne. Manifestowanie zewnętrznych oznak independentyzmu ma się w Polsce znakomicie. Pytanie raczej, co się dziś rozumie pod Wielkimi Słowami czy Symbolami. Jedni w debacie, wypowiadając słowa o nacjonalizmie, zaciskają pięści. Inni zapraszają do rozmowy o dziedzictwie, którego warstwy układały prawica, lewica i centrum. 11 listopada 2025 nawet gest wywieszenia polskiej flagi na budynku zwykle kryje skrajnie różne intencje.

Czytaj więcej

Marsz Niepodległości 2024
Społeczeństwo
Sondaż: Wiemy, jak Polacy oceniają Marsz Niepodległości

I tak musi być. To właśnie konfliktowe rozumienie słów i symboli zapewnia ich trwałość. Najtrwalsze są wieloznaczne, nacechowane emocjonalnie, zatem historycznie nieprzemijające. Kto marzy o kontemplacyjnym patriotyzmie, nie tyle grzeszy naiwnością, ile próbuje składać Wielkie Słowa czy Symbole do muzeum narodowego. Mnie ten gest nie przeszkadza. Znam jednak wielu, których niskie temperatury debaty doprowadzają do szewskiej pasji.

Większym problemem jest to, że nacjonalistyczne slogany powszechnie brane są za rzeczywistość. „Powiem coś w imię narodu – więc mam rację”. Albo: „Powiem coś w imię narodu – i tak musi być!”. Już prywatnie takie gierki są drażniące, choć można je psychologicznie zrozumieć. Jednak w polityce, szczególnie międzynarodowej, to poprzeczka zawieszona tak nisko, że możemy się o nią potknąć i wybić zęby.

Czytaj więcej

Marsz Niepodległości 11 listopada w Warszawie. Zdjęcie archiwalne z 2024 r.
Społeczeństwo
Święto Niepodległości w Warszawie. Drugi stopień alarmowy, bez rac i bez dronów
Reklama
Reklama

Weźmy Donalda Trumpa. Ostatnio „przyjaciołom” z Polski zapewnia wyłącznie fasadowe uznanie. Wzniosłe „bla-bla” w Białym Domu. Poklepywanie po plecach. I coś ze słownika polskiego nacjonalizmu na osłodę. Tyle. W porównaniu z transatlantyckimi sukcesami sprytnego Victora Orbana to dramatyczne nic. Ostatnio Budapeszt w sprawie sankcji uzyskał od USA przywilej, co jest na korzyść Rosji. Trudno wtedy nie pomyśleć o kilkunastu dronach skierowanych na Polskę.

Ostatecznie nad Wisłą chodzi nam o zapewnienie niepodległości w XXI wieku. 11 listopada, wcześniej i później. Po rozbiorach i okupacjach najważniejsze przykazanie polskiej polityki brzmi: „nie daj się znów wymazać z mapy”. To alfa i omega naszej polityczności. I warunek życia w demokracji. A w tej sprawie chodzi o skuteczność, a nie o branie metafor niepodległości za rzeczywistość. Szczególnie gdy potem przychodzi siedzieć w piątym rzędzie trumpizmu, UE czy NATO.

Przy okazji 11 listopada powiem krótko: Rodacy, stać nas na więcej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Społeczeństwo Nacjonalizm Święta Święta Narodowe i Państwowe 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości patriotyzm

„Jestem nacjonalistą!”, wykrzyknął młody publicysta polskiej prawicy. Podczas debaty o ideach sugerował, że mówi coś niegrzecznego. Wypowiadał mimo wszystko słowa banalne. Manifestowanie zewnętrznych oznak independentyzmu ma się w Polsce znakomicie. Pytanie raczej, co się dziś rozumie pod Wielkimi Słowami czy Symbolami. Jedni w debacie, wypowiadając słowa o nacjonalizmie, zaciskają pięści. Inni zapraszają do rozmowy o dziedzictwie, którego warstwy układały prawica, lewica i centrum. 11 listopada 2025 nawet gest wywieszenia polskiej flagi na budynku zwykle kryje skrajnie różne intencje.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Najlepsze licea w Warszawie: Ich zestawienie znaleźć można w najnowszym Ogólnopolskim Rankingu Liceó
Opinie polityczno - społeczne
Juliusz Braun: A może czas na reset w sprawie edukacji zdrowotnej?
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Donald Tusk, Jarosław Kaczyński
Analiza
Jacek Nizinkiewicz: Kaczyński jest dziś w gorszej sytuacji niż Tusk
Joanna Ćwiek-Świdecka: Rzeczpospolita Babska – czy tylko kobiety odpowiadają za niską dzietność?
Opinie polityczno - społeczne
Joanna Ćwiek-Świdecka: Rzeczpospolita Babska – czy tylko kobiety odpowiadają za niską dzietność?
Donald Trump
Analiza
Andrzej Łomanowski: To był tydzień porażek Donalda Trumpa
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Polskę i Czechy łączy dziś znacznie więcej niż tylko wspólna granica
Opinie polityczno - społeczne
Vít Dostál, Wojciech Konończuk: Z Warszawy do Pragi bez uprzedzeń: jak Polska i Czechy stały się wzorem sąsiedztwa
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama