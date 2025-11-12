Rzeczpospolita
Sto dni Karola Nawrockiego. Polacy w sondażu ocenili prezydenta

Po stu dniach Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim ponad połowa Polaków ocenia dobrze prezydenta. Gdyby teraz przeprowadzono drugą turę wyborów Nawrocki pokonał pokonałby Rafała Trzaskowskiego. Inny sondaż pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii zwiększenia władzy prezydenta.

Publikacja: 12.11.2025 07:43

Prezydent Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości w Warszawie

Prezydent Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości w Warszawie

Foto: PAP/Mikołaj Bujak KPRP

Przemysław Malinowski

Gdyby druga tura wyborów prezydenckich odbyła się teraz, ponownie zwyciężyłby Karol Nawrocki – wynika z sondażu Opinia24 dla tygodnika „Polityka”. Na obecnego prezydenta zagłosowałoby 40 proc. ankietowanych, a na Rafała Trzaskowskiego 30 proc. 19 proc. badanych nie wzięłoby udziału w głosowaniu, a 11 proc. odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

Po stu dniach urzędowania prezydenturę Karola Nawrockiego „bardzo dobrze” ocenia 21 proc. respondentów, a „dobrze” – 32 proc.. Negatywnie o jego działalności wypowiada się łącznie 26 proc. (15 proc. „źle” i 11 proc. „bardzo źle”), natomiast 21 proc. nie ma zdania.

Czy Karol Nawrocki zakończy konflikt polityczny?

Większość Polaków nie wierzy, że Karol Nawrocki będzie w stanie zakończyć trwający od lat konflikt polityczny. Tylko 7 proc. ankietowanych uznało, że to możliwe, a 14 proc. uważa, że może go „złagodzić”. Z kolei 25 proc. spodziewa się zaostrzenia sporu, 31 proc. sądzi, że „nic się nie zmieni”, a 23 proc. nie ma zdania.

Na pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki przejmie rolę Jarosława Kaczyńskiego jako lider „całej polskiej prawicy”, połowa respondentów odpowiedziała przecząco. „Raczej nie” wskazało 33 proc., a „zdecydowanie nie” – 17 proc.. Pozytywnej odpowiedzi („zdecydowanie tak” lub „raczej tak”) udzieliło łącznie 21 proc., a 29 proc. badanych nie potrafiło się określić.

Relacje Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska

Zdecydowana większość respondentów oczekuje, że rząd Donalda Tuska powinien konsultować z prezydentem projekty ustaw przed ich skierowaniem do Sejmu. „Zdecydowanie tak” odpowiedziało 27 proc., a „raczej tak” – 31 proc.. Odmiennego zdania jest 25 proc. ankietowanych, a 17 proc. nie ma opinii.

Co z władzą prezydenta? Polacy podzieleni

Drugi sondaż Opinia24, przeprowadzony na początku listopada 2025 r. dla RMF FM, pokazuje, że Polacy są niemal równo podzieleni w ocenie, czy prezydent powinien mieć większe uprawnienia. Zwiększenia prerogatyw głowy państwa chce 30 proc. ankietowanych, 31 proc. opowiada się za utrzymaniem status quo, a 18 proc. chciałoby wzmocnienia rządu kosztem prezydenta. 21 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

Zwiększenia kompetencji prezydenta częściej chcą mężczyźni (33 proc.) niż kobiety (27 proc.). Największe poparcie dla wzmocnienia głowy państwa deklarują wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (65 proc.) oraz Konfederacji (48 proc.).

Kto chce silniejszego rządu?

Wzmocnienia rządu kosztem prezydenta częściej domagają się seniorzy (29 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (25 proc.) oraz mieszkańcy największych miast (27 proc.).

Pierwszy sondaż Opinia24 dla tygodnika „Polityka” przeprowadzono w dniach 22–24 października 2025 r. metodą CATI/CAVI na próbie 1001 dorosłych Polaków. Drugi sondaż, dla RMF FM, zrealizowano 3–5 listopada 2025 r. techniką mixed-mode (CATI/CAWI) na próbie 1000 osób, reprezentatywnej dla całej populacji dorosłych Polaków.

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Rząd Osoby Karol Nawrocki

