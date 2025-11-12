Gdyby druga tura wyborów prezydenckich odbyła się teraz, ponownie zwyciężyłby Karol Nawrocki – wynika z sondażu Opinia24 dla tygodnika „Polityka”. Na obecnego prezydenta zagłosowałoby 40 proc. ankietowanych, a na Rafała Trzaskowskiego 30 proc. 19 proc. badanych nie wzięłoby udziału w głosowaniu, a 11 proc. odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

Po stu dniach urzędowania prezydenturę Karola Nawrockiego „bardzo dobrze” ocenia 21 proc. respondentów, a „dobrze” – 32 proc.. Negatywnie o jego działalności wypowiada się łącznie 26 proc. (15 proc. „źle” i 11 proc. „bardzo źle”), natomiast 21 proc. nie ma zdania.

Czy Karol Nawrocki zakończy konflikt polityczny?

Większość Polaków nie wierzy, że Karol Nawrocki będzie w stanie zakończyć trwający od lat konflikt polityczny. Tylko 7 proc. ankietowanych uznało, że to możliwe, a 14 proc. uważa, że może go „złagodzić”. Z kolei 25 proc. spodziewa się zaostrzenia sporu, 31 proc. sądzi, że „nic się nie zmieni”, a 23 proc. nie ma zdania.

Na pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki przejmie rolę Jarosława Kaczyńskiego jako lider „całej polskiej prawicy”, połowa respondentów odpowiedziała przecząco. „Raczej nie” wskazało 33 proc., a „zdecydowanie nie” – 17 proc.. Pozytywnej odpowiedzi („zdecydowanie tak” lub „raczej tak”) udzieliło łącznie 21 proc., a 29 proc. badanych nie potrafiło się określić.