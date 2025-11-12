Aktualizacja: 12.11.2025 07:45 Publikacja: 12.11.2025 07:43
Prezydent Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości w Warszawie
Foto: PAP/Mikołaj Bujak KPRP
Gdyby druga tura wyborów prezydenckich odbyła się teraz, ponownie zwyciężyłby Karol Nawrocki – wynika z sondażu Opinia24 dla tygodnika „Polityka”. Na obecnego prezydenta zagłosowałoby 40 proc. ankietowanych, a na Rafała Trzaskowskiego 30 proc. 19 proc. badanych nie wzięłoby udziału w głosowaniu, a 11 proc. odpowiedziało „trudno powiedzieć”.
Po stu dniach urzędowania prezydenturę Karola Nawrockiego „bardzo dobrze” ocenia 21 proc. respondentów, a „dobrze” – 32 proc.. Negatywnie o jego działalności wypowiada się łącznie 26 proc. (15 proc. „źle” i 11 proc. „bardzo źle”), natomiast 21 proc. nie ma zdania.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki idzie pod prąd odczuć społecznych i historycznego procesu wiązania Polsk...
Większość Polaków nie wierzy, że Karol Nawrocki będzie w stanie zakończyć trwający od lat konflikt polityczny. Tylko 7 proc. ankietowanych uznało, że to możliwe, a 14 proc. uważa, że może go „złagodzić”. Z kolei 25 proc. spodziewa się zaostrzenia sporu, 31 proc. sądzi, że „nic się nie zmieni”, a 23 proc. nie ma zdania.
Na pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki przejmie rolę Jarosława Kaczyńskiego jako lider „całej polskiej prawicy”, połowa respondentów odpowiedziała przecząco. „Raczej nie” wskazało 33 proc., a „zdecydowanie nie” – 17 proc.. Pozytywnej odpowiedzi („zdecydowanie tak” lub „raczej tak”) udzieliło łącznie 21 proc., a 29 proc. badanych nie potrafiło się określić.
Czytaj więcej
Wierzę głęboko, że tych rzeczy, które nas łączą, będzie więcej niż tych, które nas dzielą - mówił...
Zdecydowana większość respondentów oczekuje, że rząd Donalda Tuska powinien konsultować z prezydentem projekty ustaw przed ich skierowaniem do Sejmu. „Zdecydowanie tak” odpowiedziało 27 proc., a „raczej tak” – 31 proc.. Odmiennego zdania jest 25 proc. ankietowanych, a 17 proc. nie ma opinii.
Drugi sondaż Opinia24, przeprowadzony na początku listopada 2025 r. dla RMF FM, pokazuje, że Polacy są niemal równo podzieleni w ocenie, czy prezydent powinien mieć większe uprawnienia. Zwiększenia prerogatyw głowy państwa chce 30 proc. ankietowanych, 31 proc. opowiada się za utrzymaniem status quo, a 18 proc. chciałoby wzmocnienia rządu kosztem prezydenta. 21 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.
Zwiększenia kompetencji prezydenta częściej chcą mężczyźni (33 proc.) niż kobiety (27 proc.). Największe poparcie dla wzmocnienia głowy państwa deklarują wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (65 proc.) oraz Konfederacji (48 proc.).
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, po uroczystej zmianie warty pr...
Wzmocnienia rządu kosztem prezydenta częściej domagają się seniorzy (29 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (25 proc.) oraz mieszkańcy największych miast (27 proc.).
Pierwszy sondaż Opinia24 dla tygodnika „Polityka” przeprowadzono w dniach 22–24 października 2025 r. metodą CATI/CAVI na próbie 1001 dorosłych Polaków. Drugi sondaż, dla RMF FM, zrealizowano 3–5 listopada 2025 r. techniką mixed-mode (CATI/CAWI) na próbie 1000 osób, reprezentatywnej dla całej populacji dorosłych Polaków.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Gdyby druga tura wyborów prezydenckich odbyła się teraz, ponownie zwyciężyłby Karol Nawrocki – wynika z sondażu Opinia24 dla tygodnika „Polityka”. Na obecnego prezydenta zagłosowałoby 40 proc. ankietowanych, a na Rafała Trzaskowskiego 30 proc. 19 proc. badanych nie wzięłoby udziału w głosowaniu, a 11 proc. odpowiedziało „trudno powiedzieć”.
Po stu dniach urzędowania prezydenturę Karola Nawrockiego „bardzo dobrze” ocenia 21 proc. respondentów, a „dobrze” – 32 proc.. Negatywnie o jego działalności wypowiada się łącznie 26 proc. (15 proc. „źle” i 11 proc. „bardzo źle”), natomiast 21 proc. nie ma zdania.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Prezydent Karol Nawrocki idzie pod prąd odczuć społecznych i historycznego procesu wiązania Polski w imię bezpie...
To nie liczby bezwzględne są tym, co nas motywuje politycznie i społecznie, a stosunek do tych, którzy są zaraz...
Od sprawności rządzenia zależy dziś sukces Koalicji Obywatelskiej w kolejnych wyborach. Kontrolę nad tym, by był...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Prezydent Karol Nawrocki, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, po uroczystej zmianie warty przed Grobem Niez...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas