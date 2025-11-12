Aktualizacja: 12.11.2025 13:07 Publikacja: 12.11.2025 12:21
Jeżeli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu, wówczas najbliższe wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2027 r.
Ostatnie sondaże wskazują, że największym poparciem cieszy się obecnie KO, które ma kilka punktów procentowych przewagi nad PiS. Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja. Czwarta jest zaś zazwyczaj Lewica, choć w niektórych badaniach miejsce to zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
Poniżej progu wyborczego w większości badań znajdują się Partia Razem, a także PSL i Polska 2050. Dwie ostatnie partie – współtworzące obecny rząd – w wielu sondażach są nawet poniżej progu 3 proc. poparcia, bez przekroczenia którego nie można uzyskać finansowania z budżetu.
Duża część badań wskazuje, że większość w przyszłym Sejmie mogłaby zbudować PiS z Konfederacją i KO z Konfederacją, choć w przypadku niektórych sondaży do większości PiS potrzebowałby również głosów Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
Uczestników nowego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej zapytano o to, której partii zdecydowanie nie poparliby w wyborach parlamentarnych.
Z badania wynika, że najwięcej negatywnych głosów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego otrzymała 31,90 proc. głosów ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,34 proc., natomiast podium zamknęła Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 18,21 proc. respondentów.
Tuż za podium uplasowała się Nowa Lewica, która w sondażu uzyskała wynik 9,94 proc. Na piątym miejscu znalazła się zaś Konfederacja (9,19 proc.), a na szóstym Polska 2050, na którą zdecydowanie nie zagłosowałoby 2,84 proc. respondentów. Partię Razem wskazało 0,65 proc., natomiast PSL – 0,58 proc. ankietowanych.
0,35 proc. osób biorących udział w nowym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wskazało, że nie ma partii, której zdecydowanie nie poparliby w wyborach parlamentarnych.
Podobne badanie przeprowadziliśmy także pod koniec października. „Na którą z poniższych partii na pewno nie zagłosowałaby Pani/nie zagłosowałby Pan w najbliższych wyborach do Sejmu?”– takie pytanie zadaliśmy wówczas uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.
Najwięcej badanych – 30,1 proc. – wskazało wtedy Prawo i Sprawiedliwość. Z sondażu wynikało też, że na Koalicję Obywatelską na pewno nie zagłosuje 25,7 proc. respondentów.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Głosowanie na Konfederację Korony Polskiej wykluczało 10,3 proc. badanych. 8,5 proc. respondentów wykluczało głosowanie na Konfederację. 6,9 proc. ankietowanych deklarowało natomiast, że na pewno nie zagłosowałoby na Nową Lewicę. 3,4 proc. uczestników badania wykluczało głosowanie na Polskę 2050, a na Razem – 2,4 proc. ankietowanych. 1,9 proc. badanych na pewno nie zagłosowałoby na PSL.
0,6 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „inną partię”, a 10,2 proc. uczestników badania nie miało zdania w tej sprawie.
– Głosowanie na PiS odrzuca prawie czterech na dziesięciu respondentów, którzy skończyli 50 lat (37 proc.) i częściej niż co trzecia osoba (34 proc.), której dochód nie przekracza 3000 zł netto. Częściej niż pozostali tę opinię wyrażają badani z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (43 proc.) – komentowała wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.
Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej zostało zrealizowane w dniach 23-27 października 2025 r. metodą CATI na próbie 1000 osób.
