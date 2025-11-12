Z tego artykułu się dowiesz: Która partia polityczna uzyskała najwięcej negatywnych głosów w najnowszym sondażu?

Jeżeli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu, wówczas najbliższe wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2027 r.

Ostatnie sondaże wskazują, że największym poparciem cieszy się obecnie KO, które ma kilka punktów procentowych przewagi nad PiS. Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja. Czwarta jest zaś zazwyczaj Lewica, choć w niektórych badaniach miejsce to zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Poniżej progu wyborczego w większości badań znajdują się Partia Razem, a także PSL i Polska 2050. Dwie ostatnie partie – współtworzące obecny rząd – w wielu sondażach są nawet poniżej progu 3 proc. poparcia, bez przekroczenia którego nie można uzyskać finansowania z budżetu.

Duża część badań wskazuje, że większość w przyszłym Sejmie mogłaby zbudować PiS z Konfederacją i KO z Konfederacją, choć w przypadku niektórych sondaży do większości PiS potrzebowałby również głosów Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.