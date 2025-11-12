Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

PiS prowadzi w nowym sondażu. To jednak zły znak dla partii Kaczyńskiego

W nowym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej respondenci zapytani zostali o to, której partii zdecydowanie nie poparliby w wyborach parlamentarnych.

Publikacja: 12.11.2025 12:21

Premier Donald Tusk i prezes PiS Jarosław Kaczyński

Premier Donald Tusk i prezes PiS Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Andrzej Jackowski/Radek Pietruszka

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Która partia polityczna uzyskała najwięcej negatywnych głosów w najnowszym sondażu?
  • Jakie kombinacje partii mogłyby stworzyć większość w przyszłym Sejmie?
  • W jaki sposób różne grupy społeczne pozycjonują się wobec Prawa i Sprawiedliwości?
  • Jak wyniki sondażu można porównać z poprzednimi badaniami ?

Jeżeli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu, wówczas najbliższe wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2027 r.

Ostatnie sondaże wskazują, że największym poparciem cieszy się obecnie KO, które ma kilka punktów procentowych przewagi nad PiS. Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja. Czwarta jest zaś zazwyczaj Lewica, choć w niektórych badaniach miejsce to zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Poniżej progu wyborczego w większości badań znajdują się Partia Razem, a także PSL i Polska 2050. Dwie ostatnie partie – współtworzące obecny rząd – w wielu sondażach są nawet poniżej progu 3 proc. poparcia, bez przekroczenia którego nie można uzyskać finansowania z budżetu. 

Duża część badań wskazuje, że większość w przyszłym Sejmie mogłaby zbudować PiS z Konfederacją i KO z Konfederacją, choć w przypadku niektórych sondaży do większości PiS potrzebowałby również głosów Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości w Warszawie
Polityka
Sto dni Karola Nawrockiego. Polacy w sondażu ocenili prezydenta

Głosowanie na które partie wykluczają Polacy? Nowy sondaż 

Uczestników nowego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej zapytano o to, której partii zdecydowanie nie poparliby w wyborach parlamentarnych. 

Z badania wynika, że najwięcej negatywnych głosów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego otrzymała 31,90 proc. głosów ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,34 proc., natomiast podium zamknęła Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 18,21 proc. respondentów. 

Tuż za podium uplasowała się Nowa Lewica, która w sondażu uzyskała wynik 9,94 proc. Na piątym miejscu znalazła się zaś Konfederacja (9,19 proc.), a na szóstym  Polska 2050, na którą zdecydowanie nie zagłosowałoby 2,84 proc. respondentów. Partię Razem wskazało 0,65 proc., natomiast PSL – 0,58 proc. ankietowanych. 

0,35 proc. osób biorących udział w nowym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wskazało, że nie ma partii, której zdecydowanie nie poparliby w wyborach parlamentarnych.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Karol Nawrocki, Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk czy Karol Nawrocki? Którego z nich Polacy postrzegają jako „lepszego” polityka

Sondaż: Zapytaliśmy Polaków, na którą partię na pewno nie zagłosują w wyborach

Podobne badanie przeprowadziliśmy także pod koniec października. „Na którą z poniższych partii na pewno nie zagłosowałaby Pani/nie zagłosowałby Pan w najbliższych wyborach do Sejmu?”– takie pytanie zadaliśmy wówczas uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Najwięcej badanych – 30,1 proc. – wskazało wtedy Prawo i Sprawiedliwość. Z sondażu wynikało też, że na Koalicję Obywatelską na pewno nie zagłosuje 25,7 proc. respondentów.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Głosowanie na Konfederację Korony Polskiej wykluczało 10,3 proc. badanych. 8,5 proc. respondentów wykluczało głosowanie na Konfederację. 6,9 proc. ankietowanych deklarowało natomiast, że na pewno nie zagłosowałoby na Nową Lewicę. 3,4 proc. uczestników badania wykluczało głosowanie na Polskę 2050, a na Razem – 2,4 proc. ankietowanych. 1,9 proc. badanych na pewno nie zagłosowałoby na PSL. 

0,6 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „inną partię”, a 10,2 proc. uczestników badania nie miało zdania w tej sprawie. 

Reklama
Reklama

– Głosowanie na PiS odrzuca prawie czterech na dziesięciu respondentów, którzy skończyli 50 lat (37 proc.) i częściej niż co trzecia osoba (34 proc.), której dochód nie przekracza 3000 zł netto. Częściej niż pozostali tę opinię wyrażają badani z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (43 proc.) – komentowała wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Czytaj więcej

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Polityka
Sondaż: Zapytaliśmy Polaków, na którą partię na pewno nie zagłosują w wyborach
Metodologia badania

Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej zostało zrealizowane w dniach 23-27 października 2025 r. metodą CATI na próbie 1000 osób.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Razem Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Nowa Lewica Polska 2050 Konfederacja Korony Polskiej

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Która partia polityczna uzyskała najwięcej negatywnych głosów w najnowszym sondażu?
  • Jakie kombinacje partii mogłyby stworzyć większość w przyszłym Sejmie?
  • W jaki sposób różne grupy społeczne pozycjonują się wobec Prawa i Sprawiedliwości?
  • Jak wyniki sondażu można porównać z poprzednimi badaniami ?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Jeżeli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu, wówczas najbliższe wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2027 r.

Ostatnie sondaże wskazują, że największym poparciem cieszy się obecnie KO, które ma kilka punktów procentowych przewagi nad PiS. Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja. Czwarta jest zaś zazwyczaj Lewica, choć w niektórych badaniach miejsce to zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Maciej Lasek
Polityka
Działka pod CPK i spotkania polityków KO z przedstawicielami Dawtony. Co wiadomo?
Prezes PiS Jarosław Kaczyński na Marszu Niepodległości w Warszawie.
Polityka
Kaczyński wziął udział w Marszu Niepodległości. Mastalerek: Jest niewiarygodny
Prezydent Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości w Warszawie
Polityka
Sto dni Karola Nawrockiego. Polacy w sondażu ocenili prezydenta
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Karol Nawrocki przemawia w dniu Narodowego Święta Niepodległości
Polityka
Bronisław Komorowski o przemówieniu Karola Nawrockiego: Aż strasznie słuchać
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama