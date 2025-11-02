Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Zapytaliśmy Polaków, na którą partię na pewno nie zagłosują w wyborach

„Na którą z poniższych partii na pewno nie zagłosowałaby Pani/nie zagłosowałby Pan w najbliższych wyborach do Sejmu?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 02.11.2025 09:00

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński

Foto: REUTERS, PAP

Artur Bartkiewicz

Jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu, wówczas najbliższe wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2027 roku.

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Nowy sondaż: KO coraz bliżej 40 proc.

Na jaki wynik najbliższych wyborów wskazują sondaże?

Sondaże wskazują, że największym poparciem cieszy się obecnie KO, które ma kilka punktów procentowych przewagi nad PiS. Poparcie dla KO utrzymuje się obecnie na poziomie ok. 30 proc. (choć ostatni sondaż OGB dał partii Donalda Tuska 39 proc. poparcia). Z kolei PiS może liczyć na nieco poniżej 30 proc. głosów. 

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)

Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)

Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)

Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja, z poparciem rzędu 12-15 proc. Czwarta jest zazwyczaj Lewica z poparciem 6-7 proc., choć np. w niedawnym sondażu CBOS i sondażu OGB czwarte miejsce zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ta ostatnia partia w większości ostatnich sondaży wyraźnie przekracza próg wyborczy. 

Reklama
Reklama

Poniżej progu wyborczego znajdują się Partia Razem (niemal we wszystkich sondażach, choć w niektórych zbliża się do 5 proc.), a także PSL i Polska 2050. Dwie ostatnie partie, współtworzące obecny rząd, w wielu sondażach są nawet poniżej progu 3 proc. poparcia, bez przekroczenia którego nie można uzyskać finansowania z budżetu. 

Foto: Paweł Krupecki

Z większości sondaży wynika, że większość w przyszłym Sejmie mogłyby zbudować PiS z Konfederacją i KO z Konfederacją, choć w ostatnim sondażu OGB i w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski PiS do większości potrzebowałby również głosów Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Sondaż: 43 proc. mieszkańców miast liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców wyklucza głosowanie na PiS

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, na którą z partii na pewno nie zagłosowaliby w najbliższych wyborach do Sejmu (każdy mógł wybrać tylko jedną odpowiedź). 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Najwięcej badanych – 30,1 proc. – wskazało Prawo i Sprawiedliwość.

Reklama
Reklama

Na Koalicję Obywatelską na pewno nie zagłosuje 25,7 proc. respondentów.

Głosowanie na Konfederację Korony Polskiej wyklucza 10,3 proc. badanych. 

8,5 proc. respondentów wyklucza głosowanie na Konfederację.

6,9 proc. ankietowanych na pewno nie zagłosuje na Nową Lewicę. 

3,4 proc. uczestników badania wyklucza głosowanie na Polskę 2050.

Na Razem nie zagłosuje na pewno 2,4 proc. ankietowanych. 

Reklama
Reklama

1,9 proc. respondentów wyklucza głosowanie na PSL. 

0,6 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „inną partię”.

10,2 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie. 

– Głosowanie na PiS odrzuca prawie czterech na dziesięciu respondentów, którzy skończyli 50 lat (37 proc.) i częściej niż co trzecia osoba (34 proc.), której dochód nie przekracza 3000 zł netto. Częściej niż pozostali tę opinię wyrażają badani z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (43 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28-29 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Razem Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Nowa Lewica Polska 2050 Konfederacja Korony Polskiej

Jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu, wówczas najbliższe wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2027 roku.

Na jaki wynik najbliższych wyborów wskazują sondaże?

Pozostało jeszcze 95% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Radosław Sikorski i Donald Tusk
Polityka
Sondaż. Zmiana na stanowisku premiera? Najbardziej przeciwni sympatycy PiS
Zbigniew Ziobro
Polityka
Sondaż: Czy Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu? Znamy zdanie Polaków
Jarosław Kaczyński obserwuje wystąpienie Grzegorza Brauna w Sejmie
rozmowa
Prof. Wojciech Rafałowski: PiS jest dziś radykalny, bo chce wyeliminować Grzegorza Brauna
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Sondaż: Spadek poparcia dla PiS. Partia Kaczyńskiego straciła 2,2 pkt proc. w ciągu dwóch tygodni
Polityka
Sondaż: Spadek poparcia dla PiS. Partia Kaczyńskiego straciła 2,2 pkt proc. w ciągu dwóch tygodni
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie