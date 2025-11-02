Aktualizacja: 02.11.2025 10:05 Publikacja: 02.11.2025 09:00
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu, wówczas najbliższe wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2027 roku.
Sondaże wskazują, że największym poparciem cieszy się obecnie KO, które ma kilka punktów procentowych przewagi nad PiS. Poparcie dla KO utrzymuje się obecnie na poziomie ok. 30 proc. (choć ostatni sondaż OGB dał partii Donalda Tuska 39 proc. poparcia). Z kolei PiS może liczyć na nieco poniżej 30 proc. głosów.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja, z poparciem rzędu 12-15 proc. Czwarta jest zazwyczaj Lewica z poparciem 6-7 proc., choć np. w niedawnym sondażu CBOS i sondażu OGB czwarte miejsce zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ta ostatnia partia w większości ostatnich sondaży wyraźnie przekracza próg wyborczy.
Poniżej progu wyborczego znajdują się Partia Razem (niemal we wszystkich sondażach, choć w niektórych zbliża się do 5 proc.), a także PSL i Polska 2050. Dwie ostatnie partie, współtworzące obecny rząd, w wielu sondażach są nawet poniżej progu 3 proc. poparcia, bez przekroczenia którego nie można uzyskać finansowania z budżetu.
Z większości sondaży wynika, że większość w przyszłym Sejmie mogłyby zbudować PiS z Konfederacją i KO z Konfederacją, choć w ostatnim sondażu OGB i w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski PiS do większości potrzebowałby również głosów Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, na którą z partii na pewno nie zagłosowaliby w najbliższych wyborach do Sejmu (każdy mógł wybrać tylko jedną odpowiedź).
Najwięcej badanych – 30,1 proc. – wskazało Prawo i Sprawiedliwość.
Na Koalicję Obywatelską na pewno nie zagłosuje 25,7 proc. respondentów.
Głosowanie na Konfederację Korony Polskiej wyklucza 10,3 proc. badanych.
8,5 proc. respondentów wyklucza głosowanie na Konfederację.
6,9 proc. ankietowanych na pewno nie zagłosuje na Nową Lewicę.
3,4 proc. uczestników badania wyklucza głosowanie na Polskę 2050.
Na Razem nie zagłosuje na pewno 2,4 proc. ankietowanych.
1,9 proc. respondentów wyklucza głosowanie na PSL.
0,6 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „inną partię”.
10,2 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.
– Głosowanie na PiS odrzuca prawie czterech na dziesięciu respondentów, którzy skończyli 50 lat (37 proc.) i częściej niż co trzecia osoba (34 proc.), której dochód nie przekracza 3000 zł netto. Częściej niż pozostali tę opinię wyrażają badani z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (43 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28-29 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
