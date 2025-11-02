Jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu, wówczas najbliższe wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2027 roku.

Reklama Reklama

Na jaki wynik najbliższych wyborów wskazują sondaże?

Sondaże wskazują, że największym poparciem cieszy się obecnie KO, które ma kilka punktów procentowych przewagi nad PiS. Poparcie dla KO utrzymuje się obecnie na poziomie ok. 30 proc. (choć ostatni sondaż OGB dał partii Donalda Tuska 39 proc. poparcia). Z kolei PiS może liczyć na nieco poniżej 30 proc. głosów.

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)



Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)



Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)



Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)



Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)



Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja, z poparciem rzędu 12-15 proc. Czwarta jest zazwyczaj Lewica z poparciem 6-7 proc., choć np. w niedawnym sondażu CBOS i sondażu OGB czwarte miejsce zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ta ostatnia partia w większości ostatnich sondaży wyraźnie przekracza próg wyborczy.