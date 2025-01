Rozliczenie PIT. Co zrobić, by szybciej otrzymać zwrot podatku?

Zwrot podatku może trafić na nasze konto już w ciagu kilku dni. Jest to możliwe dzięki działającej od kilku lat automatyzacji zwrotów. Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, system Auto Zwrot obejmuje zwroty nadpłat PIT-37 do kwoty 5 tys. zł z zeznań złożonych przez usługę Twój e-PIT.

Błędy w zeznaniach mogą opóźnić zwrot podatku

Kolejną kwestią, która może wpłynąć na termin otrzymania zwrotu podatku, jest właściwe wypełnienie deklaracji. Jeśli zależy nam na tym, by szybko odzyskać nadpłatę, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy w deklaracji widnieje właściwy numer naszego konta. Jeżeli numer rachunku bankowego wskazany we wcześniejszych deklaracjach zmienił się, należy go uaktualnić. Można to zrobić w składanym zeznaniu rocznym lub za pomocą zgłoszenia aktualizacyjnego w urzędzie skarbowym.

Przed złożeniem zeznania trzeba również dokładnie sprawdzić poprawność pozostałych danych w deklaracji. Jeżeli korzystamy z systemu Twój e-PIT większość danych jest już wprowadzonych. Przed przesłaniem zeznania należy jednak je zweryfikować i w razie potrzeby zmienić lub uzupełnić.

Jak sprawdzić status zwrotu nadpłaty?

Status zwrotu nadpłaty można sprawdzić logujące się do e-Urzędu Skarbowego. W tym celu należy skorzystać z usługi "Zwroty podatków". Znajdziemy tam informację, na jakim etapie jest zwrot, datę dokonania zwrotu lub informację o zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.