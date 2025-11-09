– Z naszego punktu widzenia, najważniejsze są plany ogólne i stan ich wdrażania budzi nasz niepokój, zwłaszcza, jeśli uświadomimy sobie, że 4 na 5 uchwalonych planów zostało unieważnionych przez wojewodów. A gmin mamy prawie 2500. Bez aktualnego planu ogólnego nie ma możliwości przyjęcia wielu planów miejscowych, jak również zintegrowanych planów inwestycyjnych (ZPI). To jest narzędzie planistyczne, pozwalające realizować duże inwestycje i od miesięcy wielu inwestorów przygotowuje ZPI. Dlatego kibicujemy rozwiązaniom, które ułatwią przyjmowanie planów ogólnych, a tym na pewno jest zastąpienie uzgodnień opiniowaniem. To może uratować termin 30 czerwca 2026 r. – mówi Michał Leszczyński, starszy prawnik w Polskim Związku Firm Deweloperskich.

Jest jeszcze szansa na bezterminową WZ-tkę

Najważniejsze, z punktu widzenia tych mniejszych inwestorów, mających w planach, na przykład, budowę domów jest rozstrzygnięcie, dotyczące decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2026 r. decyzje o warunkach zabudowy będą wygasały po upływie 5 lat od dnia, w którym stały się prawomocne. Przyjęta ustawa wprowadza zmianę, zgodnie z którą decyzje wydane na podstawie wniosków złożonych przed 16 października 2025 r. będą bezterminowe, także wtedy, jeśli ich uprawomocnienie nastąpi po 1 stycznia 2026 r.

Ograniczenie, od przyszłego roku, terminu ważności decyzji WZ, ale przede wszystkim możliwości ich wydawania, uruchomiło lawinę składania wniosków o WZ. Właściciele działek, bojąc się, czy w przyszłości możliwa będzie ich zabudowa, ruszyli do urzędów, by chronić wartość swoich nieruchomości. Liczba wniosków o wydanie WZ-tek wzrosła w niektórych gminach nawet o 300, 400 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Urzędy się zakorkowały.

– Ci mieszkańcy, którzy złożyli wnioski byli przekonani, że otrzymają decyzje w terminach przewidzianych w k.p.a., czyli do 3 miesięcy maksymalnie, a niektóre postępowania trwają nawet dwa lata. Inwestorzy, którzy składali te wnioski zakładali, że będą mieli bezterminowe decyzje prawomocne przed końcem roku, a nie ze swojej winy otrzymają je po wejściu w życie przepisów, na podstawie których te warunki staną się ważne przez 5 lat, a nie bezterminowo. My tą ustawą znosimy konsekwencje źle wdrożonej reformy z inwestorów, którzy nie są winni temu, że organy nie dały rady wydać decyzji w terminie – wyjaśnił senatorom intencje ustawodawcy Bartosz Romowicz (Polska 2050), poseł sprawozdawca.

Równocześnie posłowie uznali, że urzędnicy też nie są winni lawiny wniosków, która ich zalała i w konsekwencji niedotrzymania terminów. To ostatnie oznacza ryzyko obciążenia grzywną.

– To jest 500 zł za dzień (zwłoki – red.) każdego postępowania. Są gminy, które mają potencjalnie kilkanaście milionów kar do zapłacenia, przy znacznie niższych budżetach. Mimo że włodarze tych gmin poszukiwali rozwiązań, które usprawniłyby pracę urzędów. Pojawiła się też grupa osób, która celowo złożyła wnioski, żeby na tych karach zarobić – tłumaczył poseł.