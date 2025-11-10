Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Japonia protestuje po wpisie chińskiego dyplomaty w serwisie X. USA: Maska opadła

MSZ Japonii i ambasada Japonii w Chinach przekazały władzom w Pekinie protest po wpisie, jaki w serwisie X umieścił chiński konsul generalny w Osace Xue Jian. Wpis został już usunięty.

Publikacja: 10.11.2025 10:45

Sanae Takaichi

Sanae Takaichi

Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Artur Bartkiewicz

Incydent miał miejsce w sobotę, po tym, jak nowa premier Japonii, Sanae Takaichi w piątek, na forum parlamentu mówiła, że potencjalny atak Chin na Tajwan wymusiłby na władzach w Tokio podjęcie działań militarnych w samoobronie.

Reklama
Reklama

Chiński dyplomata po wypowiedzi premier Japonii pisze o „odcinaniu plugawej szyi”

Tajwan, który od 1949 roku jest de facto niezależnym od Chin państwem, choć nigdy formalnie nie ogłosił niepodległości (władze w Pekinie uważają to za czerwoną linię, której przekroczenie wymagałoby podjęcia przez Chiny interwencji wojskowej), jest uważany przez komunistyczne władze Państwa Środka za zbuntowaną prowincję i integralną część Chin. Pekin podkreśla, że dąży do pokojowego zjednoczenia z Tajwanem, ale jednocześnie nigdy nie wyrzekł się siły, jako metody przywrócenia suwerenności nad wyspą. Pod koniec października Peng Qing'en, rzecznik chińskiego Biura ds. Tajwanu na konferencji prasowej w Pekinie, mówił otwarcie o tym, że Chiny mogą użyć siły przeciw Tajwanowi. 

Czytaj więcej

Lotniksowiec Fujian. Zdjęcie udostępnione przez chiński resort obrony
Konflikty zbrojne
Chiński lotniskowiec Fujian wszedł do służby. Te trzy elementy na pokładzie były „szczególnie widoczne”

Takaichi mówiła w parlamencie, że atak Chin na Tajwan stworzyłby sytuację, która „zagrażałaby przetrwaniu Japonii”. Wcześniej Takaichi spotkała się z przedstawicielem Tajwanu (Lin Hsin-I) na szczycie ASEAN w Seulu, co spotkało się z niezadowoleniem Chin. 

Dzień po wystąpieniu premier Japonii na forum parlamentu konsul Xue zamieścił w serwisie X link do artykułu z dziennika „Asahi”, w którym wypowiedzi Takaichi były cytowane. Linkowi towarzyszył opis: „Nie mamy innego wyboru, jak tylko odciąć tę plugawą szyję, która zaatakowała nas bez chwili wahania. Czy jesteście gotowi?”. Po pewnym czasie wpis został skasowany – jak wynika z poniedziałkowych informacji żądały tego zarówno japoński MSZ, jak i ambasada Japonii w Chinach.

Reklama
Reklama

Japonia protestuje. Czy wydali chińskiego dyplomatę?

Rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian mówił w poniedziałek na konferencji prasowej, że wpis Xue był odpowiedzią na „błędne i groźne” uwagi Takaichi na temat Tajwanu. Lin wezwał Tokio, by „przyjrzało się uważnie swojej odpowiedzialności wynikającej z historii”. 

Minoru Kihara, szef gabinetu japońskiej premier, był pytany, czy Japonia wydali z kraju Xue. W odpowiedzi stwierdził, że chiński konsul generalny w Osace sformułował „wiele niestosownych oświadczeń” i dodał, że Japonia kilkukrotnie prosiła Pekin o podjęcie odpowiednich działań. 

W 2024 roku, przed wyborami parlamentarnymi w Japonii Xue zamieścił w serwisie X film z przemówieniem lidera lewicowej, populistycznej partii Reiwa Shinsengumi , wyrażając się na jej temat z aprobatą – co uznano za ingerencję dyplomaty w japońskie wybory. Z kolei w czerwcu na swoim profilu umieścił grafikę zestawiającą flagi nazistowskich Niemiec i Izraela , zarzucając Izraelowi dokonanie ludobójstwa oraz traktowanie USA jak bankomatu. 

Ambasador USA w Japonii George Glass udostępnił skasowany post w serwisie X i ocenił, że Xue groził japońskiej premier i Japończykom. „Maska opadła – znowu” – dodał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Pekin Japonia Tokio

Incydent miał miejsce w sobotę, po tym, jak nowa premier Japonii, Sanae Takaichi w piątek, na forum parlamentu mówiła, że potencjalny atak Chin na Tajwan wymusiłby na władzach w Tokio podjęcie działań militarnych w samoobronie.

Chiński dyplomata po wypowiedzi premier Japonii pisze o „odcinaniu plugawej szyi”

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezydent USA Donald Trump z góry dziękuje Aleksandrowi Łukaszence za rozważenie uwolnienia kolejnyc
Dyplomacja
Donald Trump podjął decyzję ws. Białorusi. Mianował specjalnego wysłannika
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Spotkanie Ahmada asz-Szary z Donaldem Trumpem w maju br. w Rijadzie.
Dyplomacja
Pierwszy prezydent Syrii w Białym Domu. Po co Trumpowi Asz-Szara, po co Asz-Szarze Trump
Donald Trump
Dyplomacja
Powrót Porozumień Abrahamowych. Donald Trump: Kraje ustawiają się w kolejce, by je podpisać
Kaja Kallas
Dyplomacja
Kiedy Unia Europejska się powiększy? To zależy od reformy, z którą nikt się nie spieszy
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Siergiej Ławrow
Dyplomacja
Szef rosyjskiego MSZ popadł w niełaskę Putina? Powodem fiasko szczytu z Trumpem
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama