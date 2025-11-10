Aktualizacja: 10.11.2025 11:32 Publikacja: 10.11.2025 10:45
Sanae Takaichi
Incydent miał miejsce w sobotę, po tym, jak nowa premier Japonii, Sanae Takaichi w piątek, na forum parlamentu mówiła, że potencjalny atak Chin na Tajwan wymusiłby na władzach w Tokio podjęcie działań militarnych w samoobronie.
Tajwan, który od 1949 roku jest de facto niezależnym od Chin państwem, choć nigdy formalnie nie ogłosił niepodległości (władze w Pekinie uważają to za czerwoną linię, której przekroczenie wymagałoby podjęcia przez Chiny interwencji wojskowej), jest uważany przez komunistyczne władze Państwa Środka za zbuntowaną prowincję i integralną część Chin. Pekin podkreśla, że dąży do pokojowego zjednoczenia z Tajwanem, ale jednocześnie nigdy nie wyrzekł się siły, jako metody przywrócenia suwerenności nad wyspą. Pod koniec października Peng Qing'en, rzecznik chińskiego Biura ds. Tajwanu na konferencji prasowej w Pekinie, mówił otwarcie o tym, że Chiny mogą użyć siły przeciw Tajwanowi.
Takaichi mówiła w parlamencie, że atak Chin na Tajwan stworzyłby sytuację, która „zagrażałaby przetrwaniu Japonii”. Wcześniej Takaichi spotkała się z przedstawicielem Tajwanu (Lin Hsin-I) na szczycie ASEAN w Seulu, co spotkało się z niezadowoleniem Chin.
Dzień po wystąpieniu premier Japonii na forum parlamentu konsul Xue zamieścił w serwisie X link do artykułu z dziennika „Asahi”, w którym wypowiedzi Takaichi były cytowane. Linkowi towarzyszył opis: „Nie mamy innego wyboru, jak tylko odciąć tę plugawą szyję, która zaatakowała nas bez chwili wahania. Czy jesteście gotowi?”. Po pewnym czasie wpis został skasowany – jak wynika z poniedziałkowych informacji żądały tego zarówno japoński MSZ, jak i ambasada Japonii w Chinach.
Rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian mówił w poniedziałek na konferencji prasowej, że wpis Xue był odpowiedzią na „błędne i groźne” uwagi Takaichi na temat Tajwanu. Lin wezwał Tokio, by „przyjrzało się uważnie swojej odpowiedzialności wynikającej z historii”.
Minoru Kihara, szef gabinetu japońskiej premier, był pytany, czy Japonia wydali z kraju Xue. W odpowiedzi stwierdził, że chiński konsul generalny w Osace sformułował „wiele niestosownych oświadczeń” i dodał, że Japonia kilkukrotnie prosiła Pekin o podjęcie odpowiednich działań.
W 2024 roku, przed wyborami parlamentarnymi w Japonii Xue zamieścił w serwisie X film z przemówieniem lidera lewicowej, populistycznej partii Reiwa Shinsengumi , wyrażając się na jej temat z aprobatą – co uznano za ingerencję dyplomaty w japońskie wybory. Z kolei w czerwcu na swoim profilu umieścił grafikę zestawiającą flagi nazistowskich Niemiec i Izraela , zarzucając Izraelowi dokonanie ludobójstwa oraz traktowanie USA jak bankomatu.
Ambasador USA w Japonii George Glass udostępnił skasowany post w serwisie X i ocenił, że Xue groził japońskiej premier i Japończykom. „Maska opadła – znowu” – dodał.
