Rzeczpospolita
Wydarzenia
Chiny nie wykluczają użycia siły przeciw Tajwanowi. Jest reakcja Tajpej

Tajwan odrzuca proponowaną przez Chiny formułę „jedno państwo, dwa systemy”. Musi zachować swoją wolność i demokrację oraz zdolność do obrony - mówił wizytując bazę wojskową na północy Tajwanu prezydent wyspy Lai Ching-te.

Publikacja: 31.10.2025 06:04

Lai Ching-te

Lai Ching-te

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie stanowisko przyjmuje prezydent Tajwanu wobec chińskiej formuły „jedno państwo, dwa systemy”?
  • Co, zdaniem prezydenta Tajwanu, może zapewnić wyspie pokój?
  • Jakie kroki podejmuje Tajwan, aby wzmocnić swoją obronność?

W środę Peng Qing'en, rzecznik chińskiego Biura ds. Tajwanu na konferencji prasowej w Pekinie, mówił otwarcie, że Chiny nie wykluczają użycia siły wobec Tajwanu, który Pekin uważa za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka. Na tej samej konferencji Peng podkreślał, że Pekin „jest gotów stworzyć przestrzeń dla pokojowego zjednoczenia z Tajwanem” i „nie będzie szczędził wysiłków”, by to osiągnąć.

Chiny grożą siłą i jednocześnie oferują pokojowe zjednoczenie Tajwanowi

Pekin od dawna stoi na stanowisku, że dążąc do zjednoczenia z Tajwanem może użyć wszelkich środków, w tym sięgnąć po zastosowanie siły, ale rzadko groźba ta formułowana jest tak otwarcie, jak w wypowiedzi Penga. Rzecznik Biura ds. Tajwanu mówił o tym na dzień przed spotkaniem Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Po spotkaniu Trump przekonywał, że przywódcy USA i Chin w czasie trwającej godzinę i 40 minut rozmowy nie poruszyli sprawy Tajwanu. USA, mimo że nie utrzymują formalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem, pozostają najważniejszym sojusznikiem władz w Tajpej i dostawcą nowoczesnego uzbrojenia dla tajwańskiej armii. 

Czytaj więcej

Tajwan pozostaje de facto niezależny od Chin od 1949 roku
Dyplomacja
Przed spotkaniem Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem Chiny przypominają, że mogą użyć siły wobec Tajwanu

Wypowiedziom Penga towarzyszył szereg publikacji w chińskich mediach państwowych, w których sugerowano, że gdyby Tajwan zgodził się na pokojowe zjednoczenie z Chinami, wówczas mógłby liczyć na autonomię na wzór Makau czy Hongkongu, w ramach formuły „jedno państwo, dwa systemy”. 

Prezydent Tajwanu: Akceptując żądania agresora nie osiągniemy pokoju

Prezydent Lai, dialogu z którym Pekin odmawia, uznając go za separatystę, w czasie wizyty w bazie wojskowej przekonywał żołnierzy, że tylko siła może przynieść prawdziwy pokój. 

– Akceptując żądania agresora i porzucając suwerenność, z pewnością nie możemy osiągnąć pokoju. Dlatego musimy zachować status quo z godnością i opierać się zdecydowanie aneksji, agresji i siłowemu dążeniu do zjednoczenia – mówił. 

Chronienie przez Tajwańczyków suwerenności i zachowywanie demokratycznego, wolnego stylu życia, nie powinno być postrzegane jako prowokacja, inwestowanie w obronę narodową jest inwestowaniem w pokój

Lai Ching-te, prezydent Tajwanu

– Odrzucamy formułę „jedno państwo, dwa systemy”, ponieważ na zawsze zachowamy wolny i demokratyczny system konstytucyjny – dodał. 

Prezydent Tajwanu mówił też, że suwerenność Tajwanu nie może być naruszona ani anektowana. – Chronienie przez Tajwańczyków suwerenności i zachowywanie demokratycznego, wolnego stylu życia, nie powinno być postrzegane jako prowokacja, inwestowanie w obronę narodową jest inwestowaniem w pokój – podkreślił. 

Lai zapowiedział zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB do 2030 roku Bazę w Hukou wizytował w związku z ceremonią oddania do służby pierwszego batalionu czołgów M1A2T Abrams. Jak dotąd Tajwan otrzymał 80 ze 108 czołgów M1A2T zakupionych w USA. W piątek sekretarz obrony Pete Hegseth spotkał się z chińskim ministrem obrony Dong Junem. W czasie rozmowy Hegseth miał mówić o amerykańskich obawach w związku z chińską aktywnością wojskową w rejonie Tajwanu, a także na wodach Morza Południowochińskiego. 

Tajwan, który pozostaje de facto poza kontrolą Chin kontynentalnych od 1949 roku, gdy na wyspie schronił się po przegranej w wojnie domowej z komunistami nacjonalistyczny rząd Czang Kaj-szeka, ma własne struktury władzy – swój parlament, rząd i prezydenta. Formalnie Tajwan nie ogłosił niepodległości (Pekin postrzega to jako czerwoną linię, przekroczenie której mogłoby doprowadzić do interwencji wojskowej). Władze w Tajpej podkreślają, że o przyszłości wyspy mogą decydować wyłącznie jej mieszkańcy.

Na Tajwanie nie ma żadnej dużej siły politycznej, która popiera chińską formułę „jedno państwo, dwa systemy”. 

Tajwan

Tajwan

Foto: PAP

W ostatnich latach Chiny zwiększają presję dyplomatyczną i militarną na Tajwan. Wyrazem tej ostatniej jest regularne organizowanie ćwiczeń z udziałem marynarki wojennej i lotnictwa w pobliżu Tajwanu, a także regularne pojawianie się chińskich samolotów bojowych w pobliżu terytorium Tajwanu. 

Dyplomacja Relacje Chiny-Tajwan Miejsca Regiony Azja Chiny Tajwan

