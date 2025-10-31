Z tego artykułu dowiesz się: Jakie stanowisko przyjmuje prezydent Tajwanu wobec chińskiej formuły „jedno państwo, dwa systemy”?

Co, zdaniem prezydenta Tajwanu, może zapewnić wyspie pokój?

Jakie kroki podejmuje Tajwan, aby wzmocnić swoją obronność?

W środę Peng Qing'en, rzecznik chińskiego Biura ds. Tajwanu na konferencji prasowej w Pekinie, mówił otwarcie, że Chiny nie wykluczają użycia siły wobec Tajwanu, który Pekin uważa za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka. Na tej samej konferencji Peng podkreślał, że Pekin „jest gotów stworzyć przestrzeń dla pokojowego zjednoczenia z Tajwanem” i „nie będzie szczędził wysiłków”, by to osiągnąć.

Chiny grożą siłą i jednocześnie oferują pokojowe zjednoczenie Tajwanowi

Pekin od dawna stoi na stanowisku, że dążąc do zjednoczenia z Tajwanem może użyć wszelkich środków, w tym sięgnąć po zastosowanie siły, ale rzadko groźba ta formułowana jest tak otwarcie, jak w wypowiedzi Penga. Rzecznik Biura ds. Tajwanu mówił o tym na dzień przed spotkaniem Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Po spotkaniu Trump przekonywał, że przywódcy USA i Chin w czasie trwającej godzinę i 40 minut rozmowy nie poruszyli sprawy Tajwanu. USA, mimo że nie utrzymują formalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem, pozostają najważniejszym sojusznikiem władz w Tajpej i dostawcą nowoczesnego uzbrojenia dla tajwańskiej armii.

Wypowiedziom Penga towarzyszył szereg publikacji w chińskich mediach państwowych, w których sugerowano, że gdyby Tajwan zgodził się na pokojowe zjednoczenie z Chinami, wówczas mógłby liczyć na autonomię na wzór Makau czy Hongkongu, w ramach formuły „jedno państwo, dwa systemy”.