Lotniksowiec Fujian. Zdjęcie udostępnione przez chiński resort obrony
Foto: China Ministry of National Defense
Fujian to trzeci chiński lotniskowiec, ale pierwszy zaprojektowany i zbudowany w Chinach. Według CCTV, chińskiej państwowej stacji telewizyjnej, jest on wyposażony w elektromagnetyczny system katapultowy, który umożliwia starty samolotów z cięższym ładunkiem w porównaniu z istniejącymi dotąd systemami startowymi.
Jak podała telewizja CCTV, chiński przywódca Xi Jinping przewodniczył uroczystości wprowadzenia lotniskowca do służby w porcie wojskowym na wyspie Hajnan. W ceremonii wzięło udział ponad 2000 oficerów marynarki wojennej i pracowników budowy.
Oba poprzednie chińskie lotniskowce korzystały z systemu typu „ski-jump” (wznoszących się ramp wymagających startu przy użyciu własnej mocy silników), który nie jest w stanie obsłużyć myśliwców przenoszących cięższe ładunki ani dużych samolotów wsparcia. Pierwszy chiński lotniskowiec, Liaoning, został zbudowany w Związku Radzieckim, a drugi, Shandong, został zbudowany w Chinach na wzór radziecki.
Jak podaje CCTV, podczas uroczystości wprowadzenia do służby – trzy elektromagnetyczne katapulty na pokładzie lotniczym Fujian „były szczególnie widoczne”, a na pokładzie znajdowały się również chińskie samoloty odrzutowe: myśliwiec stealth J-35, ciężki myśliwiec J-15T i samolot wczesnego ostrzegania KJ-600.
Mimo że chińska marynarka wojenna jest największa na świecie, to marynarka wojenna USA, dysponująca 11 lotniskowcami, uchodzi za najbardziej zaawansowaną.
Jak przypomina telewizja NBC News, pod rządami Xi chińska marynarka wojenna przeszła szybką modernizację, aby móc podjąć konkurencję z amerykańską. Chiny zadeklarowały, że ich celem jest „zasadnicze zakończenie” modernizacji sił zbrojnych do 2035 r. i osiągnięcie przez chińską armię „klasy światowej” do 2049 r., czyli setnej rocznicy rządów komunistycznych.
Eksperci twierdzą, że Fujian i dwa pozostałe lotniskowce mogą okazać się kluczowe w przypadku konfliktu o Tajwan, który Pekin uznaje za swoje terytorium.
Również sąsiedzi Chin uważnie śledzą rozwój chińskiej polityki militarnej. – Wygląda na to, że celem chińskiej armii jest zwiększenie możliwości operacyjnych na odległych wodach i w przestrzeni powietrznej poprzez wzmocnienie sił morskich – powiedział reporterom w Tokio Minoru Kihara, rzecznik japońskiego rządu.
Stwierdził, że Chiny „rozszerzają swoje możliwości militarne w szybkim tempie, bez wystarczającej przejrzystości”, dodając, że Japonia monitoruje chińską aktywność militarną w tym regionie i w razie potrzeby „zareaguje spokojnie, ale stanowczo”.
Rozpoczęcie służby rakiety Fujian nastąpiło dwa miesiące po wielkiej paradzie wojskowej w Pekinie, podczas której Chiny zaprezentowały swoje najnowocześniejsze uzbrojenie.
Fujian, który został zwodowany w 2022 r. i rozpoczął próby morskie w maju 2024 r., jest drugim lotniskowcem na świecie, po najnowszym amerykańskim lotniskowcu USS Gerald R. Ford, który wykorzystuje system katapulty elektromagnetycznej. Większość amerykańskich lotniskowców korzysta ze starszej technologii. Jednak Fujian pozostaje w tyle w jednym kluczowym obszarze: energetyce jądrowej.
Amerykańskie lotniskowce są napędzane energią jądrową, co oznacza, że mają praktycznie nieograniczony zasięg. Szacuje się natomiast, że zasięg okrętu Fujian, największego na świecie okrętu wojennego o napędzie konwencjonalnym, wynosi nawet 10 tys. mil morskich.
Fujian, o wyporności ok. 80 tys. ton, jest największym chińskim okrętem wojennym i jest najbardziej zbliżony do amerykańskich jednostek klasy Nimitz (97 tys. ton). Dla porównania Liaoning i Shandong ważą po 60–70 tys. ton.
Sytuacja militarna na zachodnim Pacyfiku
Foto: Infografika PAP
