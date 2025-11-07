Fujian to trzeci chiński lotniskowiec, ale pierwszy zaprojektowany i zbudowany w Chinach. Według CCTV, chińskiej państwowej stacji telewizyjnej, jest on wyposażony w elektromagnetyczny system katapultowy, który umożliwia starty samolotów z cięższym ładunkiem w porównaniu z istniejącymi dotąd systemami startowymi.

Jak podała telewizja CCTV, chiński przywódca Xi Jinping przewodniczył uroczystości wprowadzenia lotniskowca do służby w porcie wojskowym na wyspie Hajnan. W ceremonii wzięło udział ponad 2000 oficerów marynarki wojennej i pracowników budowy.

Oba poprzednie chińskie lotniskowce korzystały z systemu typu „ski-jump” (wznoszących się ramp wymagających startu przy użyciu własnej mocy silników), który nie jest w stanie obsłużyć myśliwców przenoszących cięższe ładunki ani dużych samolotów wsparcia. Pierwszy chiński lotniskowiec, Liaoning, został zbudowany w Związku Radzieckim, a drugi, Shandong, został zbudowany w Chinach na wzór radziecki.

Jak podaje CCTV, podczas uroczystości wprowadzenia do służby – trzy elektromagnetyczne katapulty na pokładzie lotniczym Fujian „były szczególnie widoczne”, a na pokładzie znajdowały się również chińskie samoloty odrzutowe: myśliwiec stealth J-35, ciężki myśliwiec J-15T i samolot wczesnego ostrzegania KJ-600.