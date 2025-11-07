Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Chiński lotniskowiec Fujian wszedł do służby. Te trzy elementy na pokładzie były „szczególnie widoczne”

Największy i najnowocześniejszy chiński lotniskowiec Fujian wszedł do służby - poinformowały chińskie media państwowe.

Publikacja: 07.11.2025 13:24

Lotniksowiec Fujian. Zdjęcie udostępnione przez chiński resort obrony

Lotniksowiec Fujian. Zdjęcie udostępnione przez chiński resort obrony

Foto: China Ministry of National Defense

Bartosz Lewicki

Fujian to trzeci chiński lotniskowiec, ale pierwszy zaprojektowany i zbudowany w Chinach. Według CCTV, chińskiej państwowej stacji telewizyjnej, jest on wyposażony w elektromagnetyczny system katapultowy, który umożliwia starty samolotów z cięższym ładunkiem w porównaniu z istniejącymi dotąd systemami startowymi. 

Jak podała telewizja CCTV, chiński przywódca Xi Jinping przewodniczył uroczystości wprowadzenia lotniskowca do służby w porcie wojskowym na wyspie Hajnan. W ceremonii wzięło udział ponad 2000 oficerów marynarki wojennej i pracowników budowy.

Oba poprzednie chińskie lotniskowce korzystały z systemu typu „ski-jump” (wznoszących się ramp wymagających startu przy użyciu własnej mocy silników), który nie jest w stanie obsłużyć myśliwców przenoszących cięższe ładunki ani dużych samolotów wsparcia. Pierwszy chiński lotniskowiec, Liaoning, został zbudowany w Związku Radzieckim, a drugi, Shandong, został zbudowany w Chinach na wzór radziecki.

Czytaj więcej

Dzieli je 50 lat różnicy. W czym nowy chiński lotniskowiec ustępuje amerykańskiemu okrętowi?
Świat
Dzieli je 50 lat różnicy. W czym nowy chiński lotniskowiec ustępuje amerykańskiemu okrętowi?

Jak podaje CCTV, podczas uroczystości wprowadzenia do służby – trzy elektromagnetyczne katapulty na pokładzie lotniczym Fujian „były szczególnie widoczne”, a na pokładzie znajdowały się również chińskie samoloty odrzutowe: myśliwiec stealth J-35, ciężki myśliwiec J-15T i samolot wczesnego ostrzegania KJ-600.

Reklama
Reklama

Mimo że chińska marynarka wojenna jest największa na świecie, to marynarka wojenna USA, dysponująca 11 lotniskowcami, uchodzi za najbardziej zaawansowaną.

Jak przypomina telewizja NBC News, pod rządami Xi chińska marynarka wojenna przeszła szybką modernizację, aby móc podjąć konkurencję z amerykańską. Chiny zadeklarowały, że ich celem jest „zasadnicze zakończenie” modernizacji sił zbrojnych do 2035 r. i osiągnięcie przez chińską armię „klasy światowej” do 2049 r., czyli setnej rocznicy rządów komunistycznych.

Lotniskowce Fujian, Liaoning i Shandong mogą okazać się kluczowe w konflikcie o Tajwan

Eksperci twierdzą, że Fujian i dwa pozostałe lotniskowce mogą okazać się kluczowe w przypadku konfliktu o Tajwan, który Pekin uznaje za swoje terytorium.

Również sąsiedzi Chin uważnie śledzą rozwój chińskiej polityki militarnej. – Wygląda na to, że celem chińskiej armii jest zwiększenie możliwości operacyjnych na odległych wodach i w przestrzeni powietrznej poprzez wzmocnienie sił morskich – powiedział reporterom w Tokio Minoru Kihara, rzecznik japońskiego rządu.

Stwierdził, że Chiny „rozszerzają swoje możliwości militarne w szybkim tempie, bez wystarczającej przejrzystości”, dodając, że Japonia monitoruje chińską aktywność militarną w tym regionie i w razie potrzeby „zareaguje spokojnie, ale stanowczo”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Najnowszy chiński lotniskowiec Fujian
Polityka
Chiny pokazały swój najnowocześniejszy lotniskowiec

Rozpoczęcie służby rakiety Fujian nastąpiło dwa miesiące po wielkiej paradzie wojskowej w Pekinie, podczas której Chiny zaprezentowały swoje najnowocześniejsze uzbrojenie.

System katapulty elektromagnetycznej. Fujian drugi na świecie

Fujian, który został zwodowany w 2022 r. i rozpoczął próby morskie w maju 2024 r., jest drugim lotniskowcem na świecie, po najnowszym amerykańskim lotniskowcu USS Gerald R. Ford, który wykorzystuje system katapulty elektromagnetycznej. Większość amerykańskich lotniskowców korzysta ze starszej technologii. Jednak Fujian pozostaje w tyle w jednym kluczowym obszarze: energetyce jądrowej.

Amerykańskie lotniskowce są napędzane energią jądrową, co oznacza, że mają praktycznie nieograniczony zasięg. Szacuje się natomiast, że zasięg okrętu Fujian, największego na świecie okrętu wojennego o napędzie konwencjonalnym, wynosi nawet 10 tys. mil morskich.

Czytaj więcej

Liaoning to pierwszy lotniskowiec Chin. Wszedł do służby w 2012 roku
Konflikty zbrojne
Chiny umacniają się na morzach. Pokażą nowe okręty wojenne

Fujian, o wyporności ok. 80 tys. ton, jest największym chińskim okrętem wojennym i jest najbardziej zbliżony do amerykańskich jednostek klasy Nimitz (97 tys. ton). Dla porównania Liaoning i Shandong ważą po 60–70 tys. ton.

Reklama
Reklama
Sytuacja militarna na zachodnim Pacyfiku

Sytuacja militarna na zachodnim Pacyfiku

Foto: Infografika PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko Marynarka Wojenna Miejsca Regiony Azja Chiny uzbrojenie

Fujian to trzeci chiński lotniskowiec, ale pierwszy zaprojektowany i zbudowany w Chinach. Według CCTV, chińskiej państwowej stacji telewizyjnej, jest on wyposażony w elektromagnetyczny system katapultowy, który umożliwia starty samolotów z cięższym ładunkiem w porównaniu z istniejącymi dotąd systemami startowymi. 

Jak podała telewizja CCTV, chiński przywódca Xi Jinping przewodniczył uroczystości wprowadzenia lotniskowca do służby w porcie wojskowym na wyspie Hajnan. W ceremonii wzięło udział ponad 2000 oficerów marynarki wojennej i pracowników budowy.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Rosyjscy poborowi powołani do służby wojskowej ustawiają się w szeregu przed wyjazdem do garnizonów
Konflikty zbrojne
Niemiecki generał Alexander Sollfrank: Rosja w każdej chwili może rozpocząć ograniczony atak na NATO
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Amerykanie regularnie informują o atakach na łodzie, które mają być używane do przemytu narkotyków
Konflikty zbrojne
Kolejny atak armii USA na łódź na Morzu Karaibskim. Bombowce USA w pobliżu Wenezueli
Donald Trump i Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Nuklearny pojedynek. Donald Trump czy Władimir Putin - kto mrugnie pierwszy?
Rosyjska ambasada w Warszawie.
Konflikty zbrojne
Marek Świerczek: W Polsce postrzegamy Rosjan jako nieudolnych barbarzyńców. Tak nie jest
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
„Taka mieszanka może go zmieść z Kremla”. Gen. Polko o działaniach Putina
Konflikty zbrojne
„Taka mieszanka może go zmieść z Kremla”. Gen. Polko o działaniach Putina
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama