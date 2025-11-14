Póki co Karol Nawrocki nie starał się łagodzić sporu, podejmuje konfrontacyjne działania wobec rządu choć – to cytat z prezydenta – mówi: „wierzę głęboko, że tych rzeczy, które nas łączą będzie więcej niż tych, które nas dzielą”. Czy to była taka figura retoryczna, której wypadało po prostu użyć 11 listopada, czy rzeczywista zapowiedź?

To tak samo jak krytyka Unii przy jednoczesnej deklaracji, że absolutnie nie chcemy wyjść z Unii. Prezydent na razie próbuje zjeść ciastko i mieć ciastko, i w tym momencie jeszcze mu to jakoś wychodzi. Próbuje – jak to się ładnie mówi – segmentować swoje wypowiedzi. Dotrzeć do ludzi o różnych poglądach, także do tych skrajnych z prawej strony, którzy chcą walki, ataku. Ale z drugiej strony również do tych, którzy są bardziej centrowi, których polityka partyjna mniej interesuje, jak do środowisk Konfederacji, które ogólnie dużych partii nie akceptują, są raczej antypartyjni. Ich też Nawrocki stara się pozyskać jako lider właśnie ponadpartyjny czy pozapartyjny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moim zdaniem w wyborczym interesie obu stron jest raczej zaognić ten konflikt, niż go łagodzić. A w przypadku prezydenta tym bardziej. On chce przede wszystkim nie ułatwiać rządowi rządzenia. Ale ma twardego rywala w postaci premiera Tuska. Jestem bardzo ciekawy, jak się rozstrzygnie choćby kwestia podatku dla banków. Koalicja Obywatelska, która kiedyś była liberalna, stara się opodatkować banki. Z drugiej strony Karol Nawrocki deklarował w kampanii wyborczej, że nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki. Rząd próbuje stawać go coraz częściej przed takimi trudnymi decyzjami. Pierwszą była właśnie wspomniana Rada Gabinetowa. I to będziemy, moim zdaniem, oglądać przez najbliższe dwa lata. Takie zderzanie się jednych z drugimi. Zobaczymy, jak to się przełoży potem na wyborców.

W bardzo ciekawym sondażu ośrodka Opinia24 dla tygodnika „Polityka” Polaków spytano o to, czy Karol Nawrocki będzie w stanie zakończyć ten polityczny konflikt. Tylko 7 proc. ankietowanych uznało, że to możliwe. 14 proc. Polaków sądzi, że może go złagodzić. Aż 25 proc. spodziewa się jednak zaostrzenia tego sporu, a 31 proc. sądzi, że nic się nie zmieni. Gdyby tak się rzeczywiście stało, oznacza to, że do 2027 r., roku wyborczym, czeka nas ostra jazda bez trzymanki.

Na pewno będą płaszczyzny jakiegoś dialogu. Myślę przede wszystkim o kwestii związanej z bezpieczeństwem zewnętrznym. Nie wierzę, żeby na tej płaszczyźnie się nie dogadano. Oczywiście my nie wiemy, co będzie za rok, za dwa, ale zakładam, że to też jest kwestia komunikacji politycznej. Z jednej strony rzeczywiście muszą się odróżniać, z drugiej strony ludzie chcą, aby w kontekście bezpieczeństwa państwa obie strony jednak umiały dogadać się, porozumieć. Więc myślę, że tutaj akurat nie będzie problemu. Natomiast przez najbliższe dwa lata w polityce wewnętrznej będziemy widzieć to, co widzimy od tych kilku miesięcy, powiedzmy – od kampanii wyborczej. Nie spodziewam się jakiejś wielkiej, dalszej eskalacji. Nie będzie walk między bojówkami na ulicach. Tu politycy będą kalkulować. Donald Tusk zrobi wszystko, żeby utrzymać władzę i – nie ukrywajmy – ma na to szanse. Moim zdaniem zdecyduje o tym to, co stanie się z mniejszymi ugrupowaniami. Ciekawe jest też to, co zrobi Szymon Hołownia. Pamiętajmy, że nie wszystko zależy tylko od PiS-u i od Koalicji Obywatelskiej.

Myślę, że największy wpływ na to, kto będzie miał większość parlamentarną, będą miały kolejne miejsca, to, ile ugrupowań dostanie się do parlamentu i kto zbuduje większość. Moim zdaniem każdy scenariusz, który wyłoni się z tej układanki, jest możliwy i zadecyduje o tym to, kto opracuje skuteczniejszą strategię i jaka będzie skuteczność jej realizacji. Rządzący wiedzą jedno – przegrali między innymi przez to, że nie powstawały ustawy. Kiedy wszyscy zarzucali prezydentowi Dudzie, że nie podpisuje ustaw, on odpowiadał, że nie ma co blokować, bo nie ma ustaw do podpisania. Obecnie prezydent wetuje projekty, ale to też może być różnie odebrane. Dla Koalicji Obywatelskiej i samego Donalda Tuska olbrzymim zimnym prysznicem była przegrana Rafała Trzaskowskiego, bo uświadomił sobie że miało być tak pięknie, ale nie będzie. Teraz sytuacja jest trudniejsza, cała ta sytuacja powoduje, że trzeba podejmować odważniejsze decyzje, trzeba po prostu pracować. Można powiedzieć, że na pewno po jednej i po drugiej stronie będziemy mieli do czynienia z intensywną komunikacją polityczną, z prawdziwą kampanią permanentną.