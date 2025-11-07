Najnowszy sondaż partyjny CBOS pełen zaskoczeń, choć lider bez zmian

Konfederacja WiN i Konfederacja Korony Polskiej razem wyżej niż PiS

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Wolność i Niepodległość (13,2 proc. poparcia, wzrost o 2,3 pkt. proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (8,5 proc., spadek poparcia o 0,9 pkt. proc). CBOS zauważa, że po raz pierwszy łączny wynik obu Konfederacji (21,7 proc.), tworzących kiedyś jedno ugrupowanie, jest wyższy niż poziom poparcia dla PiS.

Jak podkreśla CBOS, ugrupowania lewicowe - Lewica i Partia Razem - mogłyby przekroczyć wymagany próg jedynie pod warunkiem połączenia sił. Na Lewicę chciało głosować 3,5 proc. ankietowanych (o 1,3 pkt. proc. mniej niż w październiku), na Partię Razem 3,3 proc. (spadek o 0,9 pkt. proc.)

Poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni zadeklarowało 1,8 proc. ankietowanych (spadek o 0,5 pkt. proc.), a na Polskie Stronnictwo Ludowe chciało oddać głos 1,4 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.).

16,1 proc. niezdecydowanych

Chęć oddania głosu na inne ugrupowanie zadeklarowało 0,1 proc. badanych; 16,1 proc. waha się, któremu ugrupowaniu przyznać swój głos, a 2,6 proc. - odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90,1 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 9,9 proc.) w okresie 3–5 listopada 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).