Najnowszy sondaż partyjny CBOS pełen zaskoczeń, choć lider bez zmian

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszych dniach listopada do parlamentu weszłyby cztery partie. Pozostałe nie przekroczyłyby progu wyborczego - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Publikacja: 07.11.2025 14:20

Sala obrad Sejmu

Sala obrad Sejmu

Foto: PAP/Marcin Obara

Bartosz Lewicki

Preferencje wyborcze. Sondaż CBOS, wykonany w dn. 3-5 listopada 2025 r.

Preferencje wyborcze. Sondaż CBOS, wykonany w dn. 3-5 listopada 2025 r.

Foto: Infografika PAP

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszych dniach listopada, udział w nich chciałoby wziąć 67 proc. Polaków uprawnionych do głosowania (o 5 punktów procentowych więcej niż w sondażu CBOS wykonanym w połowie października i tyle samo, ile we wrześniu). Tych, którzy zadeklarowali chęć udziału w wyborach zapytano o to, na kandydata której partii lub ugrupowania zagłosowaliby w wyborach do Sejmu. 

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Polityka
Sondaż: Zapytaliśmy Polaków, na którą partię na pewno nie zagłosują w wyborach

Dwaj liderzy, Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Jednym rośnie, drugim maleje poparcie

Lider nie zmienił się w stosunku do poprzedniego, październikowego sondażu. Największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, która ostatnio z koalicji ugrupowań przekształciła się w partię polityczną. Poparcie dla tego ugrupowania zadeklarowało 28,8 proc. badanych (czyli o 0,4 pkt. proc. więcej niż w październiku).

Kolejne miejsce przypadłoby partii Prawo i Sprawiedliwość - 20,7 proc. (spadek o 2,9 pkt. proc.).

Konfederacja WiN i Konfederacja Korony Polskiej razem wyżej niż PiS

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Wolność i Niepodległość (13,2 proc. poparcia, wzrost o 2,3 pkt. proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (8,5 proc., spadek poparcia o 0,9 pkt. proc). CBOS zauważa, że po raz pierwszy łączny wynik obu Konfederacji (21,7 proc.), tworzących kiedyś jedno ugrupowanie, jest wyższy niż poziom poparcia dla PiS.

Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko
Polityka
PiS na wojnie bez końca z Braunem i Konfederacją, Marsz Niepodległości sprawdzi kondycję prawicy

Jak podkreśla CBOS, ugrupowania lewicowe - Lewica i Partia Razem - mogłyby przekroczyć wymagany próg jedynie pod warunkiem połączenia sił. Na Lewicę chciało głosować 3,5 proc. ankietowanych (o 1,3 pkt. proc. mniej niż w październiku), na Partię Razem 3,3 proc. (spadek o 0,9 pkt. proc.)

Poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni zadeklarowało 1,8 proc. ankietowanych (spadek o 0,5 pkt. proc.), a na Polskie Stronnictwo Ludowe chciało oddać głos 1,4 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.). 

16,1 proc. niezdecydowanych 

Chęć oddania głosu na inne ugrupowanie zadeklarowało 0,1 proc. badanych; 16,1 proc. waha się, któremu ugrupowaniu przyznać swój głos, a 2,6 proc. - odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90,1 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 9,9 proc.) w okresie 3–5 listopada 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Sondaże i badania Firmy CBOS

