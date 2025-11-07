Najnowszy sondaż partyjny CBOS pełen zaskoczeń, choć lider bez zmian

Aktualizacja: 07.11.2025 15:27 Publikacja: 07.11.2025 14:20
Sala obrad Sejmu
Foto: PAP/Marcin Obara
Preferencje wyborcze. Sondaż CBOS, wykonany w dn. 3-5 listopada 2025 r.
Foto: Infografika PAP
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszych dniach listopada, udział w nich chciałoby wziąć 67 proc. Polaków uprawnionych do głosowania (o 5 punktów procentowych więcej niż w sondażu CBOS wykonanym w połowie października i tyle samo, ile we wrześniu). Tych, którzy zadeklarowali chęć udziału w wyborach zapytano o to, na kandydata której partii lub ugrupowania zagłosowaliby w wyborach do Sejmu.
Czytaj więcej
„Na którą z poniższych partii na pewno nie zagłosowałaby Pani/nie zagłosowałby Pan w najbliższych...
Lider nie zmienił się w stosunku do poprzedniego, październikowego sondażu. Największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, która ostatnio z koalicji ugrupowań przekształciła się w partię polityczną. Poparcie dla tego ugrupowania zadeklarowało 28,8 proc. badanych (czyli o 0,4 pkt. proc. więcej niż w październiku).
Kolejne miejsce przypadłoby partii Prawo i Sprawiedliwość - 20,7 proc. (spadek o 2,9 pkt. proc.).
W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Wolność i Niepodległość (13,2 proc. poparcia, wzrost o 2,3 pkt. proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (8,5 proc., spadek poparcia o 0,9 pkt. proc). CBOS zauważa, że po raz pierwszy łączny wynik obu Konfederacji (21,7 proc.), tworzących kiedyś jedno ugrupowanie, jest wyższy niż poziom poparcia dla PiS.
Czytaj więcej
Zbliżający się Marsz Niepodległości będzie testem dla różnych sił na prawicy. Jej kondycję analiz...
Jak podkreśla CBOS, ugrupowania lewicowe - Lewica i Partia Razem - mogłyby przekroczyć wymagany próg jedynie pod warunkiem połączenia sił. Na Lewicę chciało głosować 3,5 proc. ankietowanych (o 1,3 pkt. proc. mniej niż w październiku), na Partię Razem 3,3 proc. (spadek o 0,9 pkt. proc.)
Poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni zadeklarowało 1,8 proc. ankietowanych (spadek o 0,5 pkt. proc.), a na Polskie Stronnictwo Ludowe chciało oddać głos 1,4 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.).
Chęć oddania głosu na inne ugrupowanie zadeklarowało 0,1 proc. badanych; 16,1 proc. waha się, któremu ugrupowaniu przyznać swój głos, a 2,6 proc. - odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie.
Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90,1 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 9,9 proc.) w okresie 3–5 listopada 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszych dniach listopada, udział w nich chciałoby wziąć 67 proc. Polaków uprawnionych do głosowania (o 5 punktów procentowych więcej niż w sondażu CBOS wykonanym w połowie października i tyle samo, ile we wrześniu). Tych, którzy zadeklarowali chęć udziału w wyborach zapytano o to, na kandydata której partii lub ugrupowania zagłosowaliby w wyborach do Sejmu.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
- Żeby być prezydentem nie wystarczy wygrać wyborów - oświadczył premier Donald Tusk informując o zablokowaniu p...
Do warszawskiego magistratu wpłynął wniosek o rejestrację stowarzyszenia, w którego zarządzie zasiądzie Marian B...
Zbliżający się Marsz Niepodległości będzie testem dla różnych sił na prawicy. Jej kondycję analizują Michał Szuł...
Strategia Orlenu, który prowadzi działalność na wielu rynkach, ma przełożenie na proces transformacji w całym regionie Europy Środkowo- -Wschodniej. Dużą rolę w budowie nowej energetyki tej części Europy może odegrać Bałtyk.
- Budżet nie jest z gumy - tak minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek, polityk Nowej Lewicy odpowi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas