Aktualizacja: 13.11.2025 16:03 Publikacja: 13.11.2025 15:24
Donald Tusk i Karol Nawrocki
Foto: PAP/Albert Zawada
Po odmowie promocji półtorej setki absolwentów szkół wywiadu na pierwszy stopień oficerski prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odmowie powołania połowy setki sędziów, o awans których wnioskowała Krajowa Rada Sądownictwa. Powód? Sędziowie ci, choć wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez neo-KRS, krytykowali zmiany wprowadzone przez PiS w sądownictwie.
Jeśli dodamy do tego kilkanaście wet do ustaw oraz kilka projektów własnych propozycji legislacyjnych, wyraźnie zaczyna się klarować obraz totalnej opozycyjności prezydenta wobec rządu Donalda Tuska. Choć to PiS mówił za swoich rządów (cytując Grzegorza Schetynę) o totalnej opozycji z Koalicją Obywatelską na czele, dziś liderem takowej wobec rządu z KO na czele staje się Karol Nawrocki.
Ta strategia na krótką metę może być korzystna dla obu stron. Bo na polaryzacji zyskuje zarówno Donald Tusk, jak i Karol Nawrocki. Od samego zaprzysiężenia nowego prezydenta premier lansuje tezę, że to Nawrocki stał się nowym liderem prawicy, kosztem Jarosława Kaczyńskiego. To właśnie Nawrockiego Tusk uczynił swoim głównym przeciwnikiem politycznym. W ten sposób przewodniczący Koalicji Obywatelskiej może upiec trzy pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, wypchnąć z gry lidera PiS, obniżyć jego rangę, kosztem rosnącego Nawrockiego. W dodatku – po drugie – może to pomóc urosnąć Konfederacji, by Kaczyński miał jeszcze większy problem z konkurencją z prawej strony. A po trzecie, Tusk umacnia się na pozycji jedynego, który jest w stanie powstrzymać prawicę.
Zyskać na tym może też Nawrocki, który buduje swoją pozycję głównego rywala Donalda Tuska. A przeciwnikami premiera są nie tylko wyborcy PiS, ale też niecierpiący obecnego szefa rządu sympatycy Konfederacji. Nawrocki – co dobrze było widać na Marszu Niepodległości – ma apetyt na bycie kimś więcej niż nadzieją PiS, chce być nadzieją całego prawicowego obozu antytuskowego. Im mocniej będzie bił w Tuska, tym więcej zdobędzie w tej grze punktów.
Ale na dłuższą metę ta gra może się okazać niebezpieczna. Przede wszystkim dla państwa. Bo gdy kolejne sfery – szczególnie tak wrażliwe, jak sądownictwo czy służby specjalne – stają się polem konfliktu partyjnego, tym mniejsze szanse na jakieś sensowne rozwiązania instytucjonalne. Z państwowotwórczego punktu widzenia to działanie dewastujące. Ale na dłuższą metę jest ono ryzykowne też dla obu głównych aktorów. Szczególnie Nawrockiego.
Dziś prezydent liczy, że swoimi działaniami doprowadzi do upadku obecnego rządu albo jego porażki w wyborach w 2027 r. Podobnie Donald Tusk liczył, że nie ma co się dogadywać z Andrzejem Dudą, a trzeba poczekać do wyborów prezydenckich, w których liczył na wygraną Rafała Trzaskowskiego. Ostatecznie po przegranej prezydenta Warszawy został bez żadnego planu B.
Nawrocki też musi się dziś zastanowić, co się stanie, jeśli jednak Donald Tusk będzie rządził dalej, po wyborach parlamentarnych 2027 r. Czy państwo będzie znajdowało się w klinczu przez kolejne lata? Czy Polskę stać będzie na totalną wojnę na górze co najmniej do 2030 r., gdy odbędą się następne wybory prezydenckie?
