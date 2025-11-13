Zyskać na tym może też Nawrocki, który buduje swoją pozycję głównego rywala Donalda Tuska. A przeciwnikami premiera są nie tylko wyborcy PiS, ale też niecierpiący obecnego szefa rządu sympatycy Konfederacji. Nawrocki – co dobrze było widać na Marszu Niepodległości – ma apetyt na bycie kimś więcej niż nadzieją PiS, chce być nadzieją całego prawicowego obozu antytuskowego. Im mocniej będzie bił w Tuska, tym więcej zdobędzie w tej grze punktów.

Co zrobi Karol Nawrocki, jeśli Donald Tusk jednak utrzyma władzę po wyborach parlamentarnych 2027 r.?

Ale na dłuższą metę ta gra może się okazać niebezpieczna. Przede wszystkim dla państwa. Bo gdy kolejne sfery – szczególnie tak wrażliwe, jak sądownictwo czy służby specjalne – stają się polem konfliktu partyjnego, tym mniejsze szanse na jakieś sensowne rozwiązania instytucjonalne. Z państwowotwórczego punktu widzenia to działanie dewastujące. Ale na dłuższą metę jest ono ryzykowne też dla obu głównych aktorów. Szczególnie Nawrockiego.

Dziś prezydent liczy, że swoimi działaniami doprowadzi do upadku obecnego rządu albo jego porażki w wyborach w 2027 r. Podobnie Donald Tusk liczył, że nie ma co się dogadywać z Andrzejem Dudą, a trzeba poczekać do wyborów prezydenckich, w których liczył na wygraną Rafała Trzaskowskiego. Ostatecznie po przegranej prezydenta Warszawy został bez żadnego planu B.

Nawrocki też musi się dziś zastanowić, co się stanie, jeśli jednak Donald Tusk będzie rządził dalej, po wyborach parlamentarnych 2027 r. Czy państwo będzie znajdowało się w klinczu przez kolejne lata? Czy Polskę stać będzie na totalną wojnę na górze co najmniej do 2030 r., gdy odbędą się następne wybory prezydenckie?