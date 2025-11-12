Aktualizacja: 12.11.2025 22:45 Publikacja: 12.11.2025 21:47
Prezydent RP Karol Nawrocki
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Od lat prawnicy spierają się, czy głowa państwa ma prawo nie wręczyć nominacji sędziowskiej osobie, która przeszła całą długotrwałą procedurę konkursową i tylko czeka na uroczyste złożenie ślubowania w Pałacu Prezydenckim. W tej dyskusji dominuje pogląd, że akt powołania sędziego przez prezydenta ma charakter wyłącznie formalny i nie ma tu miejsca na merytoryczną ocenę wniosku. Innymi słowy prezydent ma – uroczyście rzecz jasna – przyklepać to, co dostał na biurko, bo wcześniej sprawdzeniem papierów kandydata zajęły się odpowiednie gremia.
Pojawiają się jednak głosy odrębne, a przypadki wielomiesięcznego czy nawet idącego w lata zwlekania z decyzją, by ostatecznie odmówić nominacji, zdarzały się w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego, a później Andrzeja Dudy.
Czytaj więcej
Suwerenistyczna koncepcja prerogatywy prezydenckiej jest konstytucyjnie nie do przyjęcia. A histo...
Teraz dyskusja odżyła za sprawą środowej decyzji Karola Nawrockiego, który ogłosił, że 46 kandydatom mówi „nie”.
„Każdy sędzia nominowany przez Prezydenta RP jest sędzią RP. Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa: odmawiam nominacji 46 sędziów” – stwierdził Nawrocki. I dodał, że nie będzie dawał „nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości”. Mówiąc wprost – którzy podważają status neosędziów i ich wyroki (jedną konkretną historię prezydent zresztą przytoczył).
Listy nazwisk owych pechowców Karol Nawrocki nie ujawnił, możemy więc tylko spekulować, o kogo chodzi . Jedno jest pewne – wszyscy oni musieli stanąć przed obecną, kwestionowaną Krajową Radą Sądownictwa, wyłonioną w upolitycznionej procedurze. Bo nawet jeśli Nawrocki postanowił wyczyścić szuflady po poprzedniku, to raczej nie wygrzebał z nich wniosków o sędziowskie nominacje przygotowanych przez tzw. starą KRS, czyli ponad osiem lat temu.
Czytaj więcej
W środę prezydent Karol Nawrocki oświadczył, iż odmawia nominacji 46 sędziów. Zapowiedział jednoc...
A skoro odmówił nominatom neo-KRS, to znaczy, że albo dzięki jego decyzji licząca już 3 tysiące rzesza neosędziów nie powiększyła się o kolejne pół setki, albo że sędziowie, których status już teraz jest podważany, nie awansują np. z sądu rejonowego do okręgowego czy też z okręgowego do apelacyjnego, i nie dostaną z tego tytułu podwyżki.
W dodatku wiele wskazuje na to, że mowa o oportunistach. Bo trudno inaczej wyjaśnić, dlaczego ktoś ubiega się o rekomendację przed neo-KRS, a potem wytyka innym „neosędziostwo”.
Zatem choć cały manewr prezydenta może wywołać efekt mrożący (i o to pewnie chodziło), zniechęcając część sędziów do zbytniego angażowania się w przywracanie praworządności w sądach, brak nominacji akurat dla tych czterdziestu sześciu wielką stratą nie jest.
Czytaj więcej
- Jeżeli te osoby przeszły przez neoKRS, a prezydent odmówił im dlatego, że była wadliwie ukształ...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od lat prawnicy spierają się, czy głowa państwa ma prawo nie wręczyć nominacji sędziowskiej osobie, która przeszła całą długotrwałą procedurę konkursową i tylko czeka na uroczyste złożenie ślubowania w Pałacu Prezydenckim. W tej dyskusji dominuje pogląd, że akt powołania sędziego przez prezydenta ma charakter wyłącznie formalny i nie ma tu miejsca na merytoryczną ocenę wniosku. Innymi słowy prezydent ma – uroczyście rzecz jasna – przyklepać to, co dostał na biurko, bo wcześniej sprawdzeniem papierów kandydata zajęły się odpowiednie gremia.
Deprecjonowanie innowacyjności czy podważanie konieczności zagwarantowania skutecznych mechanizmów egzekwowania...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
KSeF to potężne narzędzie walki z oszustwami i źródło cennych danych gospodarczych. Ale centralizacja i skala sy...
Jak wydobyć się z zapaści państwa prawa? Niestandardowa sytuacja wymaga niestandardowych instrumentów naprawczyc...
Mury rosną pomiędzy ludźmi, którzy wyznają wiarę w tego samego Boga. Paradoksalnie czasem łatwiej się porozumieć...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Profesor Wojciech Sadurski, pisząc przed laty o zorganizowanej grupie przestępczej, nie miał na myśli nieprawidł...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas