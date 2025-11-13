Rzeczpospolita
Prawo
Nominacje tych sędziów zablokował prezydent Karol Nawrocki. Jest lista

Na liście 46 sędziów, którym prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji, zdecydowaną większość stanowią sędziowie rejonowi, którzy mieli dostać awans do sądów okręgowych.

Publikacja: 13.11.2025 08:46

Prezydent RP Karol Nawrocki i szef KPRP Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej

Prezydent RP Karol Nawrocki i szef KPRP Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Adamski

W środę prezydent Karol Nawrocki oświadczył, iż odmawia nominacji 46 sędziów. Zapowiedział jednocześnie, że przez pięć najbliższych lat nominacji nie będą otrzymywać sędziowie, którzy kwestionują status innych sędziów. – To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości – ogłosił Nawrocki.

Wieczorem poinformowano, że Sekretariat Ministra Sprawiedliwości otrzymał pismo z Kancelarii Prezydenta dotyczące odmowy powołania lub awansu 46 sędziów. Jak zaznaczono w komunikacie, w dokumencie brakuje uzasadnienia tej decyzji.

Prezydent RP Karol Nawrocki
Opinie Prawne
Ewa Szadkowska: Karol Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziom. I dobrze

Podpisali listy, nie otrzymają awansu

Ministerstwo zapowiedziało, że zajmie stanowisko po przeanalizowaniu listy osób, które nie otrzymały nominacji. Portal Onet.pl podaje, iż na liście tej znaleźli się głównie młodzi sędziowie, którzy pracują w sądach rejonowych, czyli na najniższym szczeblu sądownictwa. Na liście jest 38 sędziów rejonowych, którzy mieli dostać awans do sądów okręgowych. Przy czym część z nich już pracuje na czasowych delegacjach do sądów okręgowych – w takich przypadkach prezydencka nominacja miała być zatwierdzeniem stanu faktycznego. Jak zauważono, wszystkie te nominacje trafiły do Kancelarii Prezydenta jeszcze za czasów Andrzeja Dudy, niektóre sięgają aż 4 lat wstecz.

Portal pisze, że "Nawrocki ukarał większość młodych sędziów wyłącznie za to, że podpisywali listy w sprawie sytuacji w sądownictwie". Chodzi o trzy listy: z 2020 r. do OBWE w sprawie tzw. wyborów kopertowych (podpisało go 1,3 tys. sędziów), z 2021 r. wzywający rząd PiS do respektowania orzeczeń TSUE (podpisało go 4 tys. sędziów) oraz list z października 2023 r., kiedy po wyborach parlamentarnych sędziowie apelowali o naprawę Krajowej Rady Sądownictwa oraz rozliczenie sędziów, którzy sprzeniewierzyli się rocie ślubowania sędziowskiego (podpisało go ponad 1,5 tys. sędziów). 

Waldemar Żurek Karol Nawrocki
Sądy i trybunały
„Mogę tylko przyklasnąć”. Minister Żurek o decyzji prezydenta Nawrockiego

Lista sędziów, których nominacje zablokował Karol Nawrocki

Portal Onet.pl opublikował też pełną listę nazwisk: 

SĘDZIOWIE SĄDÓW OKRĘGOWYCH

Artur Achrymowicz — sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, delegowany do Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Ziemowit Barański — sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Rafał Cieszyński — sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Anna Czarniecka-Kleszcz — sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Renata Gąsior — sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

Mariusz Jaroszyński — sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Lucyna Stąsik-Żmudziak — sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, delegowana do Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Dariusz Stępiński — sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

SĘDZIOWIE SĄDÓW REJONOWYCH

Robert Bełczącki — sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa

Magdalena Berczyńska-Bruść — sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu

Paweł Betlejewski — sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie, delegowany do Sądu Okręgowego w Częstochowie

Katarzyna Bójko-Narczewska — sędzia Sądu Rejonowego w Kartuzach, delegowana do Sądu Okręgowego w Gdańsku

Piotr Czerczak — sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie

Paweł Czerwiński — sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu

Grażyna Dąbrowska-Furman — sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu

Eliza Feliniak — sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia

Aneta Felka-Duszczak — sędzia Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Irena Flotyńska — sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto

Ewa Grudzień — sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie

Łucja Gruszczyńska — sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku, delegowana do Sądu Okręgowego w Rybniku

Gabriela Jarawka — sędzia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

Ewa Karp-Siekludzka — sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza

Katarzyna Karwowska — sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu

Marcelina Kasprowicz — sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie

Marcin Kląskała — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia

Radosław Kopeć — sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie

Anna Kowalczyk — sędzia Sądu Rejonowego w Oławie

Barbara Kowalczyk — sędzia Sądu Rejonowego w Grójcu

Agnieszka Łężna — Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia–Krzyków, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Agnieszka Mękal — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Radosław Molenda — sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, delegowany do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Agata Piecuch-Plewa — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia–Krzyków

Cezary Podsiadlik — sędzia Sądu Rejonowego w Żorach

Joanna Pol-Kulig — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia

Tomasz Poprawa — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, delegowany do Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Joanna Rawska-Szklarz — sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, delegowana do Sądu Okręgowego w Szczecinie

Dariusz Rogala — sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia

Magdalena Rzeszutek-Jaworska — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków

Anna Słysz-Marcinów — sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Aleksandra Sobczak-Michalak — sędzia Sądu Rejonowego w Lęborku

Marzena Stochel-Miryńska — sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty

Katarzyna Szafrańska — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Agnieszka Świderska — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków

Katarzyna Tarkowska-Miksza — sędzia Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim

Aneta Tomasik-Żukowska — sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty

Magdalena Zdrzałka-Szymańska — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków

Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej
Sądy i trybunały
Prezydent Karol Nawrocki odmawia nominacji 46 sędziów

