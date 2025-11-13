W środę prezydent Karol Nawrocki oświadczył, iż odmawia nominacji 46 sędziów. Zapowiedział jednocześnie, że przez pięć najbliższych lat nominacji nie będą otrzymywać sędziowie, którzy kwestionują status innych sędziów. – To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości – ogłosił Nawrocki.

Wieczorem poinformowano, że Sekretariat Ministra Sprawiedliwości otrzymał pismo z Kancelarii Prezydenta dotyczące odmowy powołania lub awansu 46 sędziów. Jak zaznaczono w komunikacie, w dokumencie brakuje uzasadnienia tej decyzji.



Podpisali listy, nie otrzymają awansu

Ministerstwo zapowiedziało, że zajmie stanowisko po przeanalizowaniu listy osób, które nie otrzymały nominacji. Portal Onet.pl podaje, iż na liście tej znaleźli się głównie młodzi sędziowie, którzy pracują w sądach rejonowych, czyli na najniższym szczeblu sądownictwa. Na liście jest 38 sędziów rejonowych, którzy mieli dostać awans do sądów okręgowych. Przy czym część z nich już pracuje na czasowych delegacjach do sądów okręgowych – w takich przypadkach prezydencka nominacja miała być zatwierdzeniem stanu faktycznego. Jak zauważono, wszystkie te nominacje trafiły do Kancelarii Prezydenta jeszcze za czasów Andrzeja Dudy, niektóre sięgają aż 4 lat wstecz.

Portal pisze, że "Nawrocki ukarał większość młodych sędziów wyłącznie za to, że podpisywali listy w sprawie sytuacji w sądownictwie". Chodzi o trzy listy: z 2020 r. do OBWE w sprawie tzw. wyborów kopertowych (podpisało go 1,3 tys. sędziów), z 2021 r. wzywający rząd PiS do respektowania orzeczeń TSUE (podpisało go 4 tys. sędziów) oraz list z października 2023 r., kiedy po wyborach parlamentarnych sędziowie apelowali o naprawę Krajowej Rady Sądownictwa oraz rozliczenie sędziów, którzy sprzeniewierzyli się rocie ślubowania sędziowskiego (podpisało go ponad 1,5 tys. sędziów).