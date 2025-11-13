Aktualizacja: 13.11.2025 09:50 Publikacja: 13.11.2025 08:46
Prezydent RP Karol Nawrocki i szef KPRP Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej
Foto: PAP/Radek Pietruszka
W środę prezydent Karol Nawrocki oświadczył, iż odmawia nominacji 46 sędziów. Zapowiedział jednocześnie, że przez pięć najbliższych lat nominacji nie będą otrzymywać sędziowie, którzy kwestionują status innych sędziów. – To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości – ogłosił Nawrocki.
Wieczorem poinformowano, że Sekretariat Ministra Sprawiedliwości otrzymał pismo z Kancelarii Prezydenta dotyczące odmowy powołania lub awansu 46 sędziów. Jak zaznaczono w komunikacie, w dokumencie brakuje uzasadnienia tej decyzji.
Czytaj więcej
Decyzja prezydenta oznacza, że rzesza neosędziów nie powiększy się nawet o blisko pół setki kolej...
Ministerstwo zapowiedziało, że zajmie stanowisko po przeanalizowaniu listy osób, które nie otrzymały nominacji. Portal Onet.pl podaje, iż na liście tej znaleźli się głównie młodzi sędziowie, którzy pracują w sądach rejonowych, czyli na najniższym szczeblu sądownictwa. Na liście jest 38 sędziów rejonowych, którzy mieli dostać awans do sądów okręgowych. Przy czym część z nich już pracuje na czasowych delegacjach do sądów okręgowych – w takich przypadkach prezydencka nominacja miała być zatwierdzeniem stanu faktycznego. Jak zauważono, wszystkie te nominacje trafiły do Kancelarii Prezydenta jeszcze za czasów Andrzeja Dudy, niektóre sięgają aż 4 lat wstecz.
Portal pisze, że "Nawrocki ukarał większość młodych sędziów wyłącznie za to, że podpisywali listy w sprawie sytuacji w sądownictwie". Chodzi o trzy listy: z 2020 r. do OBWE w sprawie tzw. wyborów kopertowych (podpisało go 1,3 tys. sędziów), z 2021 r. wzywający rząd PiS do respektowania orzeczeń TSUE (podpisało go 4 tys. sędziów) oraz list z października 2023 r., kiedy po wyborach parlamentarnych sędziowie apelowali o naprawę Krajowej Rady Sądownictwa oraz rozliczenie sędziów, którzy sprzeniewierzyli się rocie ślubowania sędziowskiego (podpisało go ponad 1,5 tys. sędziów).
Czytaj więcej
- Jeżeli te osoby przeszły przez neoKRS, a prezydent odmówił im dlatego, że była wadliwie ukształ...
Portal Onet.pl opublikował też pełną listę nazwisk:
SĘDZIOWIE SĄDÓW OKRĘGOWYCH
Artur Achrymowicz — sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, delegowany do Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Ziemowit Barański — sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
Rafał Cieszyński — sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
Anna Czarniecka-Kleszcz — sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
Renata Gąsior — sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
Mariusz Jaroszyński — sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
Lucyna Stąsik-Żmudziak — sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, delegowana do Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Dariusz Stępiński — sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
SĘDZIOWIE SĄDÓW REJONOWYCH
Robert Bełczącki — sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
Magdalena Berczyńska-Bruść — sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu
Paweł Betlejewski — sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie, delegowany do Sądu Okręgowego w Częstochowie
Katarzyna Bójko-Narczewska — sędzia Sądu Rejonowego w Kartuzach, delegowana do Sądu Okręgowego w Gdańsku
Piotr Czerczak — sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie
Paweł Czerwiński — sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu
Grażyna Dąbrowska-Furman — sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu
Eliza Feliniak — sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
Aneta Felka-Duszczak — sędzia Sądu Rejonowego w Świebodzinie
Irena Flotyńska — sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto
Ewa Grudzień — sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie
Łucja Gruszczyńska — sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku, delegowana do Sądu Okręgowego w Rybniku
Gabriela Jarawka — sędzia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
Ewa Karp-Siekludzka — sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza
Katarzyna Karwowska — sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu
Marcelina Kasprowicz — sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie
Marcin Kląskała — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia
Radosław Kopeć — sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie
Anna Kowalczyk — sędzia Sądu Rejonowego w Oławie
Barbara Kowalczyk — sędzia Sądu Rejonowego w Grójcu
Agnieszka Łężna — Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia–Krzyków, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu
Agnieszka Mękal — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu
Radosław Molenda — sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, delegowany do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
Agata Piecuch-Plewa — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia–Krzyków
Cezary Podsiadlik — sędzia Sądu Rejonowego w Żorach
Joanna Pol-Kulig — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia
Tomasz Poprawa — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, delegowany do Sądu Okręgowego we Wrocławiu
Joanna Rawska-Szklarz — sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, delegowana do Sądu Okręgowego w Szczecinie
Dariusz Rogala — sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
Magdalena Rzeszutek-Jaworska — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków
Anna Słysz-Marcinów — sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Aleksandra Sobczak-Michalak — sędzia Sądu Rejonowego w Lęborku
Marzena Stochel-Miryńska — sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty
Katarzyna Szafrańska — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu
Agnieszka Świderska — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków
Katarzyna Tarkowska-Miksza — sędzia Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim
Aneta Tomasik-Żukowska — sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty
Magdalena Zdrzałka-Szymańska — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków
Czytaj więcej
W środę prezydent Karol Nawrocki oświadczył, iż odmawia nominacji 46 sędziów. Zapowiedział jednoc...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W środę prezydent Karol Nawrocki oświadczył, iż odmawia nominacji 46 sędziów. Zapowiedział jednocześnie, że przez pięć najbliższych lat nominacji nie będą otrzymywać sędziowie, którzy kwestionują status innych sędziów. – To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości – ogłosił Nawrocki.
W środę prezydent Karol Nawrocki oświadczył, iż odmawia nominacji 46 sędziów. Zapowiedział jednocześnie, że prze...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Za niezgodne z konstytucją Trybunał Konstytucyjny uznał w środę rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemar...
Osoby odprowadzające składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć na zyskanie prawa do emerytury. Jej...
"Żółta kartka", czyli ostrzeżenie zamiast wstrzymania budowy, przesądzenie na czym polega sprawdzenie projektu t...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Szybkie rozwody bez udziału sądów, dokonywane jedynie za pośrednictwem urzędów stanu cywilnego, będą możliwe dzi...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas