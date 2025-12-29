Według rozmówców związanych z Kancelarią Prezydenta Ukrainy, Wałerij Załużny już kilka tygodni temu poinformował prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o zamiarze rezygnacji z funkcji ambasadora. Do rozmowy miało dojść podczas jego wizyty w Kijowie.

– Omawiali z prezydentem różne możliwe stanowiska dla Załużnego – od premiera po szefa Kancelarii Prezydenta – jednak w tamtym momencie nie wyraził on zainteresowania żadną z tych propozycji – twierdzą źródła Radio NV.

Inne źródła wskazują, że przez pewien czas rozważano możliwość objęcia przez Załużnego stanowiska ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych lub ponownego powrotu na stanowisko naczelnego dowódcy armii. Na razie jednak nie zapadły żadne decyzje w tej sprawie, a zmiana ambasadora w Waszyngtonie nie jest obecnie rozważana.

– Najprawdopodobniej Załużny chce wrócić do Kijowa. Może ogłosić swoją decyzję już 4–5 stycznia, o ile nic nie wpłynie na zmianę jego planów – powiedział jeden z rozmówców.