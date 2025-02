Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1092 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donald Trump nie wyklucza, że jeszcze w lutym spotka się z Władimirem Putinem.

Według wyników lutowego sondażu, przeprowadzonego przez Active Group dla Future Research Foundation, największym zaufaniem wśród Ukraińców cieszą się Wałerij Załużny, były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, obecnie ambasador w Wielkiej Brytanii (61,0 proc.) oraz Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (50,3 proc.). Różnica między nimi wynosi 10,7 pkt. proc. Na trzecim miejscu znalazł się bokser Ołeksandr Usyk z wynikiem 47,3 proc., a prezydent Wołodymyr Zełenski uplasował się na czwartym miejscu, zdobywając 42,4 proc. zaufania.

Tylko w przypadku trzech osób odsetek ufających jest większy, niż wyrażających nieufność. Spośród nich najlepszy bilans ma Zalużny (36,7 proc.), a na dalszych miejscach znaleźli się Budanow (20,4 proc.) i Usyk (17,6 proc.). Pozostałe osoby uwzględnione w badaniu miały bilans negatywny. Prezydentowi Zełenskiemu nie ufa 46,5 proc. ankietowanych. Większą nieufnością Ukraińcy darzą Petra Poroszenkę (72 proc.) i deputowanego Dmytrę Razumkowa (47,3 proc.).

Sondaż: Ukraińcy bardziej ufają wojskowym, niż politykom

Założyciel firmy socjologicznej Active Group, Andrij Jeremenko, zwrócił uwagę na fakt, że w ciągu ostatniego roku obywatele Ukrainy wykazywali stałe zaufanie do przedstawicieli wojska. Postępuje natomiast stopniowy spadek zaufania do prezydenta Zełenskiego, co zdaniem Jeremenki świadczy o rozczarowaniu ukraińskiego społeczeństwa politykami w ogóle, a obecnymi władzami w szczególności.

Respondenci zostali również zapytani o kierunek, w którym zmierza Ukraina. 46,6 proc.oceniło go pozytywnie, co oznacza wzrost w porównaniu do grudnia 2024 roku, gdy wynik ten wynosił 41,8 proc. Z kolei 38,6 proc. uczestników badania wyraziło negatywną opinię o obecnym kursie kraju – to spadek w stosunku do grudniowego wyniku 42,9 proc.