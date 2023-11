Rosja stworzyła nowy typ wojska

Według niego w ciągu ostatniej dekady Rosja zmodernizowała swoje siły walki radioelektronicznej, tworząc nowy typ wojska i opracowując 60 nowych typów tego sprzętu. A Federacja Rosyjska jest teraz pod tym względem silniejsza niż Ukraina.

Załużny twierdzi, że choć Ukraina zbudowała wiele własnych elektronicznych systemów obrony, potrzebuje także większego dostępu do wywiadu elektronicznego od sojuszników. Bo, jak podkreśla, "środki walki radioelektronicznej to klucz do zwycięstwa w wojnie z dronami".

Załużny: Nie można lekceważyć Rosji

Generał ostrzega przed lekceważeniem Rosji, która poniosła ciężkie straty i zmarnowała mnóstwo amunicji, ale przez długi czas będzie miała przewagę w zakresie broni, technologii, rakiet i amunicji.



Jej przemysł obronny zwiększa produkcję pomimo bezprecedensowych sankcji.Tak samo nasi partnerzy z NATO zwiększają swoje zdolności produkcyjne, ale zajmie to co najmniej rok, a w niektórych przypadkach, takich jak samoloty oraz systemy dowodzenia i kontroli, dwa lata" - pisze Załużny.

Wojna pozycyjna niesie ogromne ryzyko dla Ukrainy

Generał Załużny ostrzegł, że wojna pozycyjna, w którą według niego zmienia się trwający od ponad 600 dni konflikt, to długa wojna, która niesie ze sobą ogromne ryzyko dla ukraińskich sił zbrojnych i państwa.