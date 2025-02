Wałerij Załużny mówi o wyborach prezydenckich na Ukrainie. Planuje start?

Z badania z listopada 2024 roku – przeprowadzonego przez Centrum Monitoringu Społecznego – wynikało, że obywatele Ukrainy bardziej ufają wojskowym liderom, niż politykom. Na czele rankingu zaufania znalazł się wówczas właśnie Wałerij Załużny – były głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, a obecnie ambasador w Wielkiej Brytanii. Ufało mu 72 proc. respondentów, a brak zaufania wyraziło jedynie 22 proc. Na drugim miejscu uplasował się szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, któremu ufa 55 proc. ankietowanych, przy 32 proc. deklarujących brak zaufania. Prezydent Wołodymyr Zełenski znalazł się na trzecim miejscu. Zaufanie do niego wyraziło 44 proc. respondentów, natomiast 52 proc. wskazało na brak zaufania.

Najnowsze – lutowe – badanie socjologiczne „Nastroje społeczno-polityczne Ukraińców” wskazuje, że zaufanie do Załużnego wyraziło 61 proc. ankietowanych. Na miejscu drugim uplasował się Budanow (50,3 proc.), na miejscu trzecim – bokser Ołeksandr Usyk z wynikiem 47,3 proc., a prezydent Wołodymyr Zełenski – dopiero na czwartym, zdobywając 42,4 proc. zaufania respondentów.

Donald Trump chce wyborów prezydenckich na Ukrainie

Jak pisze agencja Ukrinform, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa zauważył, że ​​Ukraińcy nie chcą przeprowadzać wyborów przed zakończeniem wojny, ze względu na możliwość zajęcia przez Rosję terytorium całego kraju.

W środę podczas konferencji prasowej na Florydzie Donald Trump oświadczył, że zaproponował, by przed zawarciem układu pokojowego Rosji z Ukrainą na Ukrainie odbyły się wybory prezydenckie. - Mamy sytuację, w której nie było wyborów na Ukrainie, gdzie obowiązuje stan wojenny (...), gdzie poparcie dla przywódcy Ukrainy, z przykrością to mówię, spadło do 4 proc., a kraj rozpadł się na kawałki – oświadczył. Nie wiadomo na jakie badania powoływał się Trump – sondaże wskazują, że choć poparcie dla Zełenskiego spadło, poziom akceptacji Ukraińców dla jego działań jest zbliżony do 50 proc.