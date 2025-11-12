Reklama
Ewa Szadkowska: Uderzając w Żurka, trafił w neosędziów

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o niewręczeniu nominacji 46 sędziom oznacza, że rzesza neosędziów nie powiększy się, ewentualnie, że osoby, których status już jest wątpliwy, nie będą się cieszyć z awansu i podwyżki.

Publikacja: 12.11.2025 21:47

Prezydent RP Karol Nawrocki

Prezydent RP Karol Nawrocki

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Ewa Szadkowska

Od lat prawnicy spierają się, czy głowa państwa ma prawo nie wręczyć nominacji sędziowskiej osobie, która przeszła całą długotrwałą procedurę konkursową i tylko czeka na uroczyste złożenie ślubowania w Pałacu Prezydenckim. W tej dyskusji można usłyszeć opinie, że akt powołania sędziego przez prezydenta ma charakter wyłącznie formalny i nie ma tu miejsca na merytoryczną ocenę wniosku. Innymi słowy prezydent ma – z fanfarami rzecz jasna – przyklepać to, co dostał na biurko, bo wcześniej sprawdzeniem papierów kandydata zajęły się odpowiednie gremia. W tym duchu wypowiadał się ostatnio m.in. prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, wspominając o „celebrze”.

Równie często pojawiają się jednak głosy przeciwne, a przypadki wielomiesięcznego czy nawet idącego w lata zwlekania z decyzją, by ostatecznie odmówić nominacji, zdarzały się w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego, a później Andrzeja Dudy.

Prezydent Karol Nawrocki odmawia powołania sędziów. Dlaczego?

Teraz dyskusja odżyła za sprawą środowej decyzji Karola Nawrockiego, który ogłosił, że 46 kandydatom mówi „nie”.

„Każdy sędzia nominowany przez Prezydenta RP jest sędzią RP. Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa: odmawiam nominacji 46 sędziów” – stwierdził Nawrocki. I dodał, że nie będzie dawał „nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości”. Mówiąc wprost – którzy podważają status neosędziów i ich wyroki (jedną konkretną historię prezydent zresztą przytoczył). Szef prezydenckiej kancelarii dopowiedział, że odmowa dotknęła także osoby, które krytykowały nowe porządki w Sądzie Najwyższym.

Komu prezydent odmówił nominacji sędziowskiej?

Listy nazwisk owych pechowców Karol Nawrocki nie ujawnił, kilkanaście godzin później zrobił to Onet. Okazuje się, że większość z nich to sędziowie sądów rejonowych, którzy starali się o awans, do okręgu. Łączy ich m.in. to, że należeli do licznej grupy prawników, którzy w latach 2020-23 r. podpisywali się pod listami i apelami dotyczącymi sytuacji w sądownictwie, wzywając do naprawy czy też respektowania orzeczeń TSUE.

Ale „zablokowanych” łączy jeszcze jedno – to ludzie, którzy starając się o awans, musieli stanąć przed obecną, kwestionowaną Krajową Radą Sądownictwa, wyłonioną w upolitycznionej procedurze. Z medialnych przecieków wiemy, że ich wnioski przeleżały w prezydenckiej zamrażarce Andrzeja Dudy nawet cztery lata. Ale przecież już od 2018 r. mamy neo-KRS, którą bardzo wielu sędziów omija z daleka, ambicje i zawodowe plany odkładając na czasy powołania Rady zgodnie z konstytucyjnym standardem. Ci, którzy przed nią stają i otrzymują rekomendację przekutą potem w nominacje lub awans, zasilają rzeszę neosędziów.

Zatem choć cały manewr prezydenta może wywołać efekt mrożący (i o to pewnie chodziło), zniechęcając część sędziów do zbytniego angażowania się w przywracanie praworządności w sądach, brak nominacji akurat dla 46 oportunistów wielką stratą nie jest.

Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej praworządność Karol Nawrocki neosędziowie

