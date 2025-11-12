„Każdy sędzia nominowany przez Prezydenta RP jest sędzią RP. Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa: odmawiam nominacji 46 sędziów” – stwierdził Nawrocki. I dodał, że nie będzie dawał „nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości”. Mówiąc wprost – którzy podważają status neosędziów i ich wyroki (jedną konkretną historię prezydent zresztą przytoczył). Szef prezydenckiej kancelarii dopowiedział, że odmowa dotknęła także osoby, które krytykowały nowe porządki w Sądzie Najwyższym.

Komu prezydent odmówił nominacji sędziowskiej?

Listy nazwisk owych pechowców Karol Nawrocki nie ujawnił, kilkanaście godzin później zrobił to Onet. Okazuje się, że większość z nich to sędziowie sądów rejonowych, którzy starali się o awans, do okręgu. Łączy ich m.in. to, że należeli do licznej grupy prawników, którzy w latach 2020-23 r. podpisywali się pod listami i apelami dotyczącymi sytuacji w sądownictwie, wzywając do naprawy czy też respektowania orzeczeń TSUE.

Ale „zablokowanych” łączy jeszcze jedno – to ludzie, którzy starając się o awans, musieli stanąć przed obecną, kwestionowaną Krajową Radą Sądownictwa, wyłonioną w upolitycznionej procedurze. Z medialnych przecieków wiemy, że ich wnioski przeleżały w prezydenckiej zamrażarce Andrzeja Dudy nawet cztery lata. Ale przecież już od 2018 r. mamy neo-KRS, którą bardzo wielu sędziów omija z daleka, ambicje i zawodowe plany odkładając na czasy powołania Rady zgodnie z konstytucyjnym standardem. Ci, którzy przed nią stają i otrzymują rekomendację przekutą potem w nominacje lub awans, zasilają rzeszę neosędziów.

Zatem choć cały manewr prezydenta może wywołać efekt mrożący (i o to pewnie chodziło), zniechęcając część sędziów do zbytniego angażowania się w przywracanie praworządności w sądach, brak nominacji akurat dla 46 oportunistów wielką stratą nie jest.